حضري الدجاج المشوي في الفرن زي المحلات بتتبيلة لذيذة

طريقة تحضير عمل الدجاج المشوي في الفرن، الدجاج المشوي من الوجبات التي من السهل أن يتم تحضيرها في المنزل حيث أنه من أطيب الوصفات المفضلة عن الكثير من الأشخاص وبخلاف المذاق فيتسم الدجاج المشوي أنه من المأكولات المغذية وذلك باحتوائها على كمية كبيرة من البروتينات المفيدة للجسم، والتي تتسم بسرعة الهضم ويمكن أن يتم تحضيره بكل سهولة في كافة المناسبات العائلية وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عمل الدجاج المشوي في الفرن.مقادير تحضير عمل الدجاج المشوي في الفرن:
تعتبر المكونات سهلة وسريعة ويمكن شرائها من أي مكان وإليكم في السطور الآتية أهم هذه المقادير:
- دجاجة مغسولة جيداً ويتم تقطيعها إلى ثمان قطع.
- حبة من البصل المبشورة.
- حبة واحدة الطماطم.
- ملعقة واحدة من العسل الأسود.
- ملعقة واحدة من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.
- ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.
- ملعقة صغيرة من الزعتر.
- بقدونس.
يتم تحضير الدجاج المشوي بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الدجاج المشوي:
- الحصول على إناء عميق ويتم وضع الدجاج المغسول بالملح والخل والدقيق فيه جيداً ويتم تركه جانباً.
- القيام بالحصول على إناء أخر ويتم وضع فيه حبة البصل المبشورة مع الطماطم وعصير الليمون بالإضافة لملعقة العسل والأسود والليمون والثوم ويتم الخلط جيداً ثم يتم إضافة باقي البهارات والملح والفلفل والزعتر ويتم التقليب جيداً.
- القيام بوضع قطع الدجاج في خليط التوابل وتركها في الثلاجة لمدة ساعتين ومن الأفضل أن يتم تركها لمدة ليلة كاملة لحين أن تتشرب الدجاج العجينة بالكامل.
- يتم وضع الدجاج في صينية الفرن.
- يتم وضع الدجاج وتركه لمدة ساعة ونصف لحين أن ينضج.
- بعد أن ينضج الدجاج يتم إشعال الفحم ووضعه في طبق الألمونيوم ويتم إطفاء الفحم بالزيت ثم يتم تغطية صينية الدجاج لمدة عشرة دقائق.
- القيام بتقديم قطع الدجاج في طبق به أوراق البقدونس وبالهناء على الجميع وهكذا يكون ق الانتهاء من تحضيرها.
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طريقة تحضير عمل الدجاج المشوي في الفرن، الدجاج المشوي من الوجبات التي من السهل أن يتم تحضيرها في المنزل حيث أنه من أطيب الوصفات المفضلة عن الكثير من الأشخاص وبخلاف المذاق فيتسم الدجاج المشوي أنه من المأكولات المغذية وذلك باحتوائها على كمية كبيرة من البروتينات المفيدة للجسم، والتي تتسم بسرعة الهضم ويمكن أن يتم تحضيره بكل سهولة في كافة المناسبات العائلية وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عمل الدجاج المشوي في الفرن.مقادير تحضير عمل الدجاج المشوي في الفرن:
تعتبر المكونات سهلة وسريعة ويمكن شرائها من أي مكان وإليكم في السطور الآتية أهم هذه المقادير:
- دجاجة مغسولة جيداً ويتم تقطيعها إلى ثمان قطع.
- حبة من البصل المبشورة.
- حبة واحدة الطماطم.
- ملعقة واحدة من العسل الأسود.
- ملعقة واحدة من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.
- ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.
- ملعقة صغيرة من الزعتر.
- بقدونس.
يتم تحضير الدجاج المشوي بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الدجاج المشوي:
- الحصول على إناء عميق ويتم وضع الدجاج المغسول بالملح والخل والدقيق فيه جيداً ويتم تركه جانباً.
- القيام بالحصول على إناء أخر ويتم وضع فيه حبة البصل المبشورة مع الطماطم وعصير الليمون بالإضافة لملعقة العسل والأسود والليمون والثوم ويتم الخلط جيداً ثم يتم إضافة باقي البهارات والملح والفلفل والزعتر ويتم التقليب جيداً.
- القيام بوضع قطع الدجاج في خليط التوابل وتركها في الثلاجة لمدة ساعتين ومن الأفضل أن يتم تركها لمدة ليلة كاملة لحين أن تتشرب الدجاج العجينة بالكامل.
- يتم وضع الدجاج في صينية الفرن.
- يتم وضع الدجاج وتركه لمدة ساعة ونصف لحين أن ينضج.
- بعد أن ينضج الدجاج يتم إشعال الفحم ووضعه في طبق الألمونيوم ويتم إطفاء الفحم بالزيت ثم يتم تغطية صينية الدجاج لمدة عشرة دقائق.
- القيام بتقديم قطع الدجاج في طبق به أوراق البقدونس وبالهناء على الجميع وهكذا يكون ق الانتهاء من تحضيرها.
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