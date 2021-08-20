حضري الدجاج المشوي في الفرن زي المحلات بتتبيلة لذيذة

طريقة تحضير عمل الدجاج المشوي في الفرن، الدجاج المشوي من الوجبات التي من السهل أن يتم تحضيرها في المنزل حيث أنه من أطيب الوصفات المفضلة عن الكثير من الأشخاص وبخلاف المذاق فيتسم الدجاج المشوي أنه من المأكولات المغذية وذلك باحتوائها على كمية كبيرة من البروتينات المفيدة للجسم، والتي تتسم بسرعة الهضم ويمكن أن يتم تحضيره بكل سهولة في كافة المناسبات العائلية وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عمل الدجاج المشوي في الفرن.

مقادير تحضير عمل الدجاج المشوي في الفرن:

تعتبر المكونات سهلة وسريعة ويمكن شرائها من أي مكان وإليكم في السطور الآتية أهم هذه المقادير:

دجاجة مغسولة جيداً ويتم تقطيعها إلى ثمان قطع.

حبة من البصل المبشورة.

حبة واحدة الطماطم.

ملعقة واحدة من العسل الأسود.

ملعقة واحدة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

بقدونس.

طريقة تحضير الدجاج المشوي:

يتم تحضير الدجاج المشوي بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الدجاج المشوي: