عجينة البيتزا الهشة حضريها في البيت بمقادير مظبوطة

طريقة تحضير البيتزا في المنزل، تعتبر البيتزا من أكثر المأكولات التي يفضلها البعض ويقبلوا على شرائها من الخارج بكثرة بالتحديد الأطفال ولكن تخشى ربات المنازل على أبنائهم من المأكولات الخارجية وذلك ما يدفعهم لتحضيرها في المنزل ولكن الكثير منهم يجهل الطريقة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير البيتزا في المنزل.مقادير تحضير بيتزا باربكيو الدجاج في المنزل:
تتسم مقادير تحضير البيتزا في المنزل بأنها غير مكلفة ومناسبة لكافة الفئات ويمكن شرائها من أي متجر وإليكم المقادير:
- نصف كأس من الباربكيو صوص.
- قطعتان من صدور الدجاج المشوي.
- كأسان من الجبنة المبشورة.
- بصلة مقطعة إلى شرائح.
- رشة من الكزبرة.
- كمية قليلة من الملح.
- ملعقتان كبيرتان من الحليب.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ثلاثة أكواب من الطحين.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ربع كأس من الزيت.
- كمية قليلة من المياه.
- أولاً يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه الطحين والملح والسكر والخميرة وحليب بودرة والزيت وكمية قليلة من المياه ويتم عجنها في المياه.
- بعد ذلك يتم تركها قليلاً لحين أن ترتاح.
- الحصول على صينية الخبز ويتم رشها بكمية من السميد.
- يتم فرد العجينة باستخدام شوكة ويتم دهنها بالباربكيو صوص.
- القيام بوضع الجبنة فوق الباربكيو صوص ويتم تقطيع صدور الدجاج.
- بعد ذلك يتم وضع البصل وباقي الجبنة مع الكزبرة.
- القيام بإدخال البيتزا إلى الفرن لحين أن تنضج.
بدلاً من أن يتم شراء العجينة من الخارج فهناك بعض الأشخاص الذين يفضلون عملها في المنزل ويتم تحضيرها من خلال إتباع الخطوات التالية.
- يتم وضع الخميرة والسكر في ربع كأس من المياه ويتم تقليبهم.
- بعد ذلك يتم خلط الدقيق والملح والخميرة والبيكنج بودر في إناء ثم يتم إضافة المايونيز.
- القيام بعجن المكونات بصورة جيدة ويتم إضافة المياه بالمعلقة ويتم الاستمرار في العجن لفترة عشرة دقائق لحين أن يتم الحصول على عجينة ملساء.
- بعد ذلك يتم وضع غطاء على العجينة وتركها لمدة ساعة إلا ربع لحين أن تتخمر في مكان دافئ ويتضاعف حجمها.
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طريقة تحضير البيتزا في المنزل، تعتبر البيتزا من أكثر المأكولات التي يفضلها البعض ويقبلوا على شرائها من الخارج بكثرة بالتحديد الأطفال ولكن تخشى ربات المنازل على أبنائهم من المأكولات الخارجية وذلك ما يدفعهم لتحضيرها في المنزل ولكن الكثير منهم يجهل الطريقة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير البيتزا في المنزل.مقادير تحضير بيتزا باربكيو الدجاج في المنزل:
تتسم مقادير تحضير البيتزا في المنزل بأنها غير مكلفة ومناسبة لكافة الفئات ويمكن شرائها من أي متجر وإليكم المقادير:
- نصف كأس من الباربكيو صوص.
- قطعتان من صدور الدجاج المشوي.
- كأسان من الجبنة المبشورة.
- بصلة مقطعة إلى شرائح.
- رشة من الكزبرة.
- كمية قليلة من الملح.
- ملعقتان كبيرتان من الحليب.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ثلاثة أكواب من الطحين.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ربع كأس من الزيت.
- كمية قليلة من المياه.
- أولاً يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه الطحين والملح والسكر والخميرة وحليب بودرة والزيت وكمية قليلة من المياه ويتم عجنها في المياه.
- بعد ذلك يتم تركها قليلاً لحين أن ترتاح.
- الحصول على صينية الخبز ويتم رشها بكمية من السميد.
- يتم فرد العجينة باستخدام شوكة ويتم دهنها بالباربكيو صوص.
- القيام بوضع الجبنة فوق الباربكيو صوص ويتم تقطيع صدور الدجاج.
- بعد ذلك يتم وضع البصل وباقي الجبنة مع الكزبرة.
- القيام بإدخال البيتزا إلى الفرن لحين أن تنضج.
بدلاً من أن يتم شراء العجينة من الخارج فهناك بعض الأشخاص الذين يفضلون عملها في المنزل ويتم تحضيرها من خلال إتباع الخطوات التالية.
- يتم وضع الخميرة والسكر في ربع كأس من المياه ويتم تقليبهم.
- بعد ذلك يتم خلط الدقيق والملح والخميرة والبيكنج بودر في إناء ثم يتم إضافة المايونيز.
- القيام بعجن المكونات بصورة جيدة ويتم إضافة المياه بالمعلقة ويتم الاستمرار في العجن لفترة عشرة دقائق لحين أن يتم الحصول على عجينة ملساء.
- بعد ذلك يتم وضع غطاء على العجينة وتركها لمدة ساعة إلا ربع لحين أن تتخمر في مكان دافئ ويتضاعف حجمها.
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