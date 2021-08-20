كفتة الأرز المصرية حضريها مشطشطة ولذيذة

طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية، تعتبر كفتة الأرز المصرية من أفضل المأكولات التي يفضلها الكثير من الأشخاص حيث أنها تتسم بالمذاق الجيد وسرعة التحضير ويرغب الكثير من الأشخاص في التعرف على طريقة تحضيرها ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية.مقادير تحضير الأرز المصرية:
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- نصف لتر من شوربة اللحم.
- نصف كيلو من الأرز المصري.
- بصلة.
- ستة فصوص من الثوم.
- نصف كوب من الكزبرة.
- نصف كوب من البقدونس.
- نصف كوب من الشبت.
- نصف ملعقة كبيرة من الشطة.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من ملح الطعام.
- ملعقة كبيرة من الكمون.
- ملعقة كبيرة من السمن النباتي.
- ملعقة كبيرة من خليط الطماطم.
- بصلة.
- أربعة فصوص من الثوم.
- نصف كاس من عصير الطماطم.
تتسم طريقة تحضير كفة الأرز المصرية بالسهولة وأنها لا تأخذ وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية:
- القيام بفرم كلاً من اللحم والأرز والشبت والكزبرة والثوم والبصل والبقدونس وجميع البهارات مع بعضها البعض في مطحنة الكبة ويتم طحنهم بشكل جيد لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة.
- القيام بوضع العجينة في الثلاجة لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يتم تشكليها على شكل أصابع طويلة.
- بعد ذلك يتم قلي الأصابع في مقلاة ممتلئة بالزيت.
- يتم تحضير الصلصة من خلال الحصول على مقلاة ووضعها على نار وبعد ذلك يتم وضع فيها ملعقة من السمنة والبصل وثلاثة من فصوص من الثوم ويتم تحميرها مع التحريك.
- بعد ذلك يتم وضع خليط الطماطم ويتم التقليب بصورة مستمرة ثم يتم وضع نصف لتر من شوربة اللحم ويتم ترك الخليط لحين أن يغلي.
- يتم وضع أصابع اللحم المقلية في الخليط عن الغليان ويتم تركه على النار لحين أن تنضج الكفتة.
- بعد النضج بصورة نهائية يتم وضع طبق كفتة الأرز المصرية في طبق التقديم ويتم تناوله وهو ساخن مع المخلل والزيتون وطبق السلطة والخبز وبالهناء على الجميع.
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طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية، تعتبر كفتة الأرز المصرية من أفضل المأكولات التي يفضلها الكثير من الأشخاص حيث أنها تتسم بالمذاق الجيد وسرعة التحضير ويرغب الكثير من الأشخاص في التعرف على طريقة تحضيرها ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية.مقادير تحضير الأرز المصرية:
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- نصف لتر من شوربة اللحم.
- نصف كيلو من الأرز المصري.
- بصلة.
- ستة فصوص من الثوم.
- نصف كوب من الكزبرة.
- نصف كوب من البقدونس.
- نصف كوب من الشبت.
- نصف ملعقة كبيرة من الشطة.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من ملح الطعام.
- ملعقة كبيرة من الكمون.
- ملعقة كبيرة من السمن النباتي.
- ملعقة كبيرة من خليط الطماطم.
- بصلة.
- أربعة فصوص من الثوم.
- نصف كاس من عصير الطماطم.
تتسم طريقة تحضير كفة الأرز المصرية بالسهولة وأنها لا تأخذ وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية:
- القيام بفرم كلاً من اللحم والأرز والشبت والكزبرة والثوم والبصل والبقدونس وجميع البهارات مع بعضها البعض في مطحنة الكبة ويتم طحنهم بشكل جيد لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة.
- القيام بوضع العجينة في الثلاجة لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يتم تشكليها على شكل أصابع طويلة.
- بعد ذلك يتم قلي الأصابع في مقلاة ممتلئة بالزيت.
- يتم تحضير الصلصة من خلال الحصول على مقلاة ووضعها على نار وبعد ذلك يتم وضع فيها ملعقة من السمنة والبصل وثلاثة من فصوص من الثوم ويتم تحميرها مع التحريك.
- بعد ذلك يتم وضع خليط الطماطم ويتم التقليب بصورة مستمرة ثم يتم وضع نصف لتر من شوربة اللحم ويتم ترك الخليط لحين أن يغلي.
- يتم وضع أصابع اللحم المقلية في الخليط عن الغليان ويتم تركه على النار لحين أن تنضج الكفتة.
- بعد النضج بصورة نهائية يتم وضع طبق كفتة الأرز المصرية في طبق التقديم ويتم تناوله وهو ساخن مع المخلل والزيتون وطبق السلطة والخبز وبالهناء على الجميع.
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