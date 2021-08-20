كفتة الأرز المصرية حضريها مشطشطة ولذيذة

طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية، تعتبر كفتة الأرز المصرية من أفضل المأكولات التي يفضلها الكثير من الأشخاص حيث أنها تتسم بالمذاق الجيد وسرعة التحضير ويرغب الكثير من الأشخاص في التعرف على طريقة تحضيرها ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

نصف لتر من شوربة اللحم.

نصف كيلو من الأرز المصري.

بصلة.

ستة فصوص من الثوم.

نصف كوب من الكزبرة.

نصف كوب من البقدونس.

نصف كوب من الشبت.

نصف ملعقة كبيرة من الشطة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من السمن النباتي.

ملعقة كبيرة من خليط الطماطم.

بصلة.

أربعة فصوص من الثوم.

نصف كاس من عصير الطماطم.

مقادير تحضير الأرز المصرية:مقادير الصلصة:طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية:

تتسم طريقة تحضير كفة الأرز المصرية بالسهولة وأنها لا تأخذ وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية: