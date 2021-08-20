بدائل طبيعية للكونسيلر لإخفاء الهالات السوداء تحت العين لعيون أكثر جمالاً وإشراقًا

بدائل طبيعية للكونسيلر لإخفاء الهالات السوداء تحت العين من أول استعمال وبطريقة آمنة دون أي مواد كيماوية ضارة تلحق الأذى بالبشرة على المدى البعيد، حيث يعاني أكثر من 90% من الأشخاص من وجود هالات سوداء تحت منطقة العين أو فوقها تلك المنطقة حساسة للغالية لذلك فهي تتأثر على الفور بأي تغيرات في جسم الإنسان كالإرهاق والتعب أو المرض والأنيميا وغيرها من الأمور التي تتسبب في ظهور الهالات السوداء بشكل ملحوظ، وتعد الهالات السوداء من الأكثر الأمور التي تزعج الرجال والنساء حيث بالكاد تؤثر على جمال البشرة وصحتها، لذلك أحضرنا لكم بدائل طبيعية عن الكونسيلر الصناعي الذي يضر ببشرتك والنتيجة مضمونة ومجربة.

بدائل طبيعية للكونسيلر

مما لاشك فيه أن ظهور الهالات السوداء لدى النساء من أكثر الأمور المزعجة التي تدل على التعب والتقدم في العمر وتلجأ الكثير من النساء إلى الحل الأسرع وهو استخدام الكونسيلر الصناعي ولكن هل قمتي ذات مرة باستخدام بدائل طبيعية عن الكونسيلر لعلاج الهالات السوداء وليس فقط إخفاءها.

يعد زيت الزيتون من المواد الطبيعية الفعالة في علاج الهالات السوداء والتجاعيد.

اخلطي ربع ملعقة صغيرة من الكركم المطحون مع بضع قطرات من زيت الزيتون.

ثم وزعي الماسك حول منطقة العين واتركيه لمدة ربع ساعة.

امسحي القناع بقطعة قطن مبللة وكرري القناع مرتين في الأسبوع.

كمادات الشاي الأخضر ممتازة لعلاج الهالات السوداء وانتفاخ العين.

يساهم الشاي الأخضر في محاربة تجاعيد العين بشكل كبير.

قومي بوضع كيس من الشاي الأخضر في كوب ماء.

اتركيه لمدة 3 دقائق ثم اخرجي الكيس واضغطي عليه ليخرج منه الماء.

بعد ذلك ضعي كيس الشاي الأخضر في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

ثم استلقي على ظهرك واسترخي وضعي أكياس الشاي على عينك.

اتركي كمادات الشاي لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

لا غنى عن زيت اللوز الحلو في أي منزل.

حيث إنه ممتاز في علاج البشرة ومشاكلها المختلفة.

له دور كبير جدًا في التخلص من الهالات السوداء في وقت قصير جدًا.

ضعي القليل من زيت اللوز الحلو حول منطقة العين في المساء.

دلكي المنطقة بلطفة من الخارج للداخل.

اتركي الزيت على البشرة حتى الصباح ثم أزيله باستخدام قطعة من القطن مبللة بماء الورد.

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