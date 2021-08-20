كريم البطاطس وجوز الهند& لبشرة بيضاء ونقية من الحبوب والتجاعيد في نصف ساعة

كريم البطاطس وجوز الهند، يعتبر من الكريمات الصاروخية لتفتيح البشرة وبسرعة البرق، حيث تم انتشار الوصفة في مصر والسعودية والأردن والمغرب ودول الخليج والبلدان العربية، حيث يعمل كريم التبييض هذا أيضا على التخلص من الحبوب والثور السوداء وتجاعيد البشرة والرقبة، حيث يحتوي البطاطس على مادة النشا التي تعمل على تبييض الوجه بسرعة رهيبة لن تتخيلها، ويعمل جوز الهند على التخلص من تجاعيد الوجه والرقبة في وقت قياسي لن تصدقينه، حيث يعملان على تغذية الوجه بالفيتامينات المفيدة التي تحتاجها البشرة، ومن السهل عمل هذا الكريم بالمنزل في خلال نصف ساعة وأقل من ذلك، حيث تبحث كل الفتيات على كريم طبيعي للوجه بعيدا عن مستحضرات التجميل الصناعية التي تضر البشرة، وسوف نتناول في مقالنا هذا على طريقة عمل كريم البطاطس وجوز الهند لبشرة ناصعة البياض من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة رضاكم. مكونات عمل كريم البطاطس وجوز الهند مكونات عمل كريم البطاطس وجوز الهند سوف نتعرف على مكونات عمل البطاطس وجوز الهند بمكونات طبيعية وبسيطة وهى كالتالي:- حبة متوسطة من البطاطس.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

سبع نقط من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من العسل. طريقة الأعداد والتحضير طريقة الأعداد والتحضير سوف نتعرف على طريقة إعداد وتحضير البطاطس وجوز الهند الجبار بخطوات سهلة وبسيطة في نصف ساعة وهى كالآتي:- يتم إحضار مبشرة ثم نقوم ببشر حبة البطاطس بشر جيد في طبق متوسط الحجم. ثم نأخذ ملعقة من البشر السابق ونضعه في طبق آخر ونضيف إليه زيت الزيتون ثم العسل. ويتم إضافة ملعقة الزبادي وزيت جوز الهند ويتم خلطهم وتقليبهم حتى يتجانس الخليط ويصبح كالمعجون. ثم نضع الخليط في علبة زجاجية محكمة الغلق ويتم وضعها بالثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل الاستخدام. طريقة الاستخدام سوف نتقدم لكم في النقاط التالية التعرف على طريقة استخدام كريم البطاطس الرهيب وهي كما يلي:- يتم غسل الوجه غسلا جيداً بالماء والصابون.

ثم نضع الكريم على الوجه والرقبة باستخدام الإصبع ويتم التدليك عكس عقارب الساعة.

يتم استخدام الخلطة مرة واحدة يوميا ولمدة أسبوعين. الوسوم

كريم البطاطس وجوز الهند، يعتبر من الكريمات الصاروخية لتفتيح البشرة وبسرعة البرق، حيث تم انتشار الوصفة في مصر والسعودية والأردن والمغرب ودول الخليج والبلدان العربية، حيث يعمل كريم التبييض هذا أيضا على التخلص من الحبوب والثور السوداء وتجاعيد البشرة والرقبة، حيث يحتوي البطاطس على مادة النشا التي تعمل على تبييض الوجه بسرعة رهيبة لن تتخيلها، ويعمل جوز الهند على التخلص من تجاعيد الوجه والرقبة في وقت قياسي لن تصدقينه، حيث يعملان على تغذية الوجه بالفيتامينات المفيدة التي تحتاجها البشرة، ومن السهل عمل هذا الكريم بالمنزل في خلال نصف ساعة وأقل من ذلك، حيث تبحث كل الفتيات على كريم طبيعي للوجه بعيدا عن مستحضرات التجميل الصناعية التي تضر البشرة، وسوف نتناول في مقالنا هذا على طريقة عمل كريم البطاطس وجوز الهند لبشرة ناصعة البياض من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة رضاكم. مكونات عمل كريم البطاطس وجوز الهند مكونات عمل كريم البطاطس وجوز الهند سوف نتعرف على مكونات عمل البطاطس وجوز الهند بمكونات طبيعية وبسيطة وهى كالتالي:- حبة متوسطة من البطاطس.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

سبع نقط من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من العسل. طريقة الأعداد والتحضير طريقة الأعداد والتحضير سوف نتعرف على طريقة إعداد وتحضير البطاطس وجوز الهند الجبار بخطوات سهلة وبسيطة في نصف ساعة وهى كالآتي:- يتم إحضار مبشرة ثم نقوم ببشر حبة البطاطس بشر جيد في طبق متوسط الحجم. ثم نأخذ ملعقة من البشر السابق ونضعه في طبق آخر ونضيف إليه زيت الزيتون ثم العسل. ويتم إضافة ملعقة الزبادي وزيت جوز الهند ويتم خلطهم وتقليبهم حتى يتجانس الخليط ويصبح كالمعجون. ثم نضع الخليط في علبة زجاجية محكمة الغلق ويتم وضعها بالثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل الاستخدام. طريقة الاستخدام سوف نتقدم لكم في النقاط التالية التعرف على طريقة استخدام كريم البطاطس الرهيب وهي كما يلي:- يتم غسل الوجه غسلا جيداً بالماء والصابون.

ثم نضع الكريم على الوجه والرقبة باستخدام الإصبع ويتم التدليك عكس عقارب الساعة.

يتم استخدام الخلطة مرة واحدة يوميا ولمدة أسبوعين.

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