طريقة عمل كونسيلر طبيعي في المنزل بمكونات طبيعية ومتوفرة والنتيجة أفضل من الجاهز

طريقة عمل كونسيلر طبيعي في المنزل من الأمور التي يردي معرفتها الكثير من الفتيات والنساء حيث تتشتت الكثير من النساء عند شراء الكونسيلر لأنه لابد من أن يناسب لون البشرة فتكون الفتاة أو السيدة محتارة في اختيار اللون المناسب للبشرة، ويعد الكونسيلر من الأمور الضرورية والهامة لدى الفتيات في الميك أب أو المكياج حيث يعمل على إخفاء الكثير من العيوب، يعتقد البعض أن الكونسيلر يستخدم فقط لإخفاء الهالات السوداء التي توجد تحت منطقة العين ولكن الكونسيلر له العديد من الاستخدامات حيث يمكن من خلاله إخفاء البقع الحمراء الناتجة عن الحبوب وغيرها ويمكن أيضًا إخفاء الوحمات أو النمش والعلامات والحفر المختلفة في الوجه، كما يمكن استخدامه لعمل الكونتور لتحديد ملامح الوجه.

طريقة عمل كونسيلر طبيعي في البيت

قد يعتقد الكثير أن هذا مستحيل ولكن بمواد قليلة ومتوفرة لديك سوف تحصلين على كونسيلر ممتاز يخفي كافة عيوب الوجه بطريقة جيدة وغير مكلف على الإطلاق.

كيف أصنع الكونسيلر بنفسي؟

سوف نحتاج إلى بعض المواد المتوفرة في منزلك من أجل إعداد الكونسيلر مع الدرجة التي تلائم لون بشرتك والمواد التي سوف نحتاج إليها الآتي:

ملعقة من الكريم المرطب الخاص بك أو كريم العيون.

القليل من بودرة أحمر الخدود أو البلاشر.

عود خشبي أو ملعقة.

علبة نظيفة.

ضعي الكريم المرطب في وعاء وأضيفي إليه القليل من البلاشر المناسب للون بشرتك والذي تستخدمينه. قلبي المكونات باستخدام عود خشبي أو ملعقة. ثم تأكدي من أن الكونسيلر مناسب للون بشرتك. حيث تقومين بوضع كمية صغيرة تحت منطقة العين وتلاحظي هي الدرجة مناسبة لبشرتك أم لا. إذا لاحظتي أن الدرجة لم تصل إلى لون بشرتك أزيدي القليل من البلاشر حتى تحصلين على الدرجة المطلوبة. ثم ضعي الكونسيلر في علبة محكمة الغلق واستخدميه وقتما تشائين.

ضعي القليل من مرطب العين أو مرطب الوجه الخاص بك في وعاء.

ثم أضيفي القليل من بودرة الوجه المضغوطة أو أي نوع تستخدميه.

قلبي جيدًا وأضيفي القليل جدًا من كريم الأساس الخاص بك.

بعد ذلك جربي الكونسيلر تحت العين لتتأكدي من ملائمته لبشرتك.

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