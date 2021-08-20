برجر كنتاكي بلحم دجاج مفروم بالبقسماط سندوتشات مطاعم جاهزة

طريقة مفروم دجاج برجر كنتاكي للوجبات السريعة مثل الجاهز تماما، يمكن عمل برجر دجاج بالهارات ومكونات المتوفرة لديكم في كل منزل وتعد بالبقسماط لتكون ناجحة وبمذاق رائع لذيذ، حيث يقبل على تناولها كل من الكبار والصغار بالأخص الأطفال الذين يرغبون في تناول سندوتشات برجر الدجاج المقدمة في مطاعم الكبرى للوجبات الجاهزة، سنتعرف معكم على خطوات عمل برجر بطريقة بسيطة سهلة في سطور التالية بمكونات لحم دجاج المفروم بسر مطاعم بمكونات الأصلية.

برجر كنتاكي بلحم دجاج مفروم بالبقسماط

تمتاز تلك الطريقة أو وجبة برجر دجاج بأنها شهية لها قيمة غذائية عالية لإنها تحتوي على عدد من العناصر غذائية التي تفيد الجسم ونسبة عالية من بروتينات، ويمكن تحضر في منزل بطعم شهي في خطوات بسيطة.

نحتاج إلى عدد 4 قطع من صدور دجاج الفيلية. ثمرة بصل كبيرة الحجم مقطعة إلى أنصاف. عدد 3 أنصاف من الثوم. ريع كوب من كزبرة مفرومة. ملعقة صغيرة من الأوريجانو. نصف ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من بهارات دجاج. ربع كوب من بقدونس مفروم. للحشو حزمة من الخس. ثمرة طماطم مقطعة إلى شرائح. عدد 3 قطع من خبز البرجر طازج. ملعقة كبيرة من كاتشب. ملعقة كبيرة من مايونيز. ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم.

أولا تجهيز صدور دجاج بفرمها جيدا مع وضع البصل والثوم والكزبرة والبقدونس وفرمهم معا.

تفرم كل مكونات مع بعضها البعض وفرمها حتى يكون لدينا مزيج ناعم لا يوجد به أي تكتلات.

ثم تتبل دجاج مفروم بكل من البهارات الفلفل والملح وبهارات دجاج مع تقليب كل مكونات حتى تتجانس وتتماسك.

يدخل مزيج الدجاج المفروم في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك مزيج الدجاج المفروم وتخرج وتشكل على شكل أقراص.

ثم تترك جانبا حتى تتماسك ويمكن شويها أو قليها في الزيت ولكن شويها يكون أفضل، وتترك بضع دقائق على كل جانب.

ثم ترفع قطع البرجر من على شواية وتحضر خبز البرجر بوضع مايونيز وكاتشب وقطعة خس وطماطم وبصل حلقات.

وعليها قطع حلقات البرجر المشوية عليها صوص التتبيلة والخضروات.

طريقة تحضير برجر دجاج كنتاكي للأطفال