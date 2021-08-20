كيفية استخدام الفازلين لإزالة الشعر من العانة نهائياً بدون ألم في دقائق وفعالية شديدة

تبحث العديد من السيدات عن طرق آمنة وغير مؤلمة لإزالة الشعر من منطقة العانة والتي تعد إحدى أكثر المناطق الحساسة في الجسم لذلك تحرص النساء على استخدام طرق آمنة لإزالة الشعر الموجود فيها دون احمرارها أو الشعور بألم ولأن الكثير من البدائل المتاحة لا تعطي النتائج المرغوب فيها نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة سحرية تعطي نتائج سريعة وهي الفازلين وفي إطار حديثنا اليوم سنتناول موضوع الفازلين لإزالة الشعر من العانة نهائياً بدون ألم.

الفازلين لإزالة الشعر من العانة نهائياً بدون ألم

هل مللت من استخدام الطرق التقليدية والمستحضرات الصيدلانية في إزالة شعر منطقة العانة؟ الكثير من الطرق التي تستخدمينها في هذا الغرض تعطي نتائج سلبية وتسبب احمرار منطقة العانة والتهابها فيجعلك تشعرين بالألم والإنزعاج؟ إذا كنت تبحثين عن طريقة فعالة لا تسبب الاحمرار والألم عند إزالة شعر منطقة العانة فإليك الطريقة الأكثر فعالية والتي نالت إعجاب ورضا العديد من السيدات وهي الفازلين حيث يتميز الفازلين بالعديد من الخصائص الطبية التي تجعله الخيار الأول لكل سيدة تبحث عن طرق أمنة وفعالة في إزالة شعر منطقة العانة.

وصفة الفازلين لإزالة الشعر نهائياً من منطقة العانة

كما ذكرنا سابقاً فإن الفازلين يتمتع بالعديد من الخصائص الطبية ومنها العمل ترطيب البشرة وتبييضها وتنظيف الوجه وإزالة المكياج، كما يُعد بديلاً جيداً لوسائل إزالة الشعر من منطقة العانة كالحلوى وشفرات الحلاقة التي تسبب الكثير من الالام والتهابات.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقتين كبيرتين من بودرة الكركم.

أربعة ملاعق حليب.

ملعقة ونصف من طحين الحمص.

طريقة التحضير والاستعمال

اخلطي بودرة الكركم وطحين الحمص والحليب في وعاء عميق ثم قلبي جيداً.

ثم أضيفي نصف ملعقة من الفازلين إلى الخليط السابق وقلبي جيداً.

قومي بوضع الخليط على الشعر الزائد في منطقة العانة واتركيه لمدة ربع ساعة حتى يجف.

انزعي الخليط في الاتجاه المعاكس حتى لا تشعرين بالألم أثناء عملية النزع ثم اغسلي مكانه جيداً بالماء الدافئ.

بإمكانك تكرار الوصفة يومياً للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الفازلين والملح

وللحصول على نتائج أكثر فعالية يمكنك خلط الملح مع الفازلين حيث أثبت الملح أنه يزيد من فعالية الفازلين ويساعد على إزالة الشعر بسرعة ودون ألم.