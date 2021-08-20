“بكمية وفيرة” طريقة عمل الداطلي العراقي بأقل خطوات

طريقة عمل الحلويات العراقية، فكما هو معروف تشتهر دولة العراق بأشهي الحلويات التي تستخرج من مطبخها العراقي، والتي تتميز بالمذاق الطيب واللذيذ حتي أصبحت جميع الدول العربية تعشق تناول الحلويات العراقية بكافة أنواعها، لذلك نود اليوم أن نقدم لكل متابعينا الكرام أفضل الاطباق للحلويات العراقية بدون تكلفة وبأقل خطوات فتابعوا معنا.

طريقة عمل الحلويات العراقية

الكراوية العراقية

تعتبر الكراوية العراقية من أكثر الحلويات البسيطة والسريعة في أعدادها، وهذا لا يقلل من مذاقها الرائع واليكي المقادير وخطوات التحضير.

المكونات:

1 كوب أرز بسمتي مطحون جيدا.

5 أكواب ماء.

ملعقة كبيرة كراوية.

ملعقة كبيرة قرفة.

1 كوب سكر.

1 كوب لوز.

1 كوب فستق للتزيين.

1 كوب صنوبر.

عليكي اولا بتحضير كوب واحد من الماء البارد، ثم اخلطي معه جميع المكونات السابق ذكرها.

ثم اضربيهم جميعا معا بالمضرب اليدوي يدا لمدة 10 دقائق.

ثم ضعي الخلبط على النار واتركيه حتي يغلي، ثم ارفعيه واتركيه قليلا حتي يبرد.

احضري الكؤوس ثم اسكبي المزيج بها.

ضعي من فوق الوجه القليل من الفستق والصنوبر واللوز، لتزينها ثم توضع في الثلاجة وتقدم باردة وبألف هنا.

طريقة تحضير الحلويات العراقية

طريقة عمل الداطلي العراقي

تعد اللقيمات أو كما هي معروفة في البلاد العربية بـ لقمة القاضي أو العوامة، فهي من أكثر الحلويات الشرقية المشهورة كونها تتميز بطعمها الرائع وسهولة تحضيرها.

المكونات:

5 أكواب من الدقيق.

2 كوب من لبن الزبادي.

1 كوب ماء دافيء.

نصف كوب صغير زيت الزيتون.

نصق كوب صغير من الزيت النباتي العادي.

1 ملعقة صغيرة من الخميرة.

طريقة تحضير الداطلي