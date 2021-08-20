أفضل صبغة للشعر الأبيض تدوم طويلاً بالخطوات صبغة دائمة للشعر الأبيض

تعاني بعض السيدات من مشكلة ظهور الشعر الأبيض عند التقدم في السن، لذلك يزداد البحث عن أفضل صبغة للشعر الأبيض تدوم طويلاً وآمنة، حيث هناك عوامل كثيرة تؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض مثل العامل الوراثي أو التغذية السيئة أو لتعريض فروة الرأس لبعض المواد الكيميائية وحرارة السيشوار بشكل مستمر، ولذلك تلجأ بعض السيدات إلى صبغ الشعر، وتحويل اللون الأبيض إلى أي لون آخر مثل اللون الأشقر أو الكستنائي أو البني أو الأحمر، وذلك لإعطاء الشعر بريق وإطلاله مميزة ومثيرة.

أفضل صبغة للشعر الأبيض تدوم طويلاً

هناك الكثير من الصبغات الطبيعية المناسبة للشعر الأبيض، وتظهر بكفاءة فيه، عليكِ الاختيار بين ألوان صبغات الشعر، مثل صبغ الشعر أشقر رمادي، وأيضًا بسهولة جهزي صبغة بني فاتح في البيت، فكما تعلمين زينة المرأة في شعرها، ولهذا اهتمي بأناقتك وشعرك من حيث العناية به ونعومته، وكذلك من طرق صبغة وتغيير لونه بمكونات طبيعية لا تضره.

طرق التخلص من الشعر الأبيض

كما يُمكنك التخلص من الشعر الأبيض أو تقليل ظهوره سواء للرجل أو المرأة من خلال إتباع الطرق التالية:

استخدام الصبغة وتوزيعها على الشعر بواسطة الفرشاة وتلوين الشعر الأبيض في الكامل.

يمكنك استخدام الهاي لايت لتغيير اللون الأبيض لمدة محددة.

كذلك الحناء، طريقة طبيعية يُمكن من خلالها تحويل لون الشعر الأبيض إلى اللون الأسود.

كما توجد علاجات حديثة مثل ماسكرا الشعر وسبراي الملون الخاص بتلوين الشعر لساعات طويلة.

خطوات صبغ الشعر بمواد طبيعية

يجب من صبغ الشعر بمكونات طبيعية تمامًا بعيدًا عن المكونات الكيميائية التي تؤدي إلى تساقط وتلف الشعر، والتي من هذه الطرق استخدام الحناء والأملج عن طريق إتباع الخطوات التالية: