طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بأسهل طريقة وتكات مميزة

تعتبر صنية المكرونة بالبشاميل من الاكلات الأساسية التي تتواجد في كل العزومات المصرية، حيث أنها تعتبر من الاكلات التي يحبها الكبار والصغار، وتحتوي علي العناصر المفيدة، مثل اللحمة المفرومة المعصجة والتي تحتوي علي العديد من العناصر المفيدة، كما أن البشاميل يحتوي علي لبن ودقيق، وهي مفيدة للجسم، ويكمن السر في تكات المكرونة بالشاميل لكي تكون لذيذة هي الاكثار من اللبن ليكون وجهها طري، كما أنه يفضل أن اللحم الذي يستخدم في المكرونة البشاميل يكون بقري أو جاموسي وليس اللحم الضأن.

مقادير المكرونه بالبشاميل

واحد كيلو مكرونه أقلام واحد كيلو لحم ويفضل أن يكون لحم بقري مفروم. استخدام بصل مفروم لعمل عصاج1 اثنين كيلو من الحليب سمن للبشاميل توابل مثل الملح وفلفل أسود. دقيق أبيض لعمل البشاميل يمكن استخدام بيضة أو جبن موتزريلا لعمل وش البشاميل

طريقة عمل مكرونه البشاميل خطوة بخطوة

أولاً نقوم باحضار إناء ثم نضع فيه ماء حتي يغلي بعد ذلك نقوم بوضع المكرونه في الماء المغلي لمدة سبع دقائق ولا تزيد عن ذلك حتي لا تكون عجين

بعد الانتهاء من سلق المكرونه نقوم بوضعها في مصفاة لنصفيها جيدا

نقوم في نفس الوقت بعمل العصاج وهو عبارة لحم مفروم مع بصل، ثم نقوم بوضع التوابل مثل الملح والفلفل الأسود ثم نضعهم على النار.

بعد ذلك نقوم بعمل بالبشاميل ويتم ذلك عن طريق احضار إناء عميق ثم نضع سمن ودقيق مناسبان لبعض ثم نقوم بتقليب الدقيق مع السمن حتي يصبح أحمر قليلا واذا حدث كلكعة يمكن وضعه في الخلاط

نضع عليهم التوابل ملح و فلفل اسود ويمكن وضع توابل لحمة

نحضر الصنية ونضع نصف وعليها البشاميل ثم نضع اللحم المفروم في الطبقة الثانية ثم بعد ذلك بوضع باقي المكرونه.

ثم نضع باقي البشاميل على الوجه ويمكن وضع بيضة أو الجبن الموتزريلا .

بعد ذلك نقوم بادخالها الفرن حتي تحمر

هناك تكات لو قامت ست البيت بتنفيذها أثناء عمل المكرونة بالبشاميل سوف تجد نتيجة مبهرة من أهم هذه التكات أن كل ملعقة من الدقيق سوف تعادلها اضافة ملعقة زبدة، وأثناء اضافة اللدقيق نضيف معه ربع ملعقة من القرفة المطحونة، يجب اضافة ثلاثة ملاعق من القشطة أو كريمة لباني الي صوص البشاميل، كما يمكن ان نضيف جبنة رومي أو شيدر تكون مبشورة.