أقوي خلطة لتفتيح البشرة: بمكونات طبيعية 100%تفتيح فوري2021

نقدم لكم أقوي خلطة لتفتيح البشرة ، التي تتكون من مكونات طبيعية 100% ، سوف تساعدكم بشكل كبير جدا علي تفتيح البشرة فوري من اول استخدام بخطوات سهلة جداً، وتعطيكي افضل نتائج لتفتيح البشرة، حيث تبحث كل فتاه علي افضل بشرة وناصعة البياض، وإزالة الكلف من الوجه، وخلطة سوف تقضي علي جميع مشاكل البشرة، ويعد البشرة لدي الفتيات مصدر جمالهم ولذلك تهتم كل فتاه ببشرتها والشعر ايضا، ويمكن عمل اكثر من ماسك وخلطة لتفتيح البشرة، واليوم سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن أقوي خلطة لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية لن تتخيلي نتائجها2021.

مكونات أقوي خلطة لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية100%

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نحضر من خلالها أقوي خلطة طبيعية تساعد علي التفتيح فوري وهي كما يلي:-

ثلاث معالق من النشا.

معلقتين من الحليب البودرة.

ثلاث معالق من الزبادي.

معلقتين من ماء الورد.

معلقة ونصف من عصير الليمون.

معلقة من كريم نيفيا.

نصف معلقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم ابسط واسهل طريقة لتحضير الخلطة التي سوف تساعدكم في تفتيح البشرة فوري من اول استعمال وهي كالاتي:-

نحضر إناء ثم نضع بداخله النشا والحليب البودرة ثم نضيف الزبادي ونقلبهم جيداً. نقوم بوضع ماء الورد وكريم نيفيا وزيت الزيتون ونخلط المكونات جيدا حتي تتجانس بشكل جيد. ثم نحضر علبة فارغه ونضع بداخلها الخليط ثم نغلق العلبة ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

طريقة الاستخدام

نتعرف الان علي خطوات استخدام الخلطة والماسك الخرافي علي البشرة للحصول علي افضل نتائج لتفتيح البشرة وهي كالتالي:-