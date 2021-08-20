طريقة عمل كريم البن والنشا العجيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بمفعول سحري لن تصدقيه

كريم البن والنشا ، من الكريمات الرائعة التي كانت تستخدمها النساء في العصر الفرعوني لكي يظهر جمالهم وأنوثتهم منذ ألاف السنين، وهو من الكريمات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وحمايتها من الكلف والنمش والبقع السوداء التي تظهر أسفل العين، ويعمل كمقشر طبيعي للبشرة ويقضي على البقع الداكنة، ويلعب دور مهم في حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة التي تصيب بعض الفتيات في مرحلة الشباب، ويعطي للبشرة نضارة وحيوية ويعيد لها صحتها وشبابها، وهو من مستحضرات التجميل الرائعة التي تحل جميع مشاكل البشرة وتحافظ عليها من عوامل الطبيعة الضارة، وسوف نتعرف معكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم البن والنشا العجيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من أول استعمال. مكونات كريم البن والنشا العجيب مكونات كريم البن والنشا العجيب توجد بعض المكونات البسيطة لعمل هذا الكريم طبيعي 100% وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

مقدار ملعقة كبيرة من البن.

ماء ورد حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير كريم البن والنشا لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع وهى كما يلي:- نحضر علبة صغيرة الحجم، ونضع النشا، والبن، ونقلبهم مع بعض جيداً. نضيف زيت جوز الهند، ثم نقوم بالتقليب باستمرار حتى يمتزج الخليط جيداً. نقوم بإضافة ماء الورد بالتدريج حتى نحصل على قوام كريمي. نقوم بغسل الوجه، ثم نضع الكريم عليه ونتركه لمدة ساعة حتى يجف. نغسل البشرة بالماء البارد، ونكرر وضع الكريم مرتين يومياً حتى نحصل على نتائج رائعة. فوائد كريم البن والنشا لتفتيح البشرة توجد بعض الفوائد الجمالية التي يحتوي عليها الكريم سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يقضي على البقع الداكنة ويحارب الاسمرار.

يقلل من ظهور الحبوب والبثور والنمش الذي يسبب الإزعاج لكثير من الناس.

يعمل على شد البشرة وحمايتها من أشعة الشمس الضارة.

يعطي للوجه نضارة وحيوية ويزيد من مرونته.

يعمل على غلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون تحتها.

ينظف البشرة ويقشر الخلايا الميتة التي تسببها أشعة الشمس الحارقة.

يساعد على تنعيم البشرة ويحميها من الجفاف ويجعل ملمسها مثل بشرة الأطفال. الوسوم

كريم البن والنشا ، من الكريمات الرائعة التي كانت تستخدمها النساء في العصر الفرعوني لكي يظهر جمالهم وأنوثتهم منذ ألاف السنين، وهو من الكريمات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وحمايتها من الكلف والنمش والبقع السوداء التي تظهر أسفل العين، ويعمل كمقشر طبيعي للبشرة ويقضي على البقع الداكنة، ويلعب دور مهم في حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة التي تصيب بعض الفتيات في مرحلة الشباب، ويعطي للبشرة نضارة وحيوية ويعيد لها صحتها وشبابها، وهو من مستحضرات التجميل الرائعة التي تحل جميع مشاكل البشرة وتحافظ عليها من عوامل الطبيعة الضارة، وسوف نتعرف معكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم البن والنشا العجيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من أول استعمال. مكونات كريم البن والنشا العجيب مكونات كريم البن والنشا العجيب توجد بعض المكونات البسيطة لعمل هذا الكريم طبيعي 100% وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

مقدار ملعقة كبيرة من البن.

ماء ورد حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير كريم البن والنشا لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع وهى كما يلي:- نحضر علبة صغيرة الحجم، ونضع النشا، والبن، ونقلبهم مع بعض جيداً. نضيف زيت جوز الهند، ثم نقوم بالتقليب باستمرار حتى يمتزج الخليط جيداً. نقوم بإضافة ماء الورد بالتدريج حتى نحصل على قوام كريمي. نقوم بغسل الوجه، ثم نضع الكريم عليه ونتركه لمدة ساعة حتى يجف. نغسل البشرة بالماء البارد، ونكرر وضع الكريم مرتين يومياً حتى نحصل على نتائج رائعة. فوائد كريم البن والنشا لتفتيح البشرة توجد بعض الفوائد الجمالية التي يحتوي عليها الكريم سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يقضي على البقع الداكنة ويحارب الاسمرار.

يقلل من ظهور الحبوب والبثور والنمش الذي يسبب الإزعاج لكثير من الناس.

يعمل على شد البشرة وحمايتها من أشعة الشمس الضارة.

يعطي للوجه نضارة وحيوية ويزيد من مرونته.

يعمل على غلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون تحتها.

ينظف البشرة ويقشر الخلايا الميتة التي تسببها أشعة الشمس الحارقة.

يساعد على تنعيم البشرة ويحميها من الجفاف ويجعل ملمسها مثل بشرة الأطفال.

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