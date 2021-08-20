اعملي شاورما الدجاج وخبز الصاج في البيت بكل سهولة وأحلى من الجاهزة

شاورما الدجاج تعد من ألذ السندوتشات السريعة التي يعشقها البعض، لأنها تتميز بطعم لا يوجد شبيه له، ورائحة قوية ومذهلة، ويمكن تحضيرها في المنزل، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم. طريقة عمل شاورما الدجاج في البيت طريقة عمل شاورما الدجاج في البيت مكونات شاورما الدجاج 700 جرام من شرائح صدور الدجاج.

60 جرام من زيت الزيتون.

10 ملاعق كبيرة من عصير الحامض.

ملعقة متوسطة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ثلث ملعقة متوسطة من الشطة المطحونة.

15 جرام من الملح الغير خشن.

كأس كبير من الزبادي.

ربع كيلو من شرائح الطماطم.

كوب صغير من شرائح مخلل الخيار.

150 جرام من الخس المبشور. مقادير خبز الصاج كيلو إلا ربع من الطحين الأبيض.

ربع لتر من الماء الفاتر.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة البودر.

رشة من الملح الناعم.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

بيضة كبيرة الحجم. طريقة تحضير شاورما الدجاج في البيت قومي بغسل الدجاج بشكل جيد. ثم اخلطي الدجاج مع الملح، وزيت الزيتون، وعصير الحامض، والبهارات، والزبادي جيدا، لكي يتبل الدجاج. ضعي الدجاج في وعاء محكم الغلق داخل الثلاجة لمدة نصف يوم. احضري وعاء حراري به القليل من الزبدة، ثم ضعيه على النار، ثم ضيفي إليه الدجاج بعد تقطيعه إلى شرائح رفيعة، ثم اتركيه حتى ينضج الدجاج. بعد ذلك اتركي الدجاج جانبا، ثم اخلطي الماء الفاتر مع الخميرة، والسكر، ثم اتركيهم لمدة 30 دقيقة، حتى تتفاعل الخميرة، ويتضاعف حجم المكونات. ضيفي الدقيق، والملح، وباقي المقادير إلى خليط الخميرة، ثم قومي بعجن المكونات لمدة عشر دقائق، حتى يتكون لديك عجينة ناعمة. قومي بتقسيم العجينة إلى عدة أجزاء، ثم افرديها، ثم ضعيها على الصاج، ثم ضعيه في الفرن حتى ينضج الخبز، ويصبح لونه ذهبي. ثم وزعي الشاورما داخل الخبز، ثم وزعي فوقها الخس، وشرائح المخلل، ثم شرائح الطماطم. قومي بطي الخبز، ثم رصيه في صينية، ثم ضعيها في الفرن لمدة دقيقتين. بعد ذلك ضعي شاورما الدجاج في أطباق التقديم. يمكنك تقديم الثومية ومخلل وبعض الصوصات بجانب الشاورما. طريقة تحضير شاورما الدجاج في البيت الوسوم

شاورما الدجاج تعد من ألذ السندوتشات السريعة التي يعشقها البعض، لأنها تتميز بطعم لا يوجد شبيه له، ورائحة قوية ومذهلة، ويمكن تحضيرها في المنزل، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم. طريقة عمل شاورما الدجاج في البيت طريقة عمل شاورما الدجاج في البيت مكونات شاورما الدجاج 700 جرام من شرائح صدور الدجاج.

60 جرام من زيت الزيتون.

10 ملاعق كبيرة من عصير الحامض.

ملعقة متوسطة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ثلث ملعقة متوسطة من الشطة المطحونة.

15 جرام من الملح الغير خشن.

كأس كبير من الزبادي.

ربع كيلو من شرائح الطماطم.

كوب صغير من شرائح مخلل الخيار.

150 جرام من الخس المبشور. مقادير خبز الصاج كيلو إلا ربع من الطحين الأبيض.

ربع لتر من الماء الفاتر.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة البودر.

رشة من الملح الناعم.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

بيضة كبيرة الحجم. طريقة تحضير شاورما الدجاج في البيت قومي بغسل الدجاج بشكل جيد. ثم اخلطي الدجاج مع الملح، وزيت الزيتون، وعصير الحامض، والبهارات، والزبادي جيدا، لكي يتبل الدجاج. ضعي الدجاج في وعاء محكم الغلق داخل الثلاجة لمدة نصف يوم. احضري وعاء حراري به القليل من الزبدة، ثم ضعيه على النار، ثم ضيفي إليه الدجاج بعد تقطيعه إلى شرائح رفيعة، ثم اتركيه حتى ينضج الدجاج. بعد ذلك اتركي الدجاج جانبا، ثم اخلطي الماء الفاتر مع الخميرة، والسكر، ثم اتركيهم لمدة 30 دقيقة، حتى تتفاعل الخميرة، ويتضاعف حجم المكونات. ضيفي الدقيق، والملح، وباقي المقادير إلى خليط الخميرة، ثم قومي بعجن المكونات لمدة عشر دقائق، حتى يتكون لديك عجينة ناعمة. قومي بتقسيم العجينة إلى عدة أجزاء، ثم افرديها، ثم ضعيها على الصاج، ثم ضعيه في الفرن حتى ينضج الخبز، ويصبح لونه ذهبي. ثم وزعي الشاورما داخل الخبز، ثم وزعي فوقها الخس، وشرائح المخلل، ثم شرائح الطماطم. قومي بطي الخبز، ثم رصيه في صينية، ثم ضعيها في الفرن لمدة دقيقتين. بعد ذلك ضعي شاورما الدجاج في أطباق التقديم. يمكنك تقديم الثومية ومخلل وبعض الصوصات بجانب الشاورما. طريقة تحضير شاورما الدجاج في البيت

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