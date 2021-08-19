طريقة عمل كيكة القرفة الهشة وصوص الكراميل في 10 دقائق بأسهل وأبسط المكونات

طريقة عمل كيكة القرفة اللذيذة في المنزل بأسهل طريقة وأبسط المكونات الموجودة، هناك الكثير من أنواع الكيك الموجودة في الأسواق ويمكن شرائها أو يمكن صنعها في البيت، ومن ضمن تلك الأنواع هي كيكة القرفة الشهية التي يحبها الكثير من الناس، وذلك لتناولها في الصباح بجانب القهوة او الشاي كما يمكن أن نقوم بصنعها في حفلات عيد الميلاد والمناسبات المختلفة. طريقة عمل كيكة القرفة طريقة عمل كيكة القرفة يجب تجهيز تلك المكونات البسيطة والتي يتواجد معظمها في البيوت لدينا، يجب أحضارها لصنع كيك القرفة اللذيذ الشهي. المكونات نصف كوب من الحليب

كوب ونصف من الدقيق

ثلاث أرباع كوب من السكر

اثنين من البيض

ربع كوب من الزبدة

ملعقتين صغيرتين من القرفة المطحونة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

معلقة كبيرة من القرفة (للتزيين)

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر طريقة تحضير كيك القرفة طريقة تحضير كيك القرفة سنتعلم كيفية صنع كيكة القرفة في الخطوات التالية قومي باتباعها. نجهز وعاء يكون كبير الحجم وعميق ونضع فيه كل من السكر والفانيليا والزبدة.

نقوم بتقليب ومزج المكونات مع بعضها جيدا حتى يصبح المزيج كريمي وأيضا هش.

نضيف بعد ذلك البيض اليهم ثم نقوم بخفقهم مع باقي المكونات مرة أخري حتى يمتزجون.

نقوم بنخل الدقيق ونضيف اليه القرفة والبيكينج بودر مع بعضهم البعض جيدا.

قومي بإضافة مزيج الدقيق مع خليط البيض والسكر مع وضع الحليب وخفق المكونات باستمرار.

قومي بتجهيز قالب الكيك ويكون مستطيل ثم نقوم بدهنه بالزبدة ووضع الخليط فيها.

ندخل القالب الي الفرن ونتركه لمدة 40 إلى 45 دقيقة ونتركه حتى تنضج كيكه القرفة.

نقوم بأخراج الكيك من الفرن ونتركها حتي تبرد لمدة عشرة دقائق، ثم نقوم بتقطيعها ورشة بالقرفة ثم تقدم. طريقة عمل صوص الكراميل طريقة عمل صوص الكراميل المكونات نصف كوب من كريمة الخفق

كوب كامل من السكر الأبيض

رشه صغيرة من الملح طريقة التحضير احضري إناء وقومي بوضعه علي نار متوسطة الحرارة ثم قومي بوضع السكر الأبيض بيه.

قومي بتقليب السكر باستمرار في الإناء حتي يصبح لون السكر بني.

نقوم بعد ذلك بوضع الكريمة علي خليط السكر ونقوم بتقلبيهم لمدة دقيقة ثم نضع الملح.

نستمر في تقليب المكونات بع بعضها جيدا ثم نطفئ النار ونقوم بتقديم الصوص. الوسوم

طريقة عمل كيكة القرفة اللذيذة في المنزل بأسهل طريقة وأبسط المكونات الموجودة، هناك الكثير من أنواع الكيك الموجودة في الأسواق ويمكن شرائها أو يمكن صنعها في البيت، ومن ضمن تلك الأنواع هي كيكة القرفة الشهية التي يحبها الكثير من الناس، وذلك لتناولها في الصباح بجانب القهوة او الشاي كما يمكن أن نقوم بصنعها في حفلات عيد الميلاد والمناسبات المختلفة. طريقة عمل كيكة القرفة طريقة عمل كيكة القرفة يجب تجهيز تلك المكونات البسيطة والتي يتواجد معظمها في البيوت لدينا، يجب أحضارها لصنع كيك القرفة اللذيذ الشهي. المكونات نصف كوب من الحليب

كوب ونصف من الدقيق

ثلاث أرباع كوب من السكر

اثنين من البيض

ربع كوب من الزبدة

ملعقتين صغيرتين من القرفة المطحونة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

معلقة كبيرة من القرفة (للتزيين)

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر طريقة تحضير كيك القرفة طريقة تحضير كيك القرفة سنتعلم كيفية صنع كيكة القرفة في الخطوات التالية قومي باتباعها. نجهز وعاء يكون كبير الحجم وعميق ونضع فيه كل من السكر والفانيليا والزبدة.

نقوم بتقليب ومزج المكونات مع بعضها جيدا حتى يصبح المزيج كريمي وأيضا هش.

نضيف بعد ذلك البيض اليهم ثم نقوم بخفقهم مع باقي المكونات مرة أخري حتى يمتزجون.

نقوم بنخل الدقيق ونضيف اليه القرفة والبيكينج بودر مع بعضهم البعض جيدا.

قومي بإضافة مزيج الدقيق مع خليط البيض والسكر مع وضع الحليب وخفق المكونات باستمرار.

قومي بتجهيز قالب الكيك ويكون مستطيل ثم نقوم بدهنه بالزبدة ووضع الخليط فيها.

ندخل القالب الي الفرن ونتركه لمدة 40 إلى 45 دقيقة ونتركه حتى تنضج كيكه القرفة.

نقوم بأخراج الكيك من الفرن ونتركها حتي تبرد لمدة عشرة دقائق، ثم نقوم بتقطيعها ورشة بالقرفة ثم تقدم. طريقة عمل صوص الكراميل طريقة عمل صوص الكراميل المكونات نصف كوب من كريمة الخفق

كوب كامل من السكر الأبيض

رشه صغيرة من الملح طريقة التحضير احضري إناء وقومي بوضعه علي نار متوسطة الحرارة ثم قومي بوضع السكر الأبيض بيه.

قومي بتقليب السكر باستمرار في الإناء حتي يصبح لون السكر بني.

نقوم بعد ذلك بوضع الكريمة علي خليط السكر ونقوم بتقلبيهم لمدة دقيقة ثم نضع الملح.

نستمر في تقليب المكونات بع بعضها جيدا ثم نطفئ النار ونقوم بتقديم الصوص.

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