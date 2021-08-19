خمس أسباب تجعلك تتجنب تناول الفلافل وكيفية عيش حياة صحية

هناك العديد من الأكلات المميزة التي تشتهر بها كل بلد أو منطقة ونتكلم هنا عن احدي هذه الأكلات وأكثرها شيوعا وانتشارا في عدة مناطق مع اختلاف الاسم سوف نتحدث عن الطعمية أو الفلافل كما تسمي في بعض المناطق وتعتبر طعام سهل الإعداد ذو تكلفة قليلة مقارنة بغيرها من الأطعمة .ماذا تعرف عن الطعمية أو الفلافل
تتكون الطعمية من فول مجروش والعديد من الخضروات مثل البقدونس والكزبرة بالإضافة إلى بعض التوابل وتعد الفلافل من مكونات وجبة الإفطار الأساسية في بعض البلدان كما في مصر ويزداد الإقبال علي تناولها في فترة السحور في مناطق أخري .خمسة أسباب خطيرة تجعلك لا تتناول الفلافل طوال الحياة
- الزيت المستخدم لتجهيز الفلافل من الزيوت المهدرجة والذي يتحول في الجسم إلى دهون خطيرة تسبب تصلب الشرايين وزيادة نسبة الكوليسترول في الجسم وتسبب دهون على الكبد ودهون على القلب وتعمل على ارتفاع ضغط الدم .
- غالبا ما يعاد استخدام الزيت المستخدم في الفلافل مما يتسبب في الإصابة بالسرطان .
- البعض يضيف الكربونات علي العجين حتي تنتفخ ويزداد حجمها وهذا جيد ولكن الضرر يكون عند استعمال كميات كبيرة منها مما يسبب الشعور بالغثيان والإرهاق وارتفاع ضغط الدم وتزيد من الشعور بالعطش .
- الخضروات من الأشياء التي تجمل نكهة الخضروات ولكن الضرر من عدم غسلها جيدا قبل الاستخدام مما قد يتسبب في الإصابة بالتيفويد والنزلات المعوية والإصابة بفيروسات الكبد .
- هناك من يضيف الخبز إلي الفلافل لزيادة كميتها وهذا جيد ولكن الضرر يكون عند إضافة خبز غير جيد أو تنمو عليه بعض الفطريات مما قد يتسبب في نزلات معوية وحمي وتيفويد .
- الابتعاد عن التدخين المشروبات الغازية والعصائر والألبان المعلبة .
- عدم استخدام السمن النباتي واستخدام الزبدة الفلاحي وزيت الزيتون .
- البعد عن السكر والملح والمخللات والدهون.
- شرب كميات كبيرة من الماء .
- تناول الخضروات والفاكهة .
- التعرض للشمس لفترة كافية .
- النوم فترة كافية لا تقل عن ثماني ساعات يومية .
- البعد عن التوتر .
- تقليل استخدام المحمول .
- عدم الإفراط في تناول المسكنات والمضادات الحيوية وينصح بعدم استخدامهم إلا للضرورة القصوى .
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هناك العديد من الأكلات المميزة التي تشتهر بها كل بلد أو منطقة ونتكلم هنا عن احدي هذه الأكلات وأكثرها شيوعا وانتشارا في عدة مناطق مع اختلاف الاسم سوف نتحدث عن الطعمية أو الفلافل كما تسمي في بعض المناطق وتعتبر طعام سهل الإعداد ذو تكلفة قليلة مقارنة بغيرها من الأطعمة .ماذا تعرف عن الطعمية أو الفلافل
تتكون الطعمية من فول مجروش والعديد من الخضروات مثل البقدونس والكزبرة بالإضافة إلى بعض التوابل وتعد الفلافل من مكونات وجبة الإفطار الأساسية في بعض البلدان كما في مصر ويزداد الإقبال علي تناولها في فترة السحور في مناطق أخري .خمسة أسباب خطيرة تجعلك لا تتناول الفلافل طوال الحياة
- الزيت المستخدم لتجهيز الفلافل من الزيوت المهدرجة والذي يتحول في الجسم إلى دهون خطيرة تسبب تصلب الشرايين وزيادة نسبة الكوليسترول في الجسم وتسبب دهون على الكبد ودهون على القلب وتعمل على ارتفاع ضغط الدم .
- غالبا ما يعاد استخدام الزيت المستخدم في الفلافل مما يتسبب في الإصابة بالسرطان .
- البعض يضيف الكربونات علي العجين حتي تنتفخ ويزداد حجمها وهذا جيد ولكن الضرر يكون عند استعمال كميات كبيرة منها مما يسبب الشعور بالغثيان والإرهاق وارتفاع ضغط الدم وتزيد من الشعور بالعطش .
- الخضروات من الأشياء التي تجمل نكهة الخضروات ولكن الضرر من عدم غسلها جيدا قبل الاستخدام مما قد يتسبب في الإصابة بالتيفويد والنزلات المعوية والإصابة بفيروسات الكبد .
- هناك من يضيف الخبز إلي الفلافل لزيادة كميتها وهذا جيد ولكن الضرر يكون عند إضافة خبز غير جيد أو تنمو عليه بعض الفطريات مما قد يتسبب في نزلات معوية وحمي وتيفويد .
- الابتعاد عن التدخين المشروبات الغازية والعصائر والألبان المعلبة .
- عدم استخدام السمن النباتي واستخدام الزبدة الفلاحي وزيت الزيتون .
- البعد عن السكر والملح والمخللات والدهون.
- شرب كميات كبيرة من الماء .
- تناول الخضروات والفاكهة .
- التعرض للشمس لفترة كافية .
- النوم فترة كافية لا تقل عن ثماني ساعات يومية .
- البعد عن التوتر .
- تقليل استخدام المحمول .
- عدم الإفراط في تناول المسكنات والمضادات الحيوية وينصح بعدم استخدامهم إلا للضرورة القصوى .
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