طريقة عمل بيتزا الشوكولاتة الرائعة طريقة مبتكرة لصنع البيتزا

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بيتزا الشوكولاتة ، من الوصفات المميزة وسريعة التحضير، كما أنها تتميز بمذاقها الرائع وسهولة تحضيرها، كما يمكن إضافة أي نوع من الحلويات أو المكسرات المفضلة حسب الرغبة، كما يوجد العديد من الوصفات الأخرى المميزة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة ومتوفر في كل بيت مثل كيكة الهوهوز اللذيذة أو كيكة التايجر ذات الشكل الفريد وأيضا كيكة قدرة قادر بالكريم كراميل وكذلك كيكة التوينكيز الهشة بحشوة الكريمة اللذيذة وغيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة والمميزة د، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال على طريقة عمل بيتزا الشوكولاتة.مكونات بيتزا الشوكولاتة
تتكون هذه الأكلة من مكونات بسيطة ورخيصة الثمن وكذلك متوفرة عند أغلب الناس ومكوناتها كالتالي:
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة ونصف من السكر.
- ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة ملح.
- ربع كيلو من الدقيق.
- ملعقة كبيرة ونصف من الزبادي.
- وملعقة كبيرة من الزيت.
- ماء دافئ للعجن.
- شوكولاتة نوتيلا للحشو د.
- مكسرات حسب الرغبة.
سنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بيتزا الشوكولاتة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط الخميرة ونصف ملعقة السكر مع نصف كوب من الماء الدافئ ونتركه لمدة ١٠ دقائق.
- بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الخميرة إلي ربع كيلو الدقيق ونضيف إليهم البيكنج بودر والزيت والملح والزبادي والسكر.
- ثم نضيف للعجينة مقدار ثلث كوب من الماء الدافئ ونستمر في العجن لمدة ٦ دقائق حتي ينعم قوام العجينة.
- ثم بعد ذلك نقوم بتغطية العجينة بكيس بلاستك وقطعة من القماش ونتركها جانبا لمدة ساعة حتي تختمر.
- بعد ذلك نقوم بفرد العجينة في صينية مقاس ٢٨ ونقوم بإحداث ثقوب في العجينة بعد فردها بواسطة الشوكة.
- بعد ذلك ندخلها الفرن لمدة تتراوح مابين ١٠ و١٢ دقيقة.
- ثم نخرجها ونتركها جانبا حتي تبرد ثم نفرد عليها شوكولاتة النوتيلا ومن فوقها المكسرات.
- وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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بيتزا الشوكولاتة ، من الوصفات المميزة وسريعة التحضير، كما أنها تتميز بمذاقها الرائع وسهولة تحضيرها، كما يمكن إضافة أي نوع من الحلويات أو المكسرات المفضلة حسب الرغبة، كما يوجد العديد من الوصفات الأخرى المميزة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة ومتوفر في كل بيت مثل كيكة الهوهوز اللذيذة أو كيكة التايجر ذات الشكل الفريد وأيضا كيكة قدرة قادر بالكريم كراميل وكذلك كيكة التوينكيز الهشة بحشوة الكريمة اللذيذة وغيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة والمميزة د، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال على طريقة عمل بيتزا الشوكولاتة.مكونات بيتزا الشوكولاتة
تتكون هذه الأكلة من مكونات بسيطة ورخيصة الثمن وكذلك متوفرة عند أغلب الناس ومكوناتها كالتالي:
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة ونصف من السكر.
- ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة ملح.
- ربع كيلو من الدقيق.
- ملعقة كبيرة ونصف من الزبادي.
- وملعقة كبيرة من الزيت.
- ماء دافئ للعجن.
- شوكولاتة نوتيلا للحشو د.
- مكسرات حسب الرغبة.
سنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بيتزا الشوكولاتة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط الخميرة ونصف ملعقة السكر مع نصف كوب من الماء الدافئ ونتركه لمدة ١٠ دقائق.
- بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الخميرة إلي ربع كيلو الدقيق ونضيف إليهم البيكنج بودر والزيت والملح والزبادي والسكر.
- ثم نضيف للعجينة مقدار ثلث كوب من الماء الدافئ ونستمر في العجن لمدة ٦ دقائق حتي ينعم قوام العجينة.
- ثم بعد ذلك نقوم بتغطية العجينة بكيس بلاستك وقطعة من القماش ونتركها جانبا لمدة ساعة حتي تختمر.
- بعد ذلك نقوم بفرد العجينة في صينية مقاس ٢٨ ونقوم بإحداث ثقوب في العجينة بعد فردها بواسطة الشوكة.
- بعد ذلك ندخلها الفرن لمدة تتراوح مابين ١٠ و١٢ دقيقة.
- ثم نخرجها ونتركها جانبا حتي تبرد ثم نفرد عليها شوكولاتة النوتيلا ومن فوقها المكسرات.
- وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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