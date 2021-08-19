طريقة عمل بيتزا الشوكولاتة الرائعة طريقة مبتكرة لصنع البيتزا

بيتزا الشوكولاتة ، من الوصفات المميزة وسريعة التحضير، كما أنها تتميز بمذاقها الرائع وسهولة تحضيرها، كما يمكن إضافة أي نوع من الحلويات أو المكسرات المفضلة حسب الرغبة، كما يوجد العديد من الوصفات الأخرى المميزة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة ومتوفر في كل بيت مثل كيكة الهوهوز اللذيذة أو كيكة التايجر ذات الشكل الفريد وأيضا كيكة قدرة قادر بالكريم كراميل وكذلك كيكة التوينكيز الهشة بحشوة الكريمة اللذيذة وغيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة والمميزة د، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال على طريقة عمل بيتزا الشوكولاتة.

مكونات بيتزا الشوكولاتة

تتكون هذه الأكلة من مكونات بسيطة ورخيصة الثمن وكذلك متوفرة عند أغلب الناس ومكوناتها كالتالي:

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة ونصف من السكر.

ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

ربع كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة ونصف من الزبادي.

وملعقة كبيرة من الزيت.

ماء دافئ للعجن.

شوكولاتة نوتيلا للحشو د.

مكسرات حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بيتزا الشوكولاتة وطريقة تحضيرها كالتالي: