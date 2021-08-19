إزالة شعر المناطق الحساسة بالفازلين والكركم في 10 دقائق نهائياً بدون الم

إزالة شعر المناطق الحساسة بالفازلين والكركم من أكثر ما تعاني منه السيدات والفتيات هو تكون الشعر الزائد بالجسم والوجه، وهذا يسبب لها الكثير من الإزعاج ويضعها في العديد من المواقف المحرجة أمام زوجها والمقربين منها، كما أن الفتيات المقبلين على الزواج يرغبون في التخلص من الشعر الزائد بالجسم وبالمنطقة الحساسة، وتعد هذه من أكثر الأمور التي تسبب لها ضغط نفسي، ولكنها تخشي من تجارب طرق تسبب لها التهابات الجلد أو تحسس البشرة كما أنها تسبب لها آلام مبرحة، وبالأخص في منطقة العانة والمنطقة الحساسة، ولكن بعيداً عن المواد والطرق التي لا تفيد بأي شيء بإمكان الآن التخلص من الشعر الزائد بالجسم من خلال الفازلين. إزالة شعر المناطق الحساسة بالفازلين والكركم إزالة شعر المناطق الحساسة بالفازلين والكركم بإمكانك الآن الاستعانة بالفازلين بهدف التخلص من الشعر الزائد بالجسم من خلال القيام بالآتي: المكونات: ثلاث ملاعق من الفازلين.

خمس ملاعق من الحليب.

ملعقة من المايونيز.

ملعقتين من الكركم.

ملعقتين من دقيق الحمص. طريقة تحضير الخلطة بالفازلين: يتم القيام بتنظيف المنطقة المرغوب إزالة الشعر منها، من ثم يتم وضع الحليب والكركم والحمص والمايونيز والفازلين في إناء وتقلب المكونات سوياً حتى أن تتجانس معاً.

منها، من ثم يتم وضع الحليب والكركم والحمص والمايونيز والفازلين في إناء وتقلب المكونات سوياً حتى أن تتجانس معاً. من ثم نقوم بوضع الخليط على النار ويترك لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

بعد أن يبرد قليلاً يتم القيام بفرد طبقة من الخليط على الجسم والمناطق المرغوب إزالة الشعر منها على أن يكون باتجاه معاكس لنمو الشعر.

ننتظر عدة دقائق حتى أن يجف الخليط تماماً على البشرة.

نقوم بإزالة العجينة في اتجاه معاكس للشعر ونلاحظ اختفائه الشعر تماماً دون ألم والأهم من ذلك أنها تساعد على زيادة ترطيب ونعومة البشرة. الفازلين والنشا لإزالة الشعر يتم إحضار إناء عميق ونضع به ملعقتين من الفازلين ويضاف له ملعقتين من النشا وملعقتين من ماء الورد وملعقة من الدقيق

وأخرى من فيتامين أي وتقلب المكونات سوياً حتى تمام التجانس.

من ثم نقوم بتنظيف الجلد قبل تطبيق الوصفة ونقوم بفرد طبقة رقيقة من العجينة على الجلد باتجاه عكس نمو الشعر وننتظر حتى أن يجف تماماً.

بعد ذلك نقوم بنزع العجينة للتخلص من الشعر الزائد بالجسم نهائياً. الوسوم

إزالة شعر المناطق الحساسة بالفازلين والكركم من أكثر ما تعاني منه السيدات والفتيات هو تكون الشعر الزائد بالجسم والوجه، وهذا يسبب لها الكثير من الإزعاج ويضعها في العديد من المواقف المحرجة أمام زوجها والمقربين منها، كما أن الفتيات المقبلين على الزواج يرغبون في التخلص من الشعر الزائد بالجسم وبالمنطقة الحساسة، وتعد هذه من أكثر الأمور التي تسبب لها ضغط نفسي، ولكنها تخشي من تجارب طرق تسبب لها التهابات الجلد أو تحسس البشرة كما أنها تسبب لها آلام مبرحة، وبالأخص في منطقة العانة والمنطقة الحساسة، ولكن بعيداً عن المواد والطرق التي لا تفيد بأي شيء بإمكان الآن التخلص من الشعر الزائد بالجسم من خلال الفازلين. إزالة شعر المناطق الحساسة بالفازلين والكركم إزالة شعر المناطق الحساسة بالفازلين والكركم بإمكانك الآن الاستعانة بالفازلين بهدف التخلص من الشعر الزائد بالجسم من خلال القيام بالآتي: المكونات: ثلاث ملاعق من الفازلين.

خمس ملاعق من الحليب.

ملعقة من المايونيز.

ملعقتين من الكركم.

ملعقتين من دقيق الحمص. طريقة تحضير الخلطة بالفازلين: يتم القيام بتنظيف المنطقة المرغوب إزالة الشعر منها، من ثم يتم وضع الحليب والكركم والحمص والمايونيز والفازلين في إناء وتقلب المكونات سوياً حتى أن تتجانس معاً.

منها، من ثم يتم وضع الحليب والكركم والحمص والمايونيز والفازلين في إناء وتقلب المكونات سوياً حتى أن تتجانس معاً. من ثم نقوم بوضع الخليط على النار ويترك لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

بعد أن يبرد قليلاً يتم القيام بفرد طبقة من الخليط على الجسم والمناطق المرغوب إزالة الشعر منها على أن يكون باتجاه معاكس لنمو الشعر.

ننتظر عدة دقائق حتى أن يجف الخليط تماماً على البشرة.

نقوم بإزالة العجينة في اتجاه معاكس للشعر ونلاحظ اختفائه الشعر تماماً دون ألم والأهم من ذلك أنها تساعد على زيادة ترطيب ونعومة البشرة. الفازلين والنشا لإزالة الشعر يتم إحضار إناء عميق ونضع به ملعقتين من الفازلين ويضاف له ملعقتين من النشا وملعقتين من ماء الورد وملعقة من الدقيق

وأخرى من فيتامين أي وتقلب المكونات سوياً حتى تمام التجانس.

من ثم نقوم بتنظيف الجلد قبل تطبيق الوصفة ونقوم بفرد طبقة رقيقة من العجينة على الجلد باتجاه عكس نمو الشعر وننتظر حتى أن يجف تماماً.

بعد ذلك نقوم بنزع العجينة للتخلص من الشعر الزائد بالجسم نهائياً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إزالة شعر المناطق الحساسة بالفازلين والكركم في 10 دقائق نهائياً بدون الم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.