وصفة نبوية مذهلة لتكثيف الشعر وزيادة طوله بجنون وسد الفراغات

وصفة من الطب النبوي لتكثيف الشعر تعتمد على استخدام نبات الأَثمد الذي وَصى به رسول الله-صل الله عليه وسلم- لاستخدامه في علاج مختلف الأمراض التي تصيب الشعر كما يمتد تأثيره لعلاج مشاكل العين، يعمل على تعزيز نمو الشعر زيادة كثافتة وطوله ولمعانه وتقويته وإمْداده بالتغذية الكاملة التي تمنع من تساقطه.

وصفة الأَثمد من الطب النبوي لإنبات الشعر

تعتمد هذه الوصفة على بعض المكونات التي تتوافر بجميع محلات العطارة ومنها التالي:

مقدار أربعين جرام من نبات الأثمد. عدد اثنين حبات ليمون عصير.

مما أن الطريقة المعتمدة للاستخدام هي الآتي:

يوضع مسحوق نبات الأثمد داخل وعاء ويضاف عصير الليمون إليه. يتم الخلط الجيد لهذه المكونات حتى الحصول على مزيج سائل القوام. تغمس قطنة في هذا المزيج وتوزع على فروة الرأس وبالأخص الأماكن الفارغة منها. يلي ذلك تدليك هذه المناطق لمدة دقيقة. يتم ترك المزيج طوال الليل ويتم غسل الشعر في الصباح.

وصفة الأثّمد من الطب النبوي لإطالة الشعر

الاعتماد على هذه الوصفة يجعل معدل طول الشعر يزداد بصورة ملحوظة، والمكونات الرئيسية لهذه الوصفة هي ما يأتي:

عدد واحد ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. عدد واحد ملعقة كبيرة من مسحوق الأثمد.

يجب اتباع الطريقة التالية عند الاستخدام: