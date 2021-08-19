إزالة شعر العانة والجسم بالفازلين بدون ألم نهائياً وفي دقائق معدودة وتبييض فوري للاماكن الحساسة من أول استعمال

إزالة شعر العانة والجسم بالفازلين بدون ألم نهائياً وفي دقائق معدودة، الفازلين من بين أقوى مزيلات الشعيرات التي تنمو فوق الجلد، ومن خلال سطورنا القادمة نتعرف بشكل تفصيلي على كيفية الإدخال لمكون الفازلين بوصفات من شأنها أن تزيد من نعومة الجلد بشكل فائق وذلك عن طريق نزع الشعر بفضل تركيبته المميزة والتي يدخل فيها بعض المكونات التي تساند الفازلين كي تظهر قوته الفاعلة في انتزاع الشعر، وذلك من الجذور، وفيما يلي بيان بالمكونات والمقادير الأساسية وطريقة الإعداد لتلك التركيبة.

وصفة الفازلين لازالة شعر العانة والجسم

وصفة الفازلين لازالة شعر العانة والجسم من الممكن أن نستخدم فيها المقادير الآتي ذكرها بالنقاط التالية:

ملعقتان فازلين.

ملعقة دقيق.

ملعقة ترمس مع طحنه ناعم.

ربع الملعقة جليسرول.

ملعقة نشاء.

ملعقة مياه ورد.

كيف يمكن تحضير تلك الوصفة لنزع الشعر؟

انتزاع الشعر بتلك الوصفة يستلزم أن يتم الإعداد بشكل جيد للخليط عن طريق الإحضار للبولة التي تلائم الخلط الجيد لكافة المقادير فيوضع النشاء مع الدقيق، وكمية الترمس المطحونة في البداية، ويتم عمل مزج كامل لهم، ثم في بولة أخر نأخذ الفازلين ونقوم بإذابته، ومن ثم وضعه بالبولة الرئيسية المتواجد بها المكونات الأخرى، مع الإضافة لمياه الورد مع استمرارية التقليب.

ينبغي مزج كل المكونات بشكل جيد، وذلك حتى يبدو المزيج أكثر تجانس، ويكون عجينة ملائمة نستطيع من خلالها عمل إزالة نهائية وتامة للشعر المتناثر على الجلد، والذي يؤدي إلى خشونة الجلد وظهوره بمظهر غير جيد.

التطبيق يكون مدة عشر دقائق، وبعدها ننزع العجينة، وسنجد أن الشعيرات الزائدة قد اختفت، وبعدها يتم غسل المنطقة التي تم انتزاع الشعر منها، ودهنها بالكريم المرطب، وبالإمكان تكرار الاستخدام لهذه الوصفة لمرات متكررة، عقب أي ظهور للشعر.

أهم الفوائد لتركيبة خليط الفازلين

من بين أهم الفوائد المتحققة من هذا الخليط أنه يساعد بشكل كبيرفي التحسين من النعومة والنضارة للجلد كما أنه من بين أهم العوامل والمواد الطبيعية المستخدمة في جعل البشرة أكثر بياض، مع إزالة أي أثر من آثار التصبغ الجلدي التي قد تبدو على سطح خلايا البشرة العلوية.