كريم القهوة التركي الساحر لتفتيح البشرة وتقشير وصنفرة الجسم كله

كريم القهوة التركي من الكريمات التى لها مفعول السحر فى تفتيح البشرة، وأيضاً يستخدم كصنفرة للجسم كله فهو يخلصك من الجلد الميت نهائيا، وكذلك يخلصك من آثار الحبوب ويساعد فى علاج حب الشباب، وإزالة البقع الداكنة ويعمل على شد الجلد لكى تحصلين على بشرة مشدودة وخالية من التجاعيد، فالكثير من النساء يبحثون على الكريمات الطبيعية المصنوعة من مكونات طبيعية للحصول على تفتيح آمن وفعال، وسريع المفعول فهو يعطيكى نتيجة خلال دقائق وسوف نتعرف على كيفية صنعه فى المنزل بكل سهولة، بعيداً عن الكريمات التى تعتمد على المواد الكيميائية التى تؤذى البشرة، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة عمل كريم القهوة التركي الساحر بالتفصيل. مكونات كريم القهوة التركي الساحر مكونات كريم القهوة التركي الساحر يتكون كريم القهوة التركي الساحر من مكونات طبيعية بسيطة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ٣ ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

٢ ملعقة كبيرة من العسل.

١/٢ ملعقة صغيرة من زيت اللوز . طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل كريم القهوة التركي الساحر فى المنزل سهلة جداً وبسيطة ولا تستغرق منكى وقت كبير فى تجهيزه وهى كمايلي: نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به القهوة وعليها ملعقتين العسل وملعقة زيت جوز الهند ونصف ملعقة زيت اللوز. ونخلطهم مع بعض كويس جداً حتى يمتزجوا مع بعض تماماً. وبعد ذلك نقوم بشطف الجسم جيداً وذلك للتخلص من أى أتربة أو أوساخ موجودة بالجسم. ثم نقوم بتوزيع الكريم على الجسم كله بالتساوي. وبعد أن وزعنا الكريم نقوم بعمل تدليك للجسم بحركات دائرية بالراحة خالص. نترك الكريم على الجسم لمدة ٢٠ دقيقة وبعد ذلك نقوم بشطفها بالماء الدافئ. وللحصول على نتيجة فعالة نقوم باستخدامه بشكل منتظم. فوائد القهوة التركي للبشرة تحتوى على مضادات عالية للأكسدة التى تحمى البشرة من الجزور الحرة التى تسبب ضرر للجلد. لها دور كبير فى تنظيم إعادة نمو الخلايا، مما يؤدى إلى زيادة الكولاجين وزيادة مرونة الجلد. تعمل كمقشر رائع ولطيف على البشرة ويخلصك من الجلد الميت. تساعد فى شد الجلد وتقلل من ظهور السيلوليت الخافت. تساعد على تقليص الأوعية الدموية وبذلك تعمل على التقليل من إنتفاخ العينين. تعمل على محاربة ظهور حب الشباب. تساعد فى علاج الهالات السوداء تحت العينين. الوسوم

كريم القهوة التركي من الكريمات التى لها مفعول السحر فى تفتيح البشرة، وأيضاً يستخدم كصنفرة للجسم كله فهو يخلصك من الجلد الميت نهائيا، وكذلك يخلصك من آثار الحبوب ويساعد فى علاج حب الشباب، وإزالة البقع الداكنة ويعمل على شد الجلد لكى تحصلين على بشرة مشدودة وخالية من التجاعيد، فالكثير من النساء يبحثون على الكريمات الطبيعية المصنوعة من مكونات طبيعية للحصول على تفتيح آمن وفعال، وسريع المفعول فهو يعطيكى نتيجة خلال دقائق وسوف نتعرف على كيفية صنعه فى المنزل بكل سهولة، بعيداً عن الكريمات التى تعتمد على المواد الكيميائية التى تؤذى البشرة، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة عمل كريم القهوة التركي الساحر بالتفصيل. مكونات كريم القهوة التركي الساحر مكونات كريم القهوة التركي الساحر يتكون كريم القهوة التركي الساحر من مكونات طبيعية بسيطة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ٣ ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

٢ ملعقة كبيرة من العسل.

١/٢ ملعقة صغيرة من زيت اللوز . طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل كريم القهوة التركي الساحر فى المنزل سهلة جداً وبسيطة ولا تستغرق منكى وقت كبير فى تجهيزه وهى كمايلي: نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به القهوة وعليها ملعقتين العسل وملعقة زيت جوز الهند ونصف ملعقة زيت اللوز. ونخلطهم مع بعض كويس جداً حتى يمتزجوا مع بعض تماماً. وبعد ذلك نقوم بشطف الجسم جيداً وذلك للتخلص من أى أتربة أو أوساخ موجودة بالجسم. ثم نقوم بتوزيع الكريم على الجسم كله بالتساوي. وبعد أن وزعنا الكريم نقوم بعمل تدليك للجسم بحركات دائرية بالراحة خالص. نترك الكريم على الجسم لمدة ٢٠ دقيقة وبعد ذلك نقوم بشطفها بالماء الدافئ. وللحصول على نتيجة فعالة نقوم باستخدامه بشكل منتظم. فوائد القهوة التركي للبشرة تحتوى على مضادات عالية للأكسدة التى تحمى البشرة من الجزور الحرة التى تسبب ضرر للجلد. لها دور كبير فى تنظيم إعادة نمو الخلايا، مما يؤدى إلى زيادة الكولاجين وزيادة مرونة الجلد. تعمل كمقشر رائع ولطيف على البشرة ويخلصك من الجلد الميت. تساعد فى شد الجلد وتقلل من ظهور السيلوليت الخافت. تساعد على تقليص الأوعية الدموية وبذلك تعمل على التقليل من إنتفاخ العينين. تعمل على محاربة ظهور حب الشباب. تساعد فى علاج الهالات السوداء تحت العينين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم القهوة التركي الساحر لتفتيح البشرة وتقشير وصنفرة الجسم كله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.