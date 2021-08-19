بملعقة خميرة اعملي اقوي كريم أساس طبيعي خافي لعيوب البشرة يوحد لونها مناسب لجميع أنواع البشرة

بملعقة خميرة اعملي اقوي كريم أساس طبيعي، كريم الأساس من مستحضرات التجميل التي لا تستغني عنه أي فتاة، لأنه يمنح البشرة مظهر مثالي ويخفي أي بقع أو تصبغات موجودة فيها، لكن على الرغم من أهميته إلا أنه يسبب الكثير من المشاكل للبشرة وخاصة عندما يتم استعماله بشكل يومي، وهذه المشاكل تظهر حتى مع أجود أنواع كريمات الأساس وأغلاها ثمناً، وهذا بسبب المواد التي تدخل في تركيب جميع أنواع كريمات الأساس ولو بنسب بسيطة، لهذا نقدم لكم الحل المثالي للاستمتاع بإطلالة مثالية وفي نفس الوقت الحفاظ على صحة وجمال البشرة، وهو تحضير كريم أساس منزل من مواد طبيعية متوفرة لدى الجميع. بملعقة خميرة اعملي اقوي كريم أساس طبيعي بملعقة خميرة اعملي اقوي كريم أساس طبيعي المكونات ربع كوب من النشا.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من طين البنتونيت.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة.

عشر قطرات من فيتامين e.

عشر قطرات من زيت اللافندر.

ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة. طريقة التحضير نحضر طبق مناسب ونضع فيه النشا والكاكاو والقرفة و الطين والزنجبيل ونخلطهم سوياً.

نضيف المواد السائلة ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.

نضع الكريم في علبة نظيفة ومعقمة ثم نتركه في الثلاجة لحين استخدامه. طريقة عمل كريم أساس طبيعي طريقة عمل كريم أساس طبيعي المكونات ربع كوب من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من الجلسرين. طريقة التحضير نخلط الحليب مع البيكنج بودر ثم نضيف المواد الأخرى بالتدريج.

نخلط جيداً حتى نحصل على خليط كريمي متجانس نحفظه في الثلاجة في علبة محكمة الإغلاق.

هذا الكريم مناسب لأصحاب البشرة الفاتحة ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام إلى الخليط السابق لجعله مناسب لأصحاب البشرة السمراء. افضل كريم أساس يومي افضل كريم أساس يومي المكونات ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من بودرة الأطفال.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة من الجلسرين.

نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح. طريقة التحضير نخلط المواد الجافة جيداً في طبق جانبي.

نضيف المواد السائلة إلى الخليط الجاف بالتدريج حتى نحصل على خليط كريمي.

هذا الكريم يشبه الكريم السابق ويمكن جعله مناسب لأصحاب البشرة الداكنة بنفس الطريقة. الوسوم

بملعقة خميرة اعملي اقوي كريم أساس طبيعي، كريم الأساس من مستحضرات التجميل التي لا تستغني عنه أي فتاة، لأنه يمنح البشرة مظهر مثالي ويخفي أي بقع أو تصبغات موجودة فيها، لكن على الرغم من أهميته إلا أنه يسبب الكثير من المشاكل للبشرة وخاصة عندما يتم استعماله بشكل يومي، وهذه المشاكل تظهر حتى مع أجود أنواع كريمات الأساس وأغلاها ثمناً، وهذا بسبب المواد التي تدخل في تركيب جميع أنواع كريمات الأساس ولو بنسب بسيطة، لهذا نقدم لكم الحل المثالي للاستمتاع بإطلالة مثالية وفي نفس الوقت الحفاظ على صحة وجمال البشرة، وهو تحضير كريم أساس منزل من مواد طبيعية متوفرة لدى الجميع. بملعقة خميرة اعملي اقوي كريم أساس طبيعي بملعقة خميرة اعملي اقوي كريم أساس طبيعي المكونات ربع كوب من النشا.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من طين البنتونيت.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة.

عشر قطرات من فيتامين e.

عشر قطرات من زيت اللافندر.

ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة. طريقة التحضير نحضر طبق مناسب ونضع فيه النشا والكاكاو والقرفة و الطين والزنجبيل ونخلطهم سوياً.

نضيف المواد السائلة ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.

نضع الكريم في علبة نظيفة ومعقمة ثم نتركه في الثلاجة لحين استخدامه. طريقة عمل كريم أساس طبيعي طريقة عمل كريم أساس طبيعي المكونات ربع كوب من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من الجلسرين. طريقة التحضير نخلط الحليب مع البيكنج بودر ثم نضيف المواد الأخرى بالتدريج.

نخلط جيداً حتى نحصل على خليط كريمي متجانس نحفظه في الثلاجة في علبة محكمة الإغلاق.

هذا الكريم مناسب لأصحاب البشرة الفاتحة ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام إلى الخليط السابق لجعله مناسب لأصحاب البشرة السمراء. افضل كريم أساس يومي افضل كريم أساس يومي المكونات ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من بودرة الأطفال.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة من الجلسرين.

نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح. طريقة التحضير نخلط المواد الجافة جيداً في طبق جانبي.

نضيف المواد السائلة إلى الخليط الجاف بالتدريج حتى نحصل على خليط كريمي.

هذا الكريم يشبه الكريم السابق ويمكن جعله مناسب لأصحاب البشرة الداكنة بنفس الطريقة.

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