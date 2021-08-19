اعملي المايونيز بدون بيض بكل سهولة وبمكونات بسيطة مثل الجاهز

يعد المايونيز من أروع أنواع الصوص بجميع مطابخ دول العالم، لأنه يستخدم في تحضير بعض الأكلات، مثل السندوتشات، والشاورما، ويتميز بنكهة مميزة، ولكن البعض لا يحبونه بسبب البيض، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل المايونيز بدون بيض. طريقة عمل المايونيز بدون بيض طريقة عمل المايونيز بدون بيض المقادير: 80 جرام من الحليب السائل.

2 ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

كأس كبير من زيت الذرة.

ربع ملعقة كبيرة من الملح. طريقة التحضير امزجي مقدار الحليب مع الخل، والملح جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي لمدة خمس دقائق. ضيفي زيت الذرة إلى خليط الحليب تدريجيا، ثم اخفقي المكونات جيدا، حتى يصبح خليط كثيف. اسكبي المايونيز في وعاء مغلق داخل الثلاجة لحين الاستخدام. طريقة عمل المايونيز بالبطاطس طريقة التحضيرطريقة عمل المايونيز بالبطاطس المقادير: 90 جرام من شرائح البطاطس المسلوقة.

كأس كبير من الحليب.

كوب كبير زيت ذرة.

2 ملعقة صغيرة من الخل. طريقة التحضير امزجي الحليب مع مقدار البطاطس المسلوقة، بواسطة الخلاط الكهربائي. ضيفي زيت الذرة، والخل تدريجيا إلى خليط البطاطس، ثم امزجي المكونات جيدا، حتى يتكون خليط كثيف. اسكبي المايونيز في وعاء مغلق داخل الثلاجة لحين الاستخدام. طريقة عمل المايونيز الصيامي طريقة التحضيرطريقة عمل المايونيز الصيامي المقادير: كوب كبير من الزيت النباتي.

70 جرام حليب صويا.

رشة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة حب مستردة.

2 ملعقة صغيرة من عصير الحامض. طريقة التحضير امزجي المستردة مع مقدار الحليب، والزيت النباتي جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي لمدة 5 دقائق. ضيفي باقي المكونات إلى خليط المستردة، ثم اخلطي المكونات حتى يتكون خليط كثيف. اسكبي المايونيز في وعاء داخل الثلاجة لحين الاستخدام. طريقة عمل المايونيز بالنشا طريقة التحضيرطريقة عمل المايونيز بالنشا المقادير: كوب كبير من الماء.

6 ملاعق صغيرة من النشا.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

5 جرام من الفلفل الأبيض.

ملعقتان من الخل الأبيض.

20 جرام من الخردل.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الثوم.

75 جرام من زيت الذرة. طريقة التحضير امزجي الماء مع مقدار النشا في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار لمدة ثلاث دقائق، مع مراعاة التقليب المستمر. اتركي الخليط جانبا، ثم ضيفي إليه الخردل، وال8ل، وباقي المكونات، ثم اخفقي المكونات مرة أخرى حتى يتكون خليط كثيف. اسكبي المايونيز في وعاء داخل الثلاجة لحين الاستخدام. طريقة التحضير الوسوم

يعد المايونيز من أروع أنواع الصوص بجميع مطابخ دول العالم، لأنه يستخدم في تحضير بعض الأكلات، مثل السندوتشات، والشاورما، ويتميز بنكهة مميزة، ولكن البعض لا يحبونه بسبب البيض، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل المايونيز بدون بيض. طريقة عمل المايونيز بدون بيض طريقة عمل المايونيز بدون بيض المقادير: 80 جرام من الحليب السائل.

2 ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

كأس كبير من زيت الذرة.

ربع ملعقة كبيرة من الملح. طريقة التحضير امزجي مقدار الحليب مع الخل، والملح جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي لمدة خمس دقائق. ضيفي زيت الذرة إلى خليط الحليب تدريجيا، ثم اخفقي المكونات جيدا، حتى يصبح خليط كثيف. اسكبي المايونيز في وعاء مغلق داخل الثلاجة لحين الاستخدام. طريقة عمل المايونيز بالبطاطس طريقة التحضيرطريقة عمل المايونيز بالبطاطس المقادير: 90 جرام من شرائح البطاطس المسلوقة.

كأس كبير من الحليب.

كوب كبير زيت ذرة.

2 ملعقة صغيرة من الخل. طريقة التحضير امزجي الحليب مع مقدار البطاطس المسلوقة، بواسطة الخلاط الكهربائي. ضيفي زيت الذرة، والخل تدريجيا إلى خليط البطاطس، ثم امزجي المكونات جيدا، حتى يتكون خليط كثيف. اسكبي المايونيز في وعاء مغلق داخل الثلاجة لحين الاستخدام. طريقة عمل المايونيز الصيامي طريقة التحضيرطريقة عمل المايونيز الصيامي المقادير: كوب كبير من الزيت النباتي.

70 جرام حليب صويا.

رشة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة حب مستردة.

2 ملعقة صغيرة من عصير الحامض. طريقة التحضير امزجي المستردة مع مقدار الحليب، والزيت النباتي جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي لمدة 5 دقائق. ضيفي باقي المكونات إلى خليط المستردة، ثم اخلطي المكونات حتى يتكون خليط كثيف. اسكبي المايونيز في وعاء داخل الثلاجة لحين الاستخدام. طريقة عمل المايونيز بالنشا طريقة التحضيرطريقة عمل المايونيز بالنشا المقادير: كوب كبير من الماء.

6 ملاعق صغيرة من النشا.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

5 جرام من الفلفل الأبيض.

ملعقتان من الخل الأبيض.

20 جرام من الخردل.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الثوم.

75 جرام من زيت الذرة. طريقة التحضير امزجي الماء مع مقدار النشا في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار لمدة ثلاث دقائق، مع مراعاة التقليب المستمر. اتركي الخليط جانبا، ثم ضيفي إليه الخردل، وال8ل، وباقي المكونات، ثم اخفقي المكونات مرة أخرى حتى يتكون خليط كثيف. اسكبي المايونيز في وعاء داخل الثلاجة لحين الاستخدام. طريقة التحضير

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