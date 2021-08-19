طريقة عمل حلوى السينابو الرائعة أفضل من محلات الحلويات

يصنف السينابو من الوصفات التابعة للمطبخ الغربي للحلويات والآن يتم تحضير السينابو في عدة مطاعم أمريكية تحمل اسم السينابو مما أدي الى انتشار هذا النوع من الحلويات في جميع البلدان ،يتم تحضير عجينة حلوة السينابون بطريقة معينة وتشكل على شكل لفائف بها حشوة السكر البني مع القرفة والزبدة كل هذه المكونات تكسب السينابو الطعم والمذاق الشهي الذي يقبل عليه الكثير، ولكن اليوم سوف نقدم لكم طريقة تحضير السينابو في المنزل بكل سهولة ويسر للحصول على السينابو بمذاق طيب أفضل من محلات الحلويات. طريقة عمل السينابو ومكوناتها طريقة عمل السينابو ومكوناتها مكونات العجينة.. اربع أكواب من الدقيق الأبيض.

واحد ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة زبده سايحة.

1 ملعقة كبيرة خل.

1 حبة بيض.

ذرة ملح.

مقدار 1 كوب حليب دافئ.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر. مكونات تحضير خليط حشوة السينابو.. نحضر 1 كوب سكر بني.

نصف كوب زبدة طرية.

نحضر 2 ملعقة كبيرة قرفة باودر. مكونات أعداد صوص السينابو نحصر 1 كوب جبن كريمي.

2 كوب حليب. مكونات تزيين السينابو صوص الشيكولاته.

صوص كراميل.

100 الجرام بيكان. طريقة تحضير السينابو طريقة تحضير السينابو الخطوة الأولي تجهيز عجينة السينابو.. في العجان الكهربائي نضع اربع أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات ومنخول لاستخراج الشوائب منه. ضيفي كل المكونات الجافة ملعقة كبيرة كل من الخميرة والسكر والبيكنج باودر وذره الملح. نبدأ في تشغيل العجان الكهربائي و تخلط كل المكونات الجافة مع بعضها حتى تصبح خليط واحد. قومي بإضافة المكونات السائلة منها الحليب الدافئ بالتدريج مع 2 ملعقة كبيرة من الماء مع الاستمرار في العجن حتى نصل إلى عجينة متجانسة لينة قليلا. ضيفي 2 ملعقة كبيرة من الزبدة السايحة واستكمال العجن لمدة عشر دقائق حتى تمتزج المكونات ببعضها ونحصل على عجينة ذات ملمس ناعم غير ملتصقة باليدين. نأخذ العجينة ونضعها في أناء عميق وتغطى بكيس وتترك حتى تختمر ويتضاعف حجمها. طريقة فرد عجينة السينابو ووضع الحشوة بها بعد أن اختمرت العجينة وتضاعف حجمها تفرد على سطح نظيف مرشوش بقليل من الدقيق. يتم فرد العجينة على شكل مستطيل باستخدام الشوبك مع مراعاة أن يكون سمك العجينة نصف سنتيمتر. يضاف 2 ملعقة كبيرة من الزبدة و خليط الحشوة نفرد على العجينة حتى نغطى العجينة بالكامل. نخلط 1كوب من السكر البني مع 2 ملعقة كبيرة من القرفة و يتم التوزيع جيدا حتي نغطي العجينة التي قمنا بفردها في الخطوة السابقة. نبدأ في لف العجين على شكل رول ثم انقطع بسكين حاد بمقاس 5سنتيمتر لكل قطعة. نحضر صينية خبز مدهونة بقليل من الزيت ونضع فيها قطع السينابون وتترك حتى تختمر ويتضاعف حجمها. ندخل صينية السينابون الفرن بعد التسخين على درجة حرارة 180 درجة. نضع السينابون على الرف الأوسط حتى تنضج وحدات السينابون وتأخذ لونه احمر ثم نقوم بإخراجها من الفرن. طريقة تحضير خليط صوص السينابو في وعاء عميق نضع 1 كوب من الجبن الكريمي و تخفق جيدا بالمضرب الكهربائي.

تستغرق عمليه خفق الجبنه الكريمي 10 دقائق حتى تصبح ذات قوام كريمي ويتضاعف الحجم.

يضاف 2 كوب من الحليب المكثف المحلى مع الاستمرار في الخفق حتى تمتزج المكونات ببعضها ويصبح الخليط كريمي ناعم. طريقة فرد عجينة السينابو ووضع الحشوة بهاطريقة تحضير خليط صوص السينابو طريقة تحضير صوص الجبنه الكريمي لتزين قطع السينابو نجهز طبق كبير مناسب للتقديم و توضع فيه قطع السينابون بعد النضج. نسكب صوص الجبنه الكريمي فوق قطع السينابو وهي سائحة حتى يتشرب السينابون الصوص. ثم نزين السينابون بقطع البيكان و رسم خطوط رفيعة من الشيكولاته وصوص الكراميل وهذا حسب الرغبة. الوسوم

يصنف السينابو من الوصفات التابعة للمطبخ الغربي للحلويات والآن يتم تحضير السينابو في عدة مطاعم أمريكية تحمل اسم السينابو مما أدي الى انتشار هذا النوع من الحلويات في جميع البلدان ،يتم تحضير عجينة حلوة السينابون بطريقة معينة وتشكل على شكل لفائف بها حشوة السكر البني مع القرفة والزبدة كل هذه المكونات تكسب السينابو الطعم والمذاق الشهي الذي يقبل عليه الكثير، ولكن اليوم سوف نقدم لكم طريقة تحضير السينابو في المنزل بكل سهولة ويسر للحصول على السينابو بمذاق طيب أفضل من محلات الحلويات. طريقة عمل السينابو ومكوناتها طريقة عمل السينابو ومكوناتها مكونات العجينة.. اربع أكواب من الدقيق الأبيض.

واحد ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة زبده سايحة.

1 ملعقة كبيرة خل.

1 حبة بيض.

ذرة ملح.

مقدار 1 كوب حليب دافئ.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر. مكونات تحضير خليط حشوة السينابو.. نحضر 1 كوب سكر بني.

نصف كوب زبدة طرية.

نحضر 2 ملعقة كبيرة قرفة باودر. مكونات أعداد صوص السينابو نحصر 1 كوب جبن كريمي.

2 كوب حليب. مكونات تزيين السينابو صوص الشيكولاته.

صوص كراميل.

100 الجرام بيكان. طريقة تحضير السينابو طريقة تحضير السينابو الخطوة الأولي تجهيز عجينة السينابو.. في العجان الكهربائي نضع اربع أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات ومنخول لاستخراج الشوائب منه. ضيفي كل المكونات الجافة ملعقة كبيرة كل من الخميرة والسكر والبيكنج باودر وذره الملح. نبدأ في تشغيل العجان الكهربائي و تخلط كل المكونات الجافة مع بعضها حتى تصبح خليط واحد. قومي بإضافة المكونات السائلة منها الحليب الدافئ بالتدريج مع 2 ملعقة كبيرة من الماء مع الاستمرار في العجن حتى نصل إلى عجينة متجانسة لينة قليلا. ضيفي 2 ملعقة كبيرة من الزبدة السايحة واستكمال العجن لمدة عشر دقائق حتى تمتزج المكونات ببعضها ونحصل على عجينة ذات ملمس ناعم غير ملتصقة باليدين. نأخذ العجينة ونضعها في أناء عميق وتغطى بكيس وتترك حتى تختمر ويتضاعف حجمها. طريقة فرد عجينة السينابو ووضع الحشوة بها بعد أن اختمرت العجينة وتضاعف حجمها تفرد على سطح نظيف مرشوش بقليل من الدقيق. يتم فرد العجينة على شكل مستطيل باستخدام الشوبك مع مراعاة أن يكون سمك العجينة نصف سنتيمتر. يضاف 2 ملعقة كبيرة من الزبدة و خليط الحشوة نفرد على العجينة حتى نغطى العجينة بالكامل. نخلط 1كوب من السكر البني مع 2 ملعقة كبيرة من القرفة و يتم التوزيع جيدا حتي نغطي العجينة التي قمنا بفردها في الخطوة السابقة. نبدأ في لف العجين على شكل رول ثم انقطع بسكين حاد بمقاس 5سنتيمتر لكل قطعة. نحضر صينية خبز مدهونة بقليل من الزيت ونضع فيها قطع السينابون وتترك حتى تختمر ويتضاعف حجمها. ندخل صينية السينابون الفرن بعد التسخين على درجة حرارة 180 درجة. نضع السينابون على الرف الأوسط حتى تنضج وحدات السينابون وتأخذ لونه احمر ثم نقوم بإخراجها من الفرن. طريقة تحضير خليط صوص السينابو في وعاء عميق نضع 1 كوب من الجبن الكريمي و تخفق جيدا بالمضرب الكهربائي.

تستغرق عمليه خفق الجبنه الكريمي 10 دقائق حتى تصبح ذات قوام كريمي ويتضاعف الحجم.

يضاف 2 كوب من الحليب المكثف المحلى مع الاستمرار في الخفق حتى تمتزج المكونات ببعضها ويصبح الخليط كريمي ناعم. طريقة فرد عجينة السينابو ووضع الحشوة بهاطريقة تحضير خليط صوص السينابو طريقة تحضير صوص الجبنه الكريمي لتزين قطع السينابو نجهز طبق كبير مناسب للتقديم و توضع فيه قطع السينابون بعد النضج. نسكب صوص الجبنه الكريمي فوق قطع السينابو وهي سائحة حتى يتشرب السينابون الصوص. ثم نزين السينابون بقطع البيكان و رسم خطوط رفيعة من الشيكولاته وصوص الكراميل وهذا حسب الرغبة.

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