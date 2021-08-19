وصفات تفتيح البشرة بعد المصيف في وقت قياسي وبأقل تكلفة

وصفات تفتيح البشرة بعد المصيف تكون هناك حاجة ملحة إليها بعد التعرض لأشعة الشمس مع مياه البحر المالحة التي تؤدي لحدوث اسمرار في بشرة الجسم بشكل عام وبشرة الوجه على الأخص، وفيما يلي بعض من هذه الوصفات ذات المكونات الطبيعية مائة في المائة، ونتيجة مضمونة بتكلفة بسيطة مع توفير الوقت والجهد.

وصفة ماسك البرتقال لتفتيح البشرة بعد المصيف

تعمل هذه الوصفة على تفتيح البشرة داكنة اللون نتيجة الذهاب إلى المصيف بطريقة طبيعية وآمنة، وطريقة استخدامها هي التالي:

يتم تجميع كمية مناسبة من قشر البرتقال وعمل تجفيف لها من خلال تركها عدة أيام في أشعة الشمس.

يلي ذلك طحن هذه القشور بشكل ناعم للغاية، ثم إضافة كمية مناسبة من اللبن إليها حتى الحصول على معجون سميك القوام.

يتم عمل ماسك من المعجون على بشرة الوجه وتركه حتى يجف ثم غسيل الوجه بالماء الفاتر.

وصفة ماسك خشب الصندل لتفتيح بشرة الوجه بعد المصيف

يتم الاستعانة بمسحوق خشب الصندل في هذه الوصفة ويضاف إليه كمية صغيرة من عصير ثمرة الطماطم وثمرة خيار وعصير ليمونة واحدة.

يتم المزج الجيد للمكونات السابقة وتوزيعها بالتساوي على بشرة الوجه وتركها حتى تجف. يلي ذلك غسيل الوجه بماء دافئ.

وصفة ماسك دقيق القمح

تتكون هذه الوصفة من عدد اثنين من دقيق القمح بالإضافة إلى عدد واحد ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، بجانب إضافة عصير ليمونة واحدة.

يتم عمل عجينة من المكونات السابقة ثم فردها بالتساوي على بشرة الوجه وتترك لمدة من عشرة إلى خمسة عشر دقيقة، يلي ذلك شطف الوجه بماء دافئ.