وصفة الفازلين لإزالة شعر الجسم بمكونات طبيعية من المنزل

الفازلين لإزالة الشعر هي عبارة عن وصفات طبيعية يبحث عنها الجميع يساعد الفازلين علي تنعيم وترطيب وتفتيح البشرة كما أنه يدخل في جميع مستحضرات التجميل ومن أفضل الاشياء التي تعطي نتائج سريعة وممتازة.

الفازلين لإزالة الشعر

تعد عملية إزالة الشعر من أكبر المشكلات التي تؤرق الفتيات في إزالتها كما أن الكثير من الفتيات يلجؤا للطرق المكلفة لعدم الشعور بالألم الذي يحدث أثناء استخدام الطرق التقليدية وسنعرض إليكم بعض الوصفات الطبيعية لإزالة الشعر.

وصفة الفازلين مع الكركم لإزالة الشعر

تحتوي هذه الوصفة علي مكونات طبيعية مفيدة جدا للبشرة وتجعل عملية إزالة الشعر سهلة جدا

نصف ملعقة كبيرة فازلين

3 ملعقة كبيرة حليب

ملعقة كبيرة حمص مطحون

نصف ملعقة كبيرة كركم

نضع الكركم مع الحمص المطحون مع الحليب في وعاء ويقلب جيدا.

ثم نضع علي الخليط السابق الفازلين ويتم تقليبهم جيدا حتي يصبح متجانس.

يضع الخليط علي المنطقة المراد إزالة الشعر منها ثم يترك الخليط نصف ساعة حتي يجف الخليط.

القيام بغسل البشرة بالماء الفاتر والصابون.

تكرر تلك العملية يوميا بانتظام حتي نحصل علي أفضل النتائج.

المكوناتطريقة التحضيروصفة الفازلين مع النشا لإزالة الشعر

المكونات

2 ملعقة فازلين

2 ملعقة نشا

2 ملعقة ماء ورد

ملعقتين من الماء

معلقة فيتامين E

معلقة دقيق.

طريقة التحضير

نضع جميع المكونات في وعاء ويتم تقليبهم جيدا حتي نحصل علي عجينه متجانسة ثم تطبق العجيبة علي الجسم المراد إزالة الشعر منه ثم تترك العجينة حتي تجف ثم يتم الغسيل بالماء الفاتر وتكرر العملية حتي نحصل علي افضل النتائج.

وصفة الفازلين والخل والملح

المكونات

2معلقة ملح .

2 ملعقة خل.

2 ملعقة نشا.

2 ملعقة سكر.

2 ملعقة دقيق.

2 ملعقة فازلين.

2 ملعقة ماء ورد.

قبل الوصفة نخلط النشا مع الدقيق جيدا.

نضع الخليط في وعاء ثم يقلب جيدا حتي يمتزج الملح بباقي المكونات جيدا وينتج عنهم خليط متجانس.

يطبق الخليط جيدا علي البشرة المراد نزع الشعر منها

بعد تمام الجفاف يتم نزع الشعر جيدا ثم تنظف البشرة جيدا بالماء والصابون.

تكرر العملية للحصول علي أفضل النتائج.

طريقة التحضير

تعد تلك الوصفات طبيعية وأمنة علي الجلد، وذلك لأنها تحتوي علي مواد طبيعية لا تتسبب لأضرار جانبية، لذلك يلجأ إليها الكثير من السيدات للاستعانة بها في إزالة الشعر.