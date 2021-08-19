دراسة: تناول السلمون وعلاقته بسرطان الأمعاء

الأسماك بشكل عام وسمك السلمون خاصة من أفضل الأطعمة البروتينية، وتتميز بخائصها الغذائية المتعددة، ويعرف عن الأسماك غنائها بفيتامين د والأحماض الدهنية، والزيوت الصحية وعدد من الفيتامينات والمعادن الأخرى، ودراسات عدة أكدت ذلك، أخرها دراسة ربطت بين تناول السلمون والوقاية من سرطان الأمعاء، إليكم التفاصيل..

سمك السلمون وسرطان الأمعاء:

سمك السلمون غني بفيتامين د والأحماض الدهنية وفيتامين ب12 والسيلينيوم، وكلها عناصر تساهم في الوقية من سرطان الأمعاء، وهذا ما أكدته دراسة طبية نشرها موقع "اليوم السابع" حيث أوضحت الدراسة أن تناول نصف وجبة من سمك السلمون كل يوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بحوالي 50%.

ويقول الباحثون إن تناول ما يكفي من د في يمكن أن يحمي من الإصابة بسرطان الأمعاء قبل بلوغ سن الخمسين، مضيفين، أن استهلاك 300 وحدة دولية من المغذيات كل يوم ما يعادل3 أكواب من الحليب أو 60 جرامًا فقط من سمك السلمون، قد يقلل من خطر إصابتك بمقدار النصف تقريبًا.

أهمية فيتامين د:

لاحظ علماء جامعة هارفارد أن تناول فيتامين د من مصادر الغذاء مثل الأسماك والفطر والبيض والحليب قد انخفض في العقود القليلة الماضية. وكشف تحليلهم أن تناول فيتامين د كان مرتبطًا بـ "انخفاض خطر" الإصابة بسرطان القولون المبكر.

وقالت الدكتورة كيمي نج، المؤلفة المشاركة في الدراسة: قد تكون نتائجنا التي تدعم فيتامين د مهمة في الشباب من أجل الصحة وربما الوقاية من سرطان القولون والمستقيم، وكذلك يحافظ فيتامين د على صحة العظام والأسنان والعضلات.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.