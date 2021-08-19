5 أطعمة يجب تناولها بعد تلقي لقاح فيروس كورونا، دوت الخليج الأطعمة التي يمكن أن تساهم في رفع مناعة الجسم، وتخفيف أعراض اللقاح، ومساعدة الجسم على استعادة الطاقة والنشاط دون ألم، والأهم أن تكون تلك الأطعمة لا تتعارض مع مكونات اللقاح وتقلل من مفعوله.

5 أطعمة يجب تناولها بعد تلقي لقاح فيروس كورونا:

نشر موقع "إيت ذيس" الطبي قائمة بالأطعمة التي يمكن تناولها بعد تقي لقاح فيروس كورونا، وهي:

الشوربة من أفضل وأسهل أواع الأطعمة التي تعزز النشط وترفع منعة الجسم، ومن الأفضل أن يكون أحد محتوياتها اللفت، الفاصوليا، العدس، البطاطس أو البروكلي.

الخضروات بأنواعها وخاصة السبانخ والملفوف واللفت من الأطعمة التي ينصح بتناولها بعد اللقاح، فهي تساعد على التخفيف من الأعراض المصاحبة له فهي غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة.

الثوم والبصل أشهر الأطعمة التي أتفق الكثيرين على ضرورة تناولها بعد تلقي لقاح فيروس كورونا، ويعرف أنها أطعمة غنية بالمضادات الحيوية وعدد من العناصر الغذائية التي ترفع مناعة الجسم، وتساعد في مقاومة البكتيريا والفيروسات.

التوت والفراولة والكرز أطعمة غنية بالمضادات الحيوية وعناصر غذائية تخفف من أعراض تلقي لقاح كورونا.

الفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال واليوسفي أطعمة تقاوم الفيروسات وترفع مناعة الجسم.

وبشكل عام يمكن تناول الأطعمة التي تقلل من الالتهابات في الجسم مثل السلمون والكركم والتوت، وكذلك الشاي الأخضر، والابتعاد عن الأطعمة المصنعة والجاهزة والدسمة.

أعراض لقاح كورونا:

ألم واحمرار وتورم في الذراع مكان الحقن.

التعب العام.

صداع الرأس.

آلام العضلات.

القشعريرة.

ارتفاع حرارة الجسم.

الشعور بالغثيان.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.