ماهي أضرار بذور الشيا على المعدة والجلد، دوت الخليج أضرار تصيب مستخدميها في حال الإفراط في تناولها أو في حال وجود حالة صحية تتعارض مع مكوناتها فتسبب أضرار صحية أخرى، بالرغم من فوائدها المعروفة، وعن أضرارها وردت في موقع "draxe"، وهي:

أضرار بذور الشيا على المعدة والجلد:

الإفراط في تناول بذور الشيا يضر المعدة ويسبب آلام في المعدة ناتجة عن الانتفاخ والتقلصات، وذلك لأنها غنية بالألياف.

بذور الشيا يمكن أن تسبب تهج في الجلد أو أعراض حساسية لمن يعانون من حساسية بذور الخردل.

كما أن بذور الشيا لها أضرار أخرى، وهي:

بذور الشيا غنية بحمض ألفا لينوليك الذى يمكن أن يرفع من نسبة تعرض الرجال للإصابة بسرطان البروستاتا.

من أضرار بذور الشيا خفض ضغط الدم، ولهذه الحالة الصحية أضرار عدة.

فيما عدا ذلك فإن بذور الشيا إذا تم تناولها باعتدال فإنها تحقق عدد من الفوائد الصحية المهمة، منها:

فوائد بذور الشيا:

بذور الشيا غنية بالمعادن الرئيسية ومنها والحديد، اليود، المغنيسيوم التي تعزز صحة الدم، وتنظم الدورة الدموية.

تساهم بذور الشي في رفع مناعة الجسم.

الفيتامينات والمعادن المتعددة في بذور الشيا تعمل على الوقاية من آثار الشيخوخة والتقدم بالسن.

الألياف في بذور الشيا تحسن عملية الهضم.

تناول بذور الشيا يساعد على تعزيز الشعور بالشبع، وبالتالي فهي تناسب متبعي الحميات الغذائية التي تهدف إلى خسارة الوزن.

من فوائد بذور الشيا خفض الكوليسترول الضار وخفض ضغط الدم المرتفع، وذلك يعزز صحة القلب ويحميه من الأمراض.

المعادن المتعددة في بذور الشيا تقي العظام من الهشاشة وتقويها.

بذور الشيا غنية بالأحماض الدهنية المهمة لصحة النساء وتساهم في الوقاية من سرطان الثدي.

الكالسيوم والفوسفور وفيتامين أ والزنك في بذور الشيا تقوي الأسنان وتمنع تسوسها.

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