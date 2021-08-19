اكتر حاجة صعبة في الدايت او اللايف ستايل الصحي هي الملل من الاكلات المكررة، لانه للاسف في مصر يمكن الخيارات مش كتير اوي، او بتكون مكوناتها اسعارها مرتفعة جدا، فلوبتدوري على أكلة صحية لكن لذيذة ومفيدة؟ يبقى المقال ده ليكي، بالفيديو.. طريقة عمل وصفة نودلز الكوسةمع صلصة الفول السوداني الحارة اللذيذة.

بالفيديو.. طريقة عمل وصفة نودلز الكوسة مع صلصة الفول السوداني الحارة اللذيذة

الكمية في الوصفة دي تكفي فردين بس، لعدد أكبر من الأفراد ضاعفي كمية المقادير.

المكونات اللي هتحتاجيها لتحضير وصفة نودلز الكوسة مع صلصلة الفول السوداني

نص كوباية مليانة زبدة فول سوداني – حوالي (120 جم)

نصف معلقة عصير ليمون

نصف كوباية مياة حوالي(60 مل)

4 حبات متوسطة الحجم أو 2 حبة كبيرة كوسة

4 حبات بصل خضراء متقطعة ، ومتقسمة أجزاء حسب اللون (فاتحة وغامقة)

ملح حسب الرغبة

طريقة التحضير

في طبق كبير، اخلطي زبدة الفول السوداني وشطة بسيط وعصير الليمون مع كمية بسيطة من المياة، استخدمي الشوكة أو مضرب البيض اليدوي عشان تقلبيه مسوا ويمتزجوا كويس، لحد ما يبقى المزيج ناعم خالص.

باستخدام مقشرة الخضار اليدوية او قشارة البطاطس والجزر، قشري الكوسة لشرائح عريضة رقيقة إلى شبه متوسطة السمك، ما تضغطيش على القشارة اوي عشان ما تبقاش الشرائح سميكة وتتكسر منك، محتاجة يتكون عندك كمية تساوي حوالي 8 أكواب من شرائح الكوسة.

على النار، في طاسة تيفال واسعة -او اي طاسة مابتلزقش- حطي شرايح الكوسة وأجزاء البصل الاخضر الفاتحة والصلصة اللي حضرناها في اول خطوة وقلبيهم كويس لحد ما الصلصة تغطي الكوسة، في البداية ممكن تحسي الصبصة تقيلة بزيادة لكن الكوسة هتنزل ميتها وهتخلي الصلصة تبقى أخف أثناء التسوية، بعد مرور 5 دقايق لو حسيتي انها لسه تقيلة ممكن تزودي مياة لكن شوية بشوية، تبلي مع ملح وفلفل أسود بسيط حسب الرغبة.

بعد تمام السواء، قسمي النودلز في أطباق التقديم وزينيها بالجزء الغامق من البصل الأخضر اللي كنا محتفظين بيه، وبالهنا والشفا.

شوفي معانا ازاي تحضري الوصفة في 3 دقايق بس

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