اكتر 10 اطعمة تحسسك بالشبع وتملى معدتك عشان ماتكليش كتير وتخسري وزنك

لو عايزة تخسسي وزنك ، من اول واسهل الحاجات اللي ممكن تعمليها انك تاكلي اكلات تشبعك لفترة طويلة عشان متحسيش بالجوع بسرعة ، وبالتالي هتاكلي اقل وتقللي من السعرات الحرارية اللي داخلة جسمك ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنقولك على اكتر 10 اطعمة تحسسك بالشبع وتملى معدتك عشان متاكليش كتير وتخسري وزنك.
10 اطعمة تحسسك بالشبع وتملى معدتك:
1- صدور الفراخ المخلية:
صدور الفراغ المخلية اللي من غير عضم ولا جلد ، من الاطعمة اللي هتساعدك تحسي بالشبع فترة طويلة وهتملى معدتك ، تقريبا 150 جرام من البروتين في صدور الفراخ بيحتوي على حوالي 700 سعرة حرارية ، و 150 جرام من البروتين في شرايح اللحمة البقري بتحتوي على 1300 سعرة حرارية.
وبالتالي هنا لو عايزة تخسري وزنك صدور الفراخ هتبقى الاختيار الافضل لانها بتحتوي على سعرات حرارية اقل.
2- البيض:
البيض مصدر كبير للبروتين رخيص ومتوفر ، تقدري تعملي وصفة بسيطة جدا كوجبة وهي عبارة عن 4 – 5 بيضات ، واي بواقي اكل عندك في التلاجة ، حطيهم مع بعض مع معلقة صلصة ، سخني طاسة على نار متوسطة وضيفي لها قطعة زبدة صغيرة ، وحطي فيها الخليط وقلبيه مع بعضه ، تقدري تضيفي للبيض اي بقايا اكل عندك.
3- البطاطس:
البطاطس بالرغم ان هي فيها سعرات حرارية عالية ، الا انها بتملى المعدة وتحسسك بالشبع ، المهم الطريقة اللي تطبخيها بيها ، هاتي ثمرة بطاطس اشويها في الفرن ، وقطعيها مكعبات واقليها في الطاسة بزيت جوز الهند.
ولو عايزة تبقى سعراتها الحرارية اقل ، اسلقي البطاطس وقطعيها مكعبات او شرايح ورشي عليها فلفل اسود ، وبعدها اشويها في الفرن لمدة من 15 – 20 دقيقة.
4- زيت جوز الهند والزبدة:
اهم حاجة لازم نعرفها عن الدهون ان المصنعة منها بيضيف سعرات حرارية زيادة للجسم ودهون غير صحية ، الاطعمة المصنعة بتحتوي على نسبة غير صحية من دهون اوميجا 6 وبالتالي جسمك هيدخله من 10 – 20 ضعف الكمية اللي الجسم محتاجها لو اكلتي طعمة مصنعة كتير ، ولو بتطبخي كمان بزيت نباتي ده هيزود المشكلة اكتر ، عشان كده بننصحك تستخدمي الزبدة او زيت جوز الهند كبديل صحي في الطبخ.
ملحوظة: لو انتي بتقدري تتحملي طعم زيت جوز الهند او عادي بتحبي طعمه ، دوري على زيت جوز الهند المكرر.
5- سلطة الخضار:
الخضروات من الاطعمة الصحية المشبعة جدا اللي تقدري تعتمدي عليها لو عايزة تخسسي وزنك ، اعملي طبق كبير من السلطة بتشكيلة خضروات من اختيارك وكليه لما تحسي بالجوع.
6- الكينوا:
الكينوا تعتبر البديل الصحي للارز الابيض ، لان سعراتها الحرارية اقل.
7- الزبادي اليوناني:
الزبادي اليوناني تعتبر مصدر كبير للبروتين ، وزي ما قولنا ان البروتين بيساعد على الاحساس بالامتلاء والشبع لفترة طويلة ، وبالتالي هتاكلي اقل ، تقريبا بتحتوي على 30 جرام من البروتين لكل 300 سعرة حرارية ، ودي تعتبر نسبة بروتين كبيرة لوجبة خفيفة.
8- التفاح والبرتقان:
تفاحة واحدة كبيرة بتحتوي على 100 سعرة حرارية بس وفي نفس الوقت هتحسسك بالشبع ، نفس الشيء البرتقان كمان اختيار قوي تقدري تعتمدي عليه.
9- الجبنة القريش:
الجبنة القريش تعتبر مصدر تاني للبروتين منخفض السعرات الحرارية ، هي مصدر بروتين بطيء الهضم وده بيخليها وجبة خفيفة مثالية قبل النوم.
تفاحة مع كوباية او اتنين من الجبنة القريش تعتبر وجبة صغيرة خفيفة وسريعة ، هتخليكي حاسة بالشبع والامتلاء لفترة طويلة ، والافضل تعتمدي على الجبنة الخالية من الدهون عشان تحافظي على نسبة سعرات حرارية منخفضة.
10- الفشار:
ربع كوباية من الفشار بتحتوي تقريبا على 200 سعرة حرارية بس ، وهيملى لك طبق كبير تاكليه وتحسي بالشبع لفترة طويلة ، اتأكدي بس انك تعمليه بزيت جوز الهند او الزبدة عشان يبقى في دهون صحية.
وجبات خفيفة صحية تاكليهم لما تحسي بالجوع عشان تحافظي على وزنك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اكتر 10 اطعمة تحسسك بالشبع وتملى معدتك عشان ماتكليش كتير وتخسري وزنك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.