اكتر 10 اطعمة تحسسك بالشبع وتملى معدتك عشان ماتكليش كتير وتخسري وزنك

لو عايزة تخسسي وزنك ، من اول واسهل الحاجات اللي ممكن تعمليها انك تاكلي اكلات تشبعك لفترة طويلة عشان متحسيش بالجوع بسرعة ، وبالتالي هتاكلي اقل وتقللي من السعرات الحرارية اللي داخلة جسمك ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنقولك على اكتر 10 اطعمة تحسسك بالشبع وتملى معدتك عشان متاكليش كتير وتخسري وزنك.

10 اطعمة تحسسك بالشبع وتملى معدتك:

1- صدور الفراخ المخلية:

صدور الفراغ المخلية اللي من غير عضم ولا جلد ، من الاطعمة اللي هتساعدك تحسي بالشبع فترة طويلة وهتملى معدتك ، تقريبا 150 جرام من البروتين في صدور الفراخ بيحتوي على حوالي 700 سعرة حرارية ، و 150 جرام من البروتين في شرايح اللحمة البقري بتحتوي على 1300 سعرة حرارية.

وبالتالي هنا لو عايزة تخسري وزنك صدور الفراخ هتبقى الاختيار الافضل لانها بتحتوي على سعرات حرارية اقل.

2- البيض:

البيض مصدر كبير للبروتين رخيص ومتوفر ، تقدري تعملي وصفة بسيطة جدا كوجبة وهي عبارة عن 4 – 5 بيضات ، واي بواقي اكل عندك في التلاجة ، حطيهم مع بعض مع معلقة صلصة ، سخني طاسة على نار متوسطة وضيفي لها قطعة زبدة صغيرة ، وحطي فيها الخليط وقلبيه مع بعضه ، تقدري تضيفي للبيض اي بقايا اكل عندك.

3- البطاطس:

البطاطس بالرغم ان هي فيها سعرات حرارية عالية ، الا انها بتملى المعدة وتحسسك بالشبع ، المهم الطريقة اللي تطبخيها بيها ، هاتي ثمرة بطاطس اشويها في الفرن ، وقطعيها مكعبات واقليها في الطاسة بزيت جوز الهند.

ولو عايزة تبقى سعراتها الحرارية اقل ، اسلقي البطاطس وقطعيها مكعبات او شرايح ورشي عليها فلفل اسود ، وبعدها اشويها في الفرن لمدة من 15 – 20 دقيقة.

4- زيت جوز الهند والزبدة:

اهم حاجة لازم نعرفها عن الدهون ان المصنعة منها بيضيف سعرات حرارية زيادة للجسم ودهون غير صحية ، الاطعمة المصنعة بتحتوي على نسبة غير صحية من دهون اوميجا 6 وبالتالي جسمك هيدخله من 10 – 20 ضعف الكمية اللي الجسم محتاجها لو اكلتي طعمة مصنعة كتير ، ولو بتطبخي كمان بزيت نباتي ده هيزود المشكلة اكتر ، عشان كده بننصحك تستخدمي الزبدة او زيت جوز الهند كبديل صحي في الطبخ.

ملحوظة: لو انتي بتقدري تتحملي طعم زيت جوز الهند او عادي بتحبي طعمه ، دوري على زيت جوز الهند المكرر.

5- سلطة الخضار:

الخضروات من الاطعمة الصحية المشبعة جدا اللي تقدري تعتمدي عليها لو عايزة تخسسي وزنك ، اعملي طبق كبير من السلطة بتشكيلة خضروات من اختيارك وكليه لما تحسي بالجوع.

6- الكينوا:

الكينوا تعتبر البديل الصحي للارز الابيض ، لان سعراتها الحرارية اقل.

7- الزبادي اليوناني:

الزبادي اليوناني تعتبر مصدر كبير للبروتين ، وزي ما قولنا ان البروتين بيساعد على الاحساس بالامتلاء والشبع لفترة طويلة ، وبالتالي هتاكلي اقل ، تقريبا بتحتوي على 30 جرام من البروتين لكل 300 سعرة حرارية ، ودي تعتبر نسبة بروتين كبيرة لوجبة خفيفة.

8- التفاح والبرتقان:

تفاحة واحدة كبيرة بتحتوي على 100 سعرة حرارية بس وفي نفس الوقت هتحسسك بالشبع ، نفس الشيء البرتقان كمان اختيار قوي تقدري تعتمدي عليه.

9- الجبنة القريش:

الجبنة القريش تعتبر مصدر تاني للبروتين منخفض السعرات الحرارية ، هي مصدر بروتين بطيء الهضم وده بيخليها وجبة خفيفة مثالية قبل النوم.

تفاحة مع كوباية او اتنين من الجبنة القريش تعتبر وجبة صغيرة خفيفة وسريعة ، هتخليكي حاسة بالشبع والامتلاء لفترة طويلة ، والافضل تعتمدي على الجبنة الخالية من الدهون عشان تحافظي على نسبة سعرات حرارية منخفضة.

10- الفشار:

ربع كوباية من الفشار بتحتوي تقريبا على 200 سعرة حرارية بس ، وهيملى لك طبق كبير تاكليه وتحسي بالشبع لفترة طويلة ، اتأكدي بس انك تعمليه بزيت جوز الهند او الزبدة عشان يبقى في دهون صحية.

وجبات خفيفة صحية تاكليهم لما تحسي بالجوع عشان تحافظي على وزنك