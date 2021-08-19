طريقة عمل البيتزا القطنية مثل المطاعم في المنزل

تعد البيتزا من الأكلات المفضلة لدي الكثير في تناولها لأنها خفيفة لذيذ الطعم سريعة التحضير مكونانها متوفر و رخيصة في كل منزل، في الأصل البيتزا هي وجبة إيطالية انتشرت بين البلاد ومع كل مطبخ يضاف لها إضافات اخرى تختلف عن سابقاتها، تعد البيتزا من الأطعمة الصحية الغنية بدهون والكربوهيدرات يمكن تحضير البيتزا بأكثر من طريقة مثل بيتزا اللحم بيتزا الخضروات و بيتزا بالهوت دوج وغير، ذلك من الحشوات المتعددة ولكن يرغب الكثير في شراء البيتزا من المطاعم لأن لها مذاق وطعم أفضل من عملها في المنزل ولكن جئنا لكم اليوم بمكونات وطريقة تحضير بيتزا مثل المطاعم. طريقة عمل عجينة البيتزا القطنية ثلاث ونصف أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات وتم نخله.

عبوة زبادي حجم صغير.

نصف كوب لبن رايب.

القليل من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ربع كوب زيت نباتي.

ملعقة كبيرة خل. خطوات تحضير عجينة البيتزا نحضر وعاء عميق ونقوم بإضافة السكر والخميرة والزيت واللبن الرايب والزبادي والخل ونخفق كل هذه المكونات مع بعضها حتى تمتزج. نحضر وعاء اخر ونخلط كل المكونات الجافة مثل الدقيق والبيكنج باودر والملح. بعد ذلك نقوم بإضافة كل المكونات الجافة السابق تحضرها على المكونات السائلة. نبدأ في العجن جيدا حتى تصبح العجينة ذات قوام ناعم غير ملتصقه بحواف الوعاء. نبلل وجه العجين بالزيت ثم نغطى العجينة بكيس استرتش بلاستيك وتترك في مكان جانبي حتى تختمر. بعد اختمار العجينة حوالي ساعة نقوم بعجنها جيدا مرة اخرى. تقسم العجينة على شكل كرات ثم نغطي هذه الكرات لترتاح تماما و تشكل حتى تصبح جاهزة لعمل البيتزا. طريقة عمل صلصة البيتزا نحضر ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

4 فصوص ثوم مهروسين.

نحضر اربع ملاعق كبيرة من (الكاتشب- صلصة الطماطم – باربكيو صوص).

نصف ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة صغيرة كل من( الملح- بصل بودر- سكر- زعتر مجفف-سكر).

نصف كوب ماء ساخن. طريقة تحضير صلصة البيتزا في أناء نضع الزيت ثم يرفع على النار حتى يسخن ثم يضاف الثوم ويقلب حتى تفوح له رائحة. نضع الكاتشب على الثوم والصلصة والباربكيو والخل والملح والثوم البودر والبصل البودر والسكر والزعتر المجفف مع التقليب الجيد. في النهاية نضع الماء الساخن و نقلب و تترك على النار دقيقتين ثم يرفع لتبرد تماما. طريقة عمل عجينة البيتزا القطنيةخطوات تحضير عجينة البيتزاطريقة عمل صلصة البيتزاطريقة تحضير صلصة البيتزا خطوات تجهيز البيتزا نحضر صينية خبز مدهونة ونفرد فيها قطعة منه قطع البيتزا بسمك 1 سم وتترك خمس دقائق حتى ترتاح. ثم نقوم بعمل فتحات في البيتزا بالشوكة ونفرد كمية مناسبة من الصلصة على وجه البيتزا. ونقوم بتوزيع الحشوات من الجبن الرومي أو الزيتون أو الطماطم المقطع شرائح أو الفلفل الأخضر أو أي إضافات ترغبون في إضافاتها. ندخل البيتزا فرن حار وتترك حتى تنضج و تكتسب اللون الذهبي من الأسفل. ثم نقوم بفتح الشواية على الوجه حتى تأخذ لون ذهبي وتمتعوا بطعم لذيذ وجميل. خطوات تجهيز البيتزا الوسوم

تعد البيتزا من الأكلات المفضلة لدي الكثير في تناولها لأنها خفيفة لذيذ الطعم سريعة التحضير مكونانها متوفر و رخيصة في كل منزل، في الأصل البيتزا هي وجبة إيطالية انتشرت بين البلاد ومع كل مطبخ يضاف لها إضافات اخرى تختلف عن سابقاتها، تعد البيتزا من الأطعمة الصحية الغنية بدهون والكربوهيدرات يمكن تحضير البيتزا بأكثر من طريقة مثل بيتزا اللحم بيتزا الخضروات و بيتزا بالهوت دوج وغير، ذلك من الحشوات المتعددة ولكن يرغب الكثير في شراء البيتزا من المطاعم لأن لها مذاق وطعم أفضل من عملها في المنزل ولكن جئنا لكم اليوم بمكونات وطريقة تحضير بيتزا مثل المطاعم. طريقة عمل عجينة البيتزا القطنية ثلاث ونصف أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات وتم نخله.

عبوة زبادي حجم صغير.

نصف كوب لبن رايب.

القليل من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ربع كوب زيت نباتي.

ملعقة كبيرة خل. خطوات تحضير عجينة البيتزا نحضر وعاء عميق ونقوم بإضافة السكر والخميرة والزيت واللبن الرايب والزبادي والخل ونخفق كل هذه المكونات مع بعضها حتى تمتزج. نحضر وعاء اخر ونخلط كل المكونات الجافة مثل الدقيق والبيكنج باودر والملح. بعد ذلك نقوم بإضافة كل المكونات الجافة السابق تحضرها على المكونات السائلة. نبدأ في العجن جيدا حتى تصبح العجينة ذات قوام ناعم غير ملتصقه بحواف الوعاء. نبلل وجه العجين بالزيت ثم نغطى العجينة بكيس استرتش بلاستيك وتترك في مكان جانبي حتى تختمر. بعد اختمار العجينة حوالي ساعة نقوم بعجنها جيدا مرة اخرى. تقسم العجينة على شكل كرات ثم نغطي هذه الكرات لترتاح تماما و تشكل حتى تصبح جاهزة لعمل البيتزا. طريقة عمل صلصة البيتزا نحضر ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

4 فصوص ثوم مهروسين.

نحضر اربع ملاعق كبيرة من (الكاتشب- صلصة الطماطم – باربكيو صوص).

نصف ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة صغيرة كل من( الملح- بصل بودر- سكر- زعتر مجفف-سكر).

نصف كوب ماء ساخن. طريقة تحضير صلصة البيتزا في أناء نضع الزيت ثم يرفع على النار حتى يسخن ثم يضاف الثوم ويقلب حتى تفوح له رائحة. نضع الكاتشب على الثوم والصلصة والباربكيو والخل والملح والثوم البودر والبصل البودر والسكر والزعتر المجفف مع التقليب الجيد. في النهاية نضع الماء الساخن و نقلب و تترك على النار دقيقتين ثم يرفع لتبرد تماما. طريقة عمل عجينة البيتزا القطنيةخطوات تحضير عجينة البيتزاطريقة عمل صلصة البيتزاطريقة تحضير صلصة البيتزا خطوات تجهيز البيتزا نحضر صينية خبز مدهونة ونفرد فيها قطعة منه قطع البيتزا بسمك 1 سم وتترك خمس دقائق حتى ترتاح. ثم نقوم بعمل فتحات في البيتزا بالشوكة ونفرد كمية مناسبة من الصلصة على وجه البيتزا. ونقوم بتوزيع الحشوات من الجبن الرومي أو الزيتون أو الطماطم المقطع شرائح أو الفلفل الأخضر أو أي إضافات ترغبون في إضافاتها. ندخل البيتزا فرن حار وتترك حتى تنضج و تكتسب اللون الذهبي من الأسفل. ثم نقوم بفتح الشواية على الوجه حتى تأخذ لون ذهبي وتمتعوا بطعم لذيذ وجميل. خطوات تجهيز البيتزا

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