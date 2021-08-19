طريقة عمل البيتزا والميني بيتزا في البيت بعجينة هشة وقطنية من أول مرة

طريقة عمل البيتزا، البيتزا هي من أنواع المعجنات الشهيرة والمختلفة على الإطلاق لاختلاف الحشوات التي تضاف إليها، فـ الحشوات المختلفة تجعل للبيتزا أنواع عدة، وهناك الكثير من الناس التي تبحث عن طرق مختلفة لعمل البيتزا، ولذلك سنقدم لكم طريقة عمل البيتزا المينى بالتونة في البيت بمذاق يضاهي أشهر المحلات، فقط اتبعي الخطوات التالية: طريقة عمل البيتزا المينى بالتونة طريقة عمل البيتزا المينى بالتونة مكونات العجينة: دقيق بمعيار نصف كيلو.

ماء فاتر بمعيار كوب وربع.

زيت زيتون بمعيار كوب إلا ثلث.

ملح بمعيار ملعقة حجم كبير.

خميرة فورية بمعيار ثلاث ملاعق حجم صغير.

سكر بمعيار ملعقتان حجم صغير. مكونات الحشو: جبنة رومي مفرومة بمعيار كوب وربع.

تونة قطع بعدد علبتان.

ثلاث حبات من الطماطم مقطعين قطع حجم صغيرة.

زيتون شرائح بمعيار كوب إلا ربع.

حبة كبيرة من البصل مقطعة لشرائح رقيقة.

صلصة طماطم بمعيار كوب.

أربع حبات من فلفل الألوان مقطعين قطع صغيرة الحجم. خطوات عمل المينى بيتزا نحضر أولاً العجينة عن طريق خلط الماء الفاتر مع معيار السكر والخميرة في وعاء ويضعوا جانباً لحين أن تتفاعل الخميرة.

ثم نحضر قدر حجمه متوسط ونضع به معيار الدقيق ونقلب معه الملح وأيضاً زيت الزيتون، ثم نضع الماء المتفاعل مع الخميرة ونبدأ في مرحلة العجن لكي تتشكل عجينة.

نترك العجينة لمدة لا تقل عن ستون دقيقة حتى تتضاعف كمية العجينة.

وبعدها نبدأ بفرد قطعة من العجينة على شئ مسطح ونقطعها دوائر باستخدام القطاعة أو كوب، وهذا على حسب حجم البيتزا الميني الذي ترغب به.

ثم ندهن الصينية بالزيت ونرص البيتزا الميني، ثم ندهنها طبقة من الصلصة.

وبعد ذلك نضع طبقة من الجبنة الرومي والزيتون والطماطم والبصل والفلفل، ثم نتخلص من زيت التونة ونفتتها ثم نضع طبقة منها على البيتزا الميني.

وبعد الإنتهاء من كمية العجين نبدأ بتسوية البيتزا بوضع الصينية بمنتصف الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يكتمل نضج البيتزا المينى ويصبح الوجه ذات لون ذهبي.

كما يمكن عمل نفس العجينة بالمقادير على البيتزا الحجم الكبير وأسعدي بها أفراد الأسرة. خطوات عمل المينى بيتزا الوسوم

طريقة عمل البيتزا، البيتزا هي من أنواع المعجنات الشهيرة والمختلفة على الإطلاق لاختلاف الحشوات التي تضاف إليها، فـ الحشوات المختلفة تجعل للبيتزا أنواع عدة، وهناك الكثير من الناس التي تبحث عن طرق مختلفة لعمل البيتزا، ولذلك سنقدم لكم طريقة عمل البيتزا المينى بالتونة في البيت بمذاق يضاهي أشهر المحلات، فقط اتبعي الخطوات التالية: طريقة عمل البيتزا المينى بالتونة طريقة عمل البيتزا المينى بالتونة مكونات العجينة: دقيق بمعيار نصف كيلو.

ماء فاتر بمعيار كوب وربع.

زيت زيتون بمعيار كوب إلا ثلث.

ملح بمعيار ملعقة حجم كبير.

خميرة فورية بمعيار ثلاث ملاعق حجم صغير.

سكر بمعيار ملعقتان حجم صغير. مكونات الحشو: جبنة رومي مفرومة بمعيار كوب وربع.

تونة قطع بعدد علبتان.

ثلاث حبات من الطماطم مقطعين قطع حجم صغيرة.

زيتون شرائح بمعيار كوب إلا ربع.

حبة كبيرة من البصل مقطعة لشرائح رقيقة.

صلصة طماطم بمعيار كوب.

أربع حبات من فلفل الألوان مقطعين قطع صغيرة الحجم. خطوات عمل المينى بيتزا نحضر أولاً العجينة عن طريق خلط الماء الفاتر مع معيار السكر والخميرة في وعاء ويضعوا جانباً لحين أن تتفاعل الخميرة.

ثم نحضر قدر حجمه متوسط ونضع به معيار الدقيق ونقلب معه الملح وأيضاً زيت الزيتون، ثم نضع الماء المتفاعل مع الخميرة ونبدأ في مرحلة العجن لكي تتشكل عجينة.

نترك العجينة لمدة لا تقل عن ستون دقيقة حتى تتضاعف كمية العجينة.

وبعدها نبدأ بفرد قطعة من العجينة على شئ مسطح ونقطعها دوائر باستخدام القطاعة أو كوب، وهذا على حسب حجم البيتزا الميني الذي ترغب به.

ثم ندهن الصينية بالزيت ونرص البيتزا الميني، ثم ندهنها طبقة من الصلصة.

وبعد ذلك نضع طبقة من الجبنة الرومي والزيتون والطماطم والبصل والفلفل، ثم نتخلص من زيت التونة ونفتتها ثم نضع طبقة منها على البيتزا الميني.

وبعد الإنتهاء من كمية العجين نبدأ بتسوية البيتزا بوضع الصينية بمنتصف الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يكتمل نضج البيتزا المينى ويصبح الوجه ذات لون ذهبي.

كما يمكن عمل نفس العجينة بالمقادير على البيتزا الحجم الكبير وأسعدي بها أفراد الأسرة. خطوات عمل المينى بيتزا

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