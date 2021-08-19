لقيمات قاضي زلابية ذهبية كرات مقرمشة طرية من جوة، ترغب الأمهات وربات البيوت في صنع الحلويات بالمنزل بدلا من شراءها من المحلات حتى تضمن نظافتها ومكونات صنعها، ومن ضمن تلك الحلويات حلى سريعة لقمة القاضي تعد من أشهى أنواع الحلويات وأكثرها تميز فأنها سريعة الإعداد وتجهيز لا يحتاج إلى كثير من الوقت أو الجهد، وهي عبارة عن لقمة القاضي التي ظهرت أول مرة في بلاد الشام وفي مصر، وتكون كرات يتم قليها في الزيت الغزير ويتخرج تغمس في عسل التسقية، وتتخرج ويتم تناولها ساخنة أو يمكن حشوها بالشوكولاته الذائبة أو بالكريمة والقشطة الكذابة فقومي بصنع لقيمات القاضي في منزلك زلابية حلويات سهلة سريعة تحضير. عمل لقيمات القاضي مقرمشة ذهبية نحتاج إلى عدد 3 كوب من دقيق أبيض. عدد 2 كوب ماء دافئ للعجن. عدد 2 ملعقة صغيرة خميرة فورية حبيبات. ملعقة كبيرة سكر. زيت غزير التحمير. لعمل شربات تسقية سيرب لقيمات القاضي عدد 2 كوب ونصف الكوب من السكر. عدد 2 كوب من ماء ملعقة كبيرة عصير ليمون. لقمة القاضي بسيرب تسقية حلى كرات الذهبية أولا نبدأ بعمل سيرب تسقية لقيمات القاضي وتركه حتى يبرد تماما في وقت صنع اللقيمات أو ولائية.

اسكبي السكر مع ماء داخل وعاء عميق من دون تقليب على نار هادئة، عندما يصل السيرب إلى درجة الغليان، قومي بوضع عصير ليمون عليها.

يترك العسل لمدة 10 دقائق حتى يكون قوام السيرب ثقيل ويأخذ لون ذهبي فاتح اللون، ثم ضيفي عليه في نهاية معلقة صغيرة من الفانيليا وتركه جانبا حتى يبرد.

نبدأ بعمل لقيمات القاضي بوضع الماء الدافئ مع كل من سكر و خميرة داخل وعاء عميق، وتقلب كل مكونات عن طريق المضرب اليدوي حتى تتأكدي من ذوبان السكر يغطي مزيج خميرة وتغطى لمدة 10 دقائق حتى تختمر.

يضاف دقيق إلى مزيج الخميرة وبعد تفاعلها وتقلب عن طريق نضرب اليدوي حتى لا يتكون تكتلات، ثم نضيف كوب دقيق إلى مزيج وتقلب بالمضرب حتى تمتزج.

ثم نضيف كوب ثالث من الدقيق وتقلب حتى يتكون معكم عجين لين غير متماسك مثل عجينة مخبوزات، لابد أن تكون شبة سائلة.

يغطى مزيج بعد وضعه في وعاء للتحميل بكيس نايلون وتترك لتخمر لمدة ساعة داخل مكان دافئ، تختمر يتضاعف حجمها وتظهر على وجه العجين ثقوب.

يعبأ العجين في كيس حلواني وقومي بقطع قطعة صغيرة من أسفل الكيس أو من طرف القمع لتسهيل نزول العجين منه وتشكيلها كرات.

ثم يسخن الزيت الذي نعده القلي في مقلاه عميقة وتترك على نار متوسطة الحرارة حتى يسخن، انزلي بالعجين في مقلاه الزيت واقطعيه بمقص أو سكين مشرشرة بقطع صغيرة.

تترك كرات زلابية داخل الزيت مع حرص وتقليب مستمر حتى تأخذ لون ذهبي لامع، وترفع وتنزل بها في سيرب عسل البارد. عمل لقيمات القاضي مقرمشة ذهبيةلعمل شربات تسقية سيرب لقيمات القاضيلقمة القاضي بسيرب تسقية حلى كرات الذهبية الوسوم

لقيمات قاضي زلابية ذهبية كرات مقرمشة طرية من جوة، ترغب الأمهات وربات البيوت في صنع الحلويات بالمنزل بدلا من شراءها من المحلات حتى تضمن نظافتها ومكونات صنعها، ومن ضمن تلك الحلويات حلى سريعة لقمة القاضي تعد من أشهى أنواع الحلويات وأكثرها تميز فأنها سريعة الإعداد وتجهيز لا يحتاج إلى كثير من الوقت أو الجهد، وهي عبارة عن لقمة القاضي التي ظهرت أول مرة في بلاد الشام وفي مصر، وتكون كرات يتم قليها في الزيت الغزير ويتخرج تغمس في عسل التسقية، وتتخرج ويتم تناولها ساخنة أو يمكن حشوها بالشوكولاته الذائبة أو بالكريمة والقشطة الكذابة فقومي بصنع لقيمات القاضي في منزلك زلابية حلويات سهلة سريعة تحضير. عمل لقيمات القاضي مقرمشة ذهبية نحتاج إلى عدد 3 كوب من دقيق أبيض. عدد 2 كوب ماء دافئ للعجن. عدد 2 ملعقة صغيرة خميرة فورية حبيبات. ملعقة كبيرة سكر. زيت غزير التحمير. لعمل شربات تسقية سيرب لقيمات القاضي عدد 2 كوب ونصف الكوب من السكر. عدد 2 كوب من ماء ملعقة كبيرة عصير ليمون. لقمة القاضي بسيرب تسقية حلى كرات الذهبية أولا نبدأ بعمل سيرب تسقية لقيمات القاضي وتركه حتى يبرد تماما في وقت صنع اللقيمات أو ولائية.

اسكبي السكر مع ماء داخل وعاء عميق من دون تقليب على نار هادئة، عندما يصل السيرب إلى درجة الغليان، قومي بوضع عصير ليمون عليها.

يترك العسل لمدة 10 دقائق حتى يكون قوام السيرب ثقيل ويأخذ لون ذهبي فاتح اللون، ثم ضيفي عليه في نهاية معلقة صغيرة من الفانيليا وتركه جانبا حتى يبرد.

نبدأ بعمل لقيمات القاضي بوضع الماء الدافئ مع كل من سكر و خميرة داخل وعاء عميق، وتقلب كل مكونات عن طريق المضرب اليدوي حتى تتأكدي من ذوبان السكر يغطي مزيج خميرة وتغطى لمدة 10 دقائق حتى تختمر.

يضاف دقيق إلى مزيج الخميرة وبعد تفاعلها وتقلب عن طريق نضرب اليدوي حتى لا يتكون تكتلات، ثم نضيف كوب دقيق إلى مزيج وتقلب بالمضرب حتى تمتزج.

ثم نضيف كوب ثالث من الدقيق وتقلب حتى يتكون معكم عجين لين غير متماسك مثل عجينة مخبوزات، لابد أن تكون شبة سائلة.

يغطى مزيج بعد وضعه في وعاء للتحميل بكيس نايلون وتترك لتخمر لمدة ساعة داخل مكان دافئ، تختمر يتضاعف حجمها وتظهر على وجه العجين ثقوب.

يعبأ العجين في كيس حلواني وقومي بقطع قطعة صغيرة من أسفل الكيس أو من طرف القمع لتسهيل نزول العجين منه وتشكيلها كرات.

ثم يسخن الزيت الذي نعده القلي في مقلاه عميقة وتترك على نار متوسطة الحرارة حتى يسخن، انزلي بالعجين في مقلاه الزيت واقطعيه بمقص أو سكين مشرشرة بقطع صغيرة.

تترك كرات زلابية داخل الزيت مع حرص وتقليب مستمر حتى تأخذ لون ذهبي لامع، وترفع وتنزل بها في سيرب عسل البارد. عمل لقيمات القاضي مقرمشة ذهبيةلعمل شربات تسقية سيرب لقيمات القاضيلقمة القاضي بسيرب تسقية حلى كرات الذهبية

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