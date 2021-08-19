طريقة جديدة لتحضير البان كيك بدون بيض في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة

البان كيك من الحلوي الرقيقة في الشكل وكذلك المذاق رقيق وناعم تتكون من حلقات دائرية ولا تعتبر مجرد حلوي فهي من الوجبات الخفيفة التي تفضلها بعض الدول في الفطار، تعتبر المكونات المستخدمه في تحضيره معروفة وتستخدم في كثير من المعجنات والحلويات الأخري من الدقيق والحليب وغيرهم، ويتم إضافة مكسبات مثل المربي أو الشوكولاتة أو صوص الكراميل وغيرهم من الحلويات التي تُعطي مذاق رائع، يعتبر البان كيك من الحلويات التي يرتفع بها نسبة الدهون والسعرات الحرارية لذلك هي على الرغم من تفضيل الأشخاص محبي الحلويات للبان كيك إلا أنه عند تناولها يحرص الأشخاص على عدم التناول بكميات كبيرة لذلك يتسائل الأشخاص عن كيفية تحضير البان كيك بسعرات حرارية منخفضة مناسبة للجميع ويمكن الرد على ذلك بإختيار طريقة البان كيك بدون البيض وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير البان كيك بدون بيض طريقة تحضير البان كيك بدون بيض المقادير: كأس دقيق.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق سكر البودرة.

كمية مناسبة حسب الحاجه من الزيت النباتي.

كأس حليب.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق البيكنج باودر.

يتم استخدام شرائح فاكهه للتزيين.

ذرة ملح. طريقة التحضير: في بداية التحضير نحضر طبق للعجن المكونات ونضع به مكونات الدقيق والبيكنج باودر ومسحوق سكر البودرة بالإضافة إلي رشة ملح. دمج كلاً من الحليب والزيت معاً وتقليبهم ثم سكب الخليط السائل على مكونات الدقيق، ثم تحضير مضرب يدوي للتقليب أو ملعقة خشبية ويتم العجن بإستخدامها حتى يصبح العجين ناعم مائل إلي السيولة. تحضير مقلاة أو طاسة مسطحة غير لاصقة ووضعها على نار هادئة ووضع ملعقة صغيرة من الزيت النباتي. تحضير مغرفة وأخذ منها مغرفة كبيرة من الخليط ووضعها على الطاسة أو المقلاة حتى يحمر لونها وتنمو فقاعات صغيرة فوقها ثم نقلبها على الوجه الآخر، ويتم تكرار ذلك مع الخليط المتبقي. يفضل أن يتم تقديم البان كيك ساخناً بجانب الفواكه أو سكب نوعاً من صوص الشوكولاتة أو تلك الكراميل حسب الرغبة والتي يمكن أن تختلف حسب تقديم البان كيك كوجبة أو كحلويات بعد تناول الوجبات الرئيسية. طريقة التحضير: الوسوم

البان كيك من الحلوي الرقيقة في الشكل وكذلك المذاق رقيق وناعم تتكون من حلقات دائرية ولا تعتبر مجرد حلوي فهي من الوجبات الخفيفة التي تفضلها بعض الدول في الفطار، تعتبر المكونات المستخدمه في تحضيره معروفة وتستخدم في كثير من المعجنات والحلويات الأخري من الدقيق والحليب وغيرهم، ويتم إضافة مكسبات مثل المربي أو الشوكولاتة أو صوص الكراميل وغيرهم من الحلويات التي تُعطي مذاق رائع، يعتبر البان كيك من الحلويات التي يرتفع بها نسبة الدهون والسعرات الحرارية لذلك هي على الرغم من تفضيل الأشخاص محبي الحلويات للبان كيك إلا أنه عند تناولها يحرص الأشخاص على عدم التناول بكميات كبيرة لذلك يتسائل الأشخاص عن كيفية تحضير البان كيك بسعرات حرارية منخفضة مناسبة للجميع ويمكن الرد على ذلك بإختيار طريقة البان كيك بدون البيض وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير البان كيك بدون بيض طريقة تحضير البان كيك بدون بيض المقادير: كأس دقيق.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق سكر البودرة.

كمية مناسبة حسب الحاجه من الزيت النباتي.

كأس حليب.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق البيكنج باودر.

يتم استخدام شرائح فاكهه للتزيين.

ذرة ملح. طريقة التحضير: في بداية التحضير نحضر طبق للعجن المكونات ونضع به مكونات الدقيق والبيكنج باودر ومسحوق سكر البودرة بالإضافة إلي رشة ملح. دمج كلاً من الحليب والزيت معاً وتقليبهم ثم سكب الخليط السائل على مكونات الدقيق، ثم تحضير مضرب يدوي للتقليب أو ملعقة خشبية ويتم العجن بإستخدامها حتى يصبح العجين ناعم مائل إلي السيولة. تحضير مقلاة أو طاسة مسطحة غير لاصقة ووضعها على نار هادئة ووضع ملعقة صغيرة من الزيت النباتي. تحضير مغرفة وأخذ منها مغرفة كبيرة من الخليط ووضعها على الطاسة أو المقلاة حتى يحمر لونها وتنمو فقاعات صغيرة فوقها ثم نقلبها على الوجه الآخر، ويتم تكرار ذلك مع الخليط المتبقي. يفضل أن يتم تقديم البان كيك ساخناً بجانب الفواكه أو سكب نوعاً من صوص الشوكولاتة أو تلك الكراميل حسب الرغبة والتي يمكن أن تختلف حسب تقديم البان كيك كوجبة أو كحلويات بعد تناول الوجبات الرئيسية. طريقة التحضير:

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