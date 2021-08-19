طريقة صبغ الحواجب في المنزل يدوم طويلا والشكل طبيعي مثل الـ microblading

طريقة صبغ الحواجب هل تريدين حواجب بارزة ولكن لا تريدين استخدام قلم الحواجب كل يوم؟ لم تعد الحواجب الممتلئة هي المنتشرة. بفضل مجموعة كبيرة من المنتجات للحواجب بدرجات مختلفة وبنية مختلفة، ولحسن الحظ يمكن الآن تحويل الحواجب إلى “حواجب مبهرة”. ومع ذلك، إذا لم يكن لديك الوقت أو الرغبة في تتبع حاجبيك بدقة في الصباح، فيمكنك تلوين حاجبيك لإعطاء وجهك تعبيرًا أقوى لمدة أربعة أسابيع على الأقل.

طريقة صبغ الحواجب

إذا كنتي تريدين حواجب ملونة، فلديك خياران: إما أن تقومي بتلوين الحواجب بنفسك أو تذهبي إلى خبير يمكن العثور عليه إما في مصفف الشعر أو في استوديو التجميل. كما هو الحال مع تلوين الشعر ستتلاشى النتيجة تدريجيًا، لكن يجب أن تستمر لمدة أربعة أسابيع على الأقل. على ما إذا كان الحاجب قد تم نتفه.

الخطوة 1: لحماية المناطق المحيطة بالحواجب، يجدر وضع القليل من الفازلين على الجلد باستخدام قطعة قطن. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إزالة الطلاء بسهولة إذا ارتكبت خطأ.

الخطوة 2: الآن قم بتطبيق اللون. مهم جدا: ضعي اللون دائما في اتجاه النمو وغطي الثلث الأمامي من الحاجبين بلون أخير الحاجب الطبيعي هو الأخف

الخطوة 3: دعي اللون حيث يستغرق هذا من خمس إلى عشر دقائق. كلما تركت اللون على حاجبيك لفترة أطول، كلما كانت النتيجة أغمق وأكثر كثافة.

الخطوة الرابعة: خذ قطعة قماش مبللة أو قطعة قطن وأزل اللون عن حاجبيك.

أهم شيء هو اختيار الألوان! استخدام لون شعرك الطبيعي وخط شعرك كدليل. إذا كنتي محتارة بين لونين، فمن الأفضل اختيار لون أفتح.

يمكن تلوين الحواجب الفاتحة جدًا بشكل أغمق بسرعة، لكن الحواجب الداكنة جدًا تستغرق وقتًا لتتلاشى.

لا يهم ما إذا كنت ستختار الصباغة لدى الخبير أم في المنزلية، حتى أفضل النتائج تتلاشى بمرور الوقت.

إذا كنت ترغب في الحصول على حواجب مثالية لفترة أطول من الوقت، يمكن أن يكون microblading بديلاً مناسبًا. بهذه الطريقة يتم تتبع الحواجب بشكل شبه دائم.

تلوين الحواجب بنفسكتحذيرات هامة