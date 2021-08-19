موقع وزارة الصحة الكويتية لحجز موعد تطعيم كورونا والاستفادة من الخدمات الصحية الاخرى

موقع وزارة الصحة الكويتية، خلال الفترة الحالية يبحث الآلاف من المواطنين في الكويت عن رابط موقع وزارة الصحة الكويتية، وذلك لحجز موعد تطعيم كورونا وللإستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة خلال الموقع، حيث تعتبر وزارة الصحة بدولة الكويت هي أحد أهم الوزارات بالحكومة، حيث أنها هي الجهة المعنية بالصحة العامة لكافة المواطنين والمقيمين على أراضي الكويت وهي الجهة المسؤولة عن أخذ التدابير الصحية وتسعى دائما لتقدمي أفضل الخدمات الوقائية والصحية، لذلك حرصت الوزارة على إنشاء موقع الكتروني خاص بها على شبكة الانترنت ليتمكن المواطنون من إيجاد طريقة آمنة وسريعة للحصول على الخدمات التي توفرها الوزارة، والتي يأتي من أهمها حجز موعد لأخذ تطعيم كورونا، وإليكم أهم التفاصيل في التقرير التالي.

موقع وزارة الصحة الكويتية

حرصت وزارة الصحة على إنشاء موقع وزارة الصحة الكويتية ليتمكن المواطنون من الاطلاع على كافة الخدمات التي تتيحها الوزارة، وذلك سعياً منها للارتقاء في مجال الرعاية الصحية وحماية جميع القانتين على أراضيها، وخاصة بعد انتشار جائحة كورونا ومن أبرز الخدمات التي تتيحها وزارة الصحة الكويتية عبر الموقع الرسمي الذي قامت بإنشائه مؤخراً ما يلي:-:

خدمة حجز موعد لتطعيم كورونا. خدمة حجز موعد لتسجيل المواليد والوفيات خدمة حجز موعد لأخذ التطعيمات للأطفال. خدمة حجز موعد لفحص الزواج. خدمة حجز موعد للمجلس الطبي. حجز موعد لمتداولي الأغذية.

التسجيل في موقع وزارة الصحة الكويتية

نظراً لتزايد البحث الذي رصدته محركات البحث في الآونة الأخيرة عن كيفية التسجيل في موقع وزارة الصحة الكويتية، أتاحت وزارة الصحة مواطنيها إمكانية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، حيث تتيح تلك الخدمة لهم فرصة تدوين بياناتهم للدخول إلى الموقع الالكتروني بشكل مباشر والحصول على الخدمات التي يحتاجونها، ويمكن اتباع الخطوات التالية للتسجيل:

يقوم المستعلم بالدخول إلى رابط الموقع الرسمي لوزارة الصحة الكويت .

. ثم يقوم بالضغط على زر “التسجيل”.

سيتم انتقاله إلى الصفحة الخاصة الرئيسية الخاصة بإضافة بيانات التسجيل والتي تشمل ما يلي:-