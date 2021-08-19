حجز موعد تطعيم كورونا الكويت عبر موقع وزارة الصحة وما هي الفئات المستبعدة من تلقي اللقاح

حجز موعد تطعيم كورونا الكويت، من أكثر الأمور التي أحدثت صدى مسموع لدي جميع العرب في الفترة الأخيرة، هو حرص الدولة الكويتية على توفير أكبر عدد من اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا المستجد لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من خطر الإصابة بالفيروس، وبالفعل قامت وزارة الصحة والسكان بالكويت بتفعيل رابط مخصص لاستقبال طلبات التسجيل لحجز موعد للحصول على اللقاح، وقد شهد الموقع اقبالاً كبيراً من قبل المواطنين بالكويت لذلك، وإليكم تفاصيل ذلك في التقرير التالي.

حجز موعد تطعيم كورونا الكويت

نجحت دولة الكويت مؤخراً في توفير كميات كبيرة من اللقاح المستخدم عالميا للحد من انتشار فيروس كورونا، وعليه فقد دعت المواطنين بضرورة الإسراع في حجز موعد تطعيم كورونا الكويت، وقد أعلنت الوزارة من قبل على تفاصيل اللقاح وأوضحت أنه تم استبعاد مجموعة من الفئات من أخذ اللقاح وذلك نظراً لاحتمالية وجود خطر على حياتهم أثر الأعراض الجانبية للتطعيم، وشملت تلك الفئات ما يلي:

النساء الحوامل. المسنين ممن يعانون من أمراض مزمنة. من يعانون من امراض الحساسية، او من يتحسسون لأي نوع من انواع الكعام او الدواء. الشباب دون سن الـ18 عام. من يعانون من الأمراض المعدية. من تناولوا أي نوع من اللقاحات خلال شهر مضى.

ومن الجدير بالذكر أنه أعلنت وزارة الصحة بالكويت أنه يمكن للمواطنين تلقى نوع واحد من أحد اللقاحات التي وفرتها الكويت والتي تشمل ما يلي:-

لقاح فايزر. لقاح استرازينيكا. لقاح موديرنا. لقاح جونسون آند جونسون.

طريقة حجز موعد تطعيم كورونا الكويت

أوضحت وزارة الصحة الكويتية الطريقة الصحيحة لـ حجز تطعيم كورونا الكويت، وهي كالتالي:-

الدخول مباشرةً إلى الموقع الرسمي الخاص ب وزارة الصحة الكويتية .

. ثم اختيار (الخدمات الإلكترونية).

الضغط على خدمة (تسجيل مسبق للحصول على تطعيم كورونا).

إدخال البيانات المطلوبة والتي تتضمن:-

اسم المواطن. رقم بطاقته المدنية. رقم جواز السفر. عنوانه بالتفصيل. رقم الهاتف. تأكيد رقم الهاتف. البريد الإلكتروني. مستوى التعليم. المهنة التي يعمل بها.