طريقة عمل البراونيز سهلة وبسيطة وغير مكلفة هتعملي أكبر كمية أسهل وصفة بروانيز

طريقة عمل البراونيز سهلة وبسيطة والطعم روعة حيث يعد البراونيز من الحلويات البسيطة التي يحب تناولها الكبار والصغار وتعد من الحلويات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها على الفور وتعتبر وصفة البراونيز التي سوف نقدمها لكم من الوصفات المجربة والناجحة والتي تتميز بالسهولة واليسر على ربة المنزل حيث تستطيع تنفيذها دون عناء وبطريقة بسيطة دون الكثير من الأدوات والمعدات والمكونات وهي تعتبر نوع من أنواع الكيك السهل والبسيط فضلاً عن مذاقه الطيب والشهي فهو أيضًا مغذي للأطفال حيث يمكن تقديمه في المناسبات كالأعياد والاحتفالات ويمكن أيضًا تقدميه في أجازة آخر الأسبوع لأطفالك لإسعادهم أو في أي وقت فهو مناسب لجميع الأوقات.

طريقة عمل البراونيز سهلة

نقدم عمل براونيز بالكاكاو بطريقة بسيطة وسهلة واقتصادية فهي غير مكلفة والمكونات متوفرة في أي بيت وسوف يطلبها عائلتك منك كثيرًا بعد اعتماد تلك الوصفة.

كوبين دقيق.

كوب واحد كاكاو خام.

كوب من الزبدة.

نصف كوب من الزبادي.

نصف كوب من الحليب السائل.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفانليا.

كوب سكر.

نحضر الدقيق ونقوم بوضعه في وعاء عميق. ثم نضيف إليه الكاكاو الخام والفانيليا ونخلطهم جيدًا. بعد ذلك نقوم بنخلهم للتأكد من عدم وجود تكتلات. نحضر الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع الزبدة وتكون في درجة حرارة الغرفة. ثم نضيف السكر ونضرب المكونات حتى نحصل على قوام كريمي. نقوم بإضافة الحليب السائل والزبادي ونخلط مرة أخرى. نضع المكونات في وعاء عميق. ثن نضيف الدقيق مع الملح إلى المكونات ونخلط جيدًا. نستمر في الخلط حتى تختفي آثار الدقيق تمامًا ويكون لدينا خليط متجانس. نحضر صينية ونقوم بدهنها بالقليل من الزبدة أو الزيت. ثم نبطن الصينية بالقليل من الدقيق. نسكب خليط البراونيز في الصينية. بعد ذلك نقوم بإدخال البراونيز إلى الفرن الذي تم تسخينه سابقًا. ندخل الخليط على درجة حرارة 180 درجة مئوية. ثم ننتظر مدة 30 دقيقة حتى ينضج براونيز الكاكاو. نخرج الكيك من الفرن وننتظر حتى يهدأ ونسكب عليه صوص شوكولاته وصحتين وهنا.

مكونات البراونيزطريقة البراونيز بالكاكاو الخام