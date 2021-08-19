طريقة عمل ورق العنب اللذيذ في المنزل أكلة سهلة وسريعة التحضير والطعم تحفة

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تعد أكلة ورق العنب ، من الأكلات الشهية اللذيذة وهي تحتوي علي مذاق لذع، وهو طبق مكون من أوراق عنب ملفوفة ونباتات أخري محشية بالأرز والخضار، ويعود أصل هذا الطبق إلي تركيا لأنه كان يطبخ أيام الدولة العثمانية، ومن أحضان الدولة العثمانية أنتشر هذا الطبق الشهي بشكل واسع وأصبح واحد من أشهر الأطباق في الوطن العربي، ويمكنك تقديم هذا الطبق لأفراد أسرتك كوجبة للغداء أو العشاء، بجانب الفراخ المشوية أو قطع اللحم المشوية، ويعتبر أيضاً من الأطباق العربية الشعبية البسيطة التي اشتهرت في جميع الدول العربية، ويمكن تحضير هذا الطبق في المنزل بكل سهولة، لأنه يتميز بأنه من الوجبات سريعة التحضير، يعتبر أيضاً من الوجبات والمقبلات اللذيذة التي لا يستطيع أحد مقاومة طعمها الشهي، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل ورق العنب بخطوات سهلة وبسيطة في متناول الجميع.مكونات عمل ورق العنب
تعرفي من خلال السطور الأتية علي مكونات عمل هذه الأكلة اللذيذة وشهية وهي كما يلي:-
- 250 جرام من ورق العنب.
- حبة من البصل صغيرة الحجم.
- ثلاث فصوص من الثوم المهروس.
- 2 حبة من الطماطم الطازجة.
- نصف كوب من البقدونس الناعم.
- ربع كوب من النعناع المفروم.
- كوب من الأرز الأبيض.
- 2 معلقة من زيت الزيتون.
- عصير ليمونة متوسطة الحجم.
- مكعبان من مرقة الفراخ.
- معلقة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير
سوف نتعرف علي طريقة عمل ورق العنب في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة وهي كالاتي:-
- نقوم بإحضار الأرز، ونغسله جيداً ثم نقوم بنقعه في الماء الدافئ، ويترك لمدة 10 دقائق.
- ثم نحضر ورق العنب، ونقوم بسلقه في ماء ساخن، علي النار حتي يغلي ويتغير لونه.
- بعد ذلك نخرج الورق من الماء، ونقوم بتصفيته جيداً، ثم يترك لحين الاستخدام.
- ثم نحضر البصل والثوم، و نخلط الطماطم والنعناع ونضعهم، جميعاً علي الأرز بعد تصفيته من الماء.
- ونضيف بعد ذلك البهارات والتوابل، والملح والزيت ثم نقوم بتحريكهم جيداً، حتي تتجانس المكونات.
- بعد ذلك نحضر الأوراق، ونقوم بفرده علي سطح نظيف، ويكون الوجه الخشن للأعلى.
- ثم يتم وضع قليل من خليط الأرز ثم نقوم بلفها، علي شكل أصابع صغيرة، مع الشد علي الورقة حتي تتماسك.
- نحضر باقي الكمية كلها بنفس الطريقة حتي ننتهي، يتم وضع شرائح من البصل والطماطم في أسفل وعاء الطهي.
- ثم يرص الورق بشكل جيد، ونحضر لتر من الماء ونضع ملح وقليل من الزيت، ومكعبان المرقة ويوضع علي النار حتي يغلي.
- بعد ذلك يسكب الخليط فوق ورق العنب، حتي تغمر الأوراق بشكل بسيط، ثم يتم تغطية بشكل محكم، حتي نحافظ علي البخار.
- يترك لمدة ساعة حتي ينضج جيداً، ثم يقدم ساخناً مع سلطة الزبادي، وشرائح الليمون بالهناء والشفاء.
الوسوم
تعد أكلة ورق العنب ، من الأكلات الشهية اللذيذة وهي تحتوي علي مذاق لذع، وهو طبق مكون من أوراق عنب ملفوفة ونباتات أخري محشية بالأرز والخضار، ويعود أصل هذا الطبق إلي تركيا لأنه كان يطبخ أيام الدولة العثمانية، ومن أحضان الدولة العثمانية أنتشر هذا الطبق الشهي بشكل واسع وأصبح واحد من أشهر الأطباق في الوطن العربي، ويمكنك تقديم هذا الطبق لأفراد أسرتك كوجبة للغداء أو العشاء، بجانب الفراخ المشوية أو قطع اللحم المشوية، ويعتبر أيضاً من الأطباق العربية الشعبية البسيطة التي اشتهرت في جميع الدول العربية، ويمكن تحضير هذا الطبق في المنزل بكل سهولة، لأنه يتميز بأنه من الوجبات سريعة التحضير، يعتبر أيضاً من الوجبات والمقبلات اللذيذة التي لا يستطيع أحد مقاومة طعمها الشهي، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل ورق العنب بخطوات سهلة وبسيطة في متناول الجميع.مكونات عمل ورق العنب
تعرفي من خلال السطور الأتية علي مكونات عمل هذه الأكلة اللذيذة وشهية وهي كما يلي:-
- 250 جرام من ورق العنب.
- حبة من البصل صغيرة الحجم.
- ثلاث فصوص من الثوم المهروس.
- 2 حبة من الطماطم الطازجة.
- نصف كوب من البقدونس الناعم.
- ربع كوب من النعناع المفروم.
- كوب من الأرز الأبيض.
- 2 معلقة من زيت الزيتون.
- عصير ليمونة متوسطة الحجم.
- مكعبان من مرقة الفراخ.
- معلقة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير
سوف نتعرف علي طريقة عمل ورق العنب في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة وهي كالاتي:-
- نقوم بإحضار الأرز، ونغسله جيداً ثم نقوم بنقعه في الماء الدافئ، ويترك لمدة 10 دقائق.
- ثم نحضر ورق العنب، ونقوم بسلقه في ماء ساخن، علي النار حتي يغلي ويتغير لونه.
- بعد ذلك نخرج الورق من الماء، ونقوم بتصفيته جيداً، ثم يترك لحين الاستخدام.
- ثم نحضر البصل والثوم، و نخلط الطماطم والنعناع ونضعهم، جميعاً علي الأرز بعد تصفيته من الماء.
- ونضيف بعد ذلك البهارات والتوابل، والملح والزيت ثم نقوم بتحريكهم جيداً، حتي تتجانس المكونات.
- بعد ذلك نحضر الأوراق، ونقوم بفرده علي سطح نظيف، ويكون الوجه الخشن للأعلى.
- ثم يتم وضع قليل من خليط الأرز ثم نقوم بلفها، علي شكل أصابع صغيرة، مع الشد علي الورقة حتي تتماسك.
- نحضر باقي الكمية كلها بنفس الطريقة حتي ننتهي، يتم وضع شرائح من البصل والطماطم في أسفل وعاء الطهي.
- ثم يرص الورق بشكل جيد، ونحضر لتر من الماء ونضع ملح وقليل من الزيت، ومكعبان المرقة ويوضع علي النار حتي يغلي.
- بعد ذلك يسكب الخليط فوق ورق العنب، حتي تغمر الأوراق بشكل بسيط، ثم يتم تغطية بشكل محكم، حتي نحافظ علي البخار.
- يترك لمدة ساعة حتي ينضج جيداً، ثم يقدم ساخناً مع سلطة الزبادي، وشرائح الليمون بالهناء والشفاء.
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