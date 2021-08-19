طريقة عمل ورق العنب اللذيذ في المنزل أكلة سهلة وسريعة التحضير والطعم تحفة

تعد أكلة ورق العنب ، من الأكلات الشهية اللذيذة وهي تحتوي علي مذاق لذع، وهو طبق مكون من أوراق عنب ملفوفة ونباتات أخري محشية بالأرز والخضار، ويعود أصل هذا الطبق إلي تركيا لأنه كان يطبخ أيام الدولة العثمانية، ومن أحضان الدولة العثمانية أنتشر هذا الطبق الشهي بشكل واسع وأصبح واحد من أشهر الأطباق في الوطن العربي، ويمكنك تقديم هذا الطبق لأفراد أسرتك كوجبة للغداء أو العشاء، بجانب الفراخ المشوية أو قطع اللحم المشوية، ويعتبر أيضاً من الأطباق العربية الشعبية البسيطة التي اشتهرت في جميع الدول العربية، ويمكن تحضير هذا الطبق في المنزل بكل سهولة، لأنه يتميز بأنه من الوجبات سريعة التحضير، يعتبر أيضاً من الوجبات والمقبلات اللذيذة التي لا يستطيع أحد مقاومة طعمها الشهي، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل ورق العنب بخطوات سهلة وبسيطة في متناول الجميع.

مكونات عمل ورق العنب

تعرفي من خلال السطور الأتية علي مكونات عمل هذه الأكلة اللذيذة وشهية وهي كما يلي:-

250 جرام من ورق العنب.

حبة من البصل صغيرة الحجم.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

2 حبة من الطماطم الطازجة.

نصف كوب من البقدونس الناعم.

ربع كوب من النعناع المفروم.

كوب من الأرز الأبيض.

2 معلقة من زيت الزيتون.

عصير ليمونة متوسطة الحجم.

مكعبان من مرقة الفراخ.

معلقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة عمل ورق العنب في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة وهي كالاتي:-