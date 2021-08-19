خلطة رهيبة بقشر الرمان للتخلص من الشيب والشعر الأبيض بنتيجة ناجحة 100 بالمئة

تعد خلطة قشر الرمان للتخلص من الشيب من الخلطات الناجحة مئة بالمئة ومجربة، وكثير من السيدات تعاني من الشعر وتريد الحصول على خلطة طبيعية، وهنا سوف نقدم خلطة سهلة وبسيطة للقضاء على الشعر الأبيض، وهى تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل خلطة قشر الرمان للتخلص من الشيب في المنزل.

مكونات خلطة قشر الرمان للتخلص من الشيب

تتكون خلطة قشر الرمان للتخلص من الشيب من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كمية من قشر الرمان المجفف.

ملعقة من الحبة السوداء.

ملعقتان من حبوب الشاي الأخضر.

قشور بصل.

كوب من الماء.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة للحصول على شعر صحى هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نحضر إناء عميق ونقوم بوضع كمية من قشر الرمان مع إضافة ملعقتان من حبوب الشاي الأخضر. بعد ذلك نقوم بوضع القليل من قشور البصل مع ملعقة من الحبة السوداء ثم نضيف كوب من الماء ونقلبهم جيدا. ثم نضع الإناء على النار ونقلبه إلى أن يتغير لون الماء مع تغطيته. بعد ذلك نرفعه من على النار حتى يصبح دافئ ثم نقوم بتصفيته ونضعه في بخاخ.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة تطبيق سهلة لتطبيق خلطة قشر الرمان هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نقوم بغسل الشعر جيدا ثم نرش الخليط على الشعر.

نرش من الجذور إلى الأطراف ثم نترك ينشف ويمشط.

نكرر هذا الخليط مرتين في الأسبوع حتى نحصل على نتيجة مبهرة.

فوائد قشر الرمان للشعر

هناك عدة فوائد لقشر الرمان على الشعر هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-