وصفة لتبيض الوجه والتخلص من الهالات السوداء بمكونات منزلية

وصفة تبيض الوجه والتخلص من الهالات السوداء، الهالات السوداء تحت العين من المشكلات المزعجة التي تؤرق العديد من الفتيات وتتسبب في قلة الثقة لديهن، وهناك العديد من العوامل التي تتسبب في ظهور هذه الهالات ومنها: قلة النوم والسهر لفترات طويلة، الشيخوخة، التهاب جلدي أو حساسية، الإصابة بالأنيميا، أو إدمان الكحول وكثرة التدخين، التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وفي الغالب فإن الهالات السوداء تؤثر على لون الوجه وتُظهره شاحبًا وخالي من النضارة، ويعطي انطباعًا حقيقياً بالإجهاد، لذا نستعرض لكِ عزيزتي من خلال هذا المقال وصفة تبيض الوجه والتخلص من الهالات السوداء.

وصفة تبيض الوجه والتخلص من الهالات السوداء نهائياً

عادة ما تواجه النساء مشكلة في التخلص من الهالات السوداء الموجودة تحت العين، فتلجأ لاستخدام العديد من الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية للتخلص من تلك المشكلة وتبيض البشرة بشكل فعال، ولكن تلك الكريمات قد تعود على البشرة بالضرر ولا تعطي نتيجة دائمة، فهناك وصفات طبيعية تعمل على تفتيح البشرة بشكل فوري، وتعطي نتائج مذهلة وفعالة ومرضية للشخص، حيث أن المكونات الطبيعية لها نتائج فعالة في علاج الهالات السوداء وتفتيح لون الوجه، إلى جانب اتباعك روتين يومي يساعدك على التخلص من الهالات مثل، الإكثار من شرب الماء وعدم السهر لفترات طويلة.

عصير الخيار والبطاطس

من أكثر المكونات الطبيعية المستخدمة في تخفيف الانتفاخ تحت العينين، وتقليل تورمها وتفتيح المناطق الداكنة بالوجه فالخيار والبطاطس فهم لهم تأثير كبير على شد البشرة وتفتيح لونها، وإليك الطريقة:

احضري حبة صغيرة من البطاطس واسلقيها واهرسيها واستخرجي المياه الموجودة بها.

اخلطي ماء البطاطس مع عصير نصف ثمرة من الخيار، وامزجيهم جيدًا وطبقي هذا الخليط على العينين لمدة 15 دقيقة على الأقل.

احضري زجاجة زيت لوز مر من العطار، وقومي بتدليك منطقة ما تحت العينين برفق، ويُفضل قبل النوم واغسلي وجهك في صباح اليوم التالي.

يتم خلط 4 ملعقة من الحليب مع 2 ملعقة من صودا الخبز.

تمزج المكونات معاً، ثم يتم وضعه في الثلاجة لفترة، ثم يتم دهنه حول العين، ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد.

زيت اللوزماسك الحليب وخبز الصودا