اصنعي بنفسك فطائر الجبنة الهشة اللذيذة لتحضير وجبة عشاء خفيفة لأطفالك

فطائر الجبنة الهشة اللذيذة ، من أجمل الأكلات التي يمكن تقديمها على وجبة العشاء، وهى وجبة سريعة التحضير وتتطلب منا وقت طويل عند تحيرها في المنزل، تتمتع الفطائر بقوامها الهش وطعمها الجميل ورائحتها المختلفة التي تميزها عن غيرها من الأطعمة، وهي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة، التي تساعد على بناء جسم الأطفال، ويتم حشوها بأكثر من حشوة، مثل حشوة الفراخ، وحشوة اللحمة المفرومة، وحشوة التونة، وحشوات أخرى مختلفة، ومن هنا سوف نقدم لكي سيدتي أفضل طريقة لعمل فطائر هشة بالمنزل من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل فطائر الجبنة الهشة اللذيذة بمكونات بسيطة بالمنزل. مكونات عمل فطائر الجبنة الهشة مكونات عمل فطائر الجبنة الهشة توجد بعض المكونات البسيطة لعمل الفطائر الهشة بالمنزل وهى كما يلي:- نصف كوب من الزيت. كوب من الماء الدافئ. طبق صغير من الجبنة. كوب من الحليب. كوب من السمسم. بيضة واحدة. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقتين من السكر. 4 أكواب من الدقيق. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من الزبدة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير فطائر الجبنة الهشة اللذيذة بخطوات سهلة وهى كما يلي:- نحضر وعاء ونضع الزيت والماء والحليب، والسكر، والخميرة، والبيض ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف إليه الدقيق ونعجن جيداً بواسطة اليد، ثم نضيف الزبدة ونقلبها مع العجين جيداً حتى تمتزج وتصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة.

نغطي العجين ونتركه يرتاح لمدة ساعة حتى يختمر، ثم نقوم بتفريغ الهواء جيداً من العجين، ونقوم بتقطيعه على شكل كرات صغيرة.

نقوم بفرد العجين على شكل دائرة، ونضع الجبنة في المنتصف ونلفها على شكل رول.

ثم نضعه قطع العجين في صينية مدهونة بالسمنة ونتركها حتى تختمر لمدة ربع ساعة.

ندهن الوجه بالزبدة ونرشه بالسمسم وندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة.

ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ونقدمها بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل الفطائر الهش بالمنزل توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها وهى كما يلي:- يجب تفريغ الهواء جيداً من العجين قبل التقطيع. يفضل أن تكون المقادير متساوي حتى نحصل على عجين هش وجميل. ترك العجين يرتاح قليلاً قبل وبعد التقطيع. تسخين الفرن أولا قبل وضع صينية الخبز داخلها. يجب أن يكون الماء دافئ حتى يختمر العجين جيداً. الوسوم

فطائر الجبنة الهشة اللذيذة ، من أجمل الأكلات التي يمكن تقديمها على وجبة العشاء، وهى وجبة سريعة التحضير وتتطلب منا وقت طويل عند تحيرها في المنزل، تتمتع الفطائر بقوامها الهش وطعمها الجميل ورائحتها المختلفة التي تميزها عن غيرها من الأطعمة، وهي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة، التي تساعد على بناء جسم الأطفال، ويتم حشوها بأكثر من حشوة، مثل حشوة الفراخ، وحشوة اللحمة المفرومة، وحشوة التونة، وحشوات أخرى مختلفة، ومن هنا سوف نقدم لكي سيدتي أفضل طريقة لعمل فطائر هشة بالمنزل من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل فطائر الجبنة الهشة اللذيذة بمكونات بسيطة بالمنزل. مكونات عمل فطائر الجبنة الهشة مكونات عمل فطائر الجبنة الهشة توجد بعض المكونات البسيطة لعمل الفطائر الهشة بالمنزل وهى كما يلي:- نصف كوب من الزيت. كوب من الماء الدافئ. طبق صغير من الجبنة. كوب من الحليب. كوب من السمسم. بيضة واحدة. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقتين من السكر. 4 أكواب من الدقيق. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من الزبدة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير فطائر الجبنة الهشة اللذيذة بخطوات سهلة وهى كما يلي:- نحضر وعاء ونضع الزيت والماء والحليب، والسكر، والخميرة، والبيض ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف إليه الدقيق ونعجن جيداً بواسطة اليد، ثم نضيف الزبدة ونقلبها مع العجين جيداً حتى تمتزج وتصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة.

نغطي العجين ونتركه يرتاح لمدة ساعة حتى يختمر، ثم نقوم بتفريغ الهواء جيداً من العجين، ونقوم بتقطيعه على شكل كرات صغيرة.

نقوم بفرد العجين على شكل دائرة، ونضع الجبنة في المنتصف ونلفها على شكل رول.

ثم نضعه قطع العجين في صينية مدهونة بالسمنة ونتركها حتى تختمر لمدة ربع ساعة.

ندهن الوجه بالزبدة ونرشه بالسمسم وندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة.

ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ونقدمها بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل الفطائر الهش بالمنزل توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها وهى كما يلي:- يجب تفريغ الهواء جيداً من العجين قبل التقطيع. يفضل أن تكون المقادير متساوي حتى نحصل على عجين هش وجميل. ترك العجين يرتاح قليلاً قبل وبعد التقطيع. تسخين الفرن أولا قبل وضع صينية الخبز داخلها. يجب أن يكون الماء دافئ حتى يختمر العجين جيداً.

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