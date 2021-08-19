طريقة عمل أصابع البسبوسة الشهية بتكات بسيطة ومقادير مضبوطة وطعم خرافي

طريقة عمل أصابع البسبوسة تبحث العديد من النساء عن طريقة عمل أصابع البسبوسة حيث تعد إحدى الحلويات الشرقية ذات الشعبية الكبيرة في الوطن العربي والتي يعشقها الكبير قبل الصغير، وفي إطار تغطيتنا للعديد من المواضيع التي تهم المتابعين نقدم لكم اليوم طريقة عمل أصابع البسبوسة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة.

طريقة عمل أصابع البسبوسة

تعد أصابع البسبوسة من الحلويات الأكثر شعبية في منطقة الوطن العربي وخاصة بلاد الشام وهي من الحلويات التي تتميز بمذاق شهي ويمكن تقديمها في العديد من المناسبات مثل الأفراح وحفلات أعياد الميلاد والجلسات العائلية، وتتميز بطريقة إعدادها السهلة والبسيطة.

الأن يمكنك تحضير اصابع البسبوسة بطريقة سهلة مع ضمان خروجها مثل الحلويات التي يتم تقديمها في المطاعم ومحلات بيع الحلويات.

مكونات عمل أصابع البسبوسة

كوبين من السميد الناعم.

كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكينج باودر.

نصف كوب من السمنة.

ربع ملعقة من السكر.

القليل من الملح.

كوبين من الحليب.

قومي بوضع الدقيق والسميد والبيكينج بودر بالإضافة إلى الملح في وعاء عميق وقلبي جيداً

صبي السمن برفق على الخليط وقلبي الخليط جيداً حتى يمتزج بالسمن، ثم اضيفي اللبن واستمري في التقليب حتى تحصلي على عجينة ذات قوام شبه متماسك.

قومي بتقطيع العجينة على شكل أصابع.

احضري صينية وادهني ارضيتها وجوانب بالزيت حتى لا تلتصق بها العجينة ثم ضعي فيها أصابع البسبوسة.

ضعي الصينية في الفرن واتركيها حتى تحمر الأصابع.

اخرجي الصينية وصبي فوق أصابع البسبوسة الشربات (سكر+ماء ساخن+ليمون)، ثم اتركيها تبرد قليلاً.

ضعي أصابع البسبوسة في طبق مناسب وقدميها لافراد عائلتك بالهناء والشفاء.

المكونات

نصف كوب من الماء.

نصف كوب من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق من السكر.

طريقة الإعداد

ضعي الماء على النار إلى أن يغلي.

أضيفي السكر والليمون إلى الماء وقلبي حتى تزداد لزوجة السائل.

طريقة إعداد أصابع البسبوسةطريقة إعداد الشرباتتكات نجاح البسبوسة

توجد بعض التكات التي تضمن لك نجاح إعداد البسبوسة وخروجها مثل المقدمة في المطاعم ومحلات الحلويات وهي: