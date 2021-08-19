ماسك لتفتيح اليدين والقدمين: طبيعي100% لن تتخيلي نتائجه2021

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يعد ماسك لتفتيح اليدين والقدمين ، من أفضل الماسكات التي تعمل علي تفتيح اليدين والقدمين في اسبوع واحد فقط، سوف تحصلين علي أفضل نتيجة من التفتيح الفوري، حيث يعتبر من أقوي الطرق الصحية لتفتيح اليدين والقدمين، وتبحث كل فتاه علي بشرة وجسم جميل وناصع البيضاء من جميع الاطراف، ويمكن عمل اكثر من ماسك ووصفة تساعد بشكل كبير علي التفتيح الفوري، والحصول علي قدمين خالية من التجاعيد، وسوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل ماسك لتفتيح اليدين والقدمين والنتيجة فورية من اول اسبوع ستلاحظين الفرق2021.مكونات عمل ماسك لتفتيح اليدين والقدمين في أسبوع فوري
سوف نتعرف الان علي المكونات التي من خلالها سوف نقوم بتحضير الماسك الذي سوف يساعدنا في تفتيح الفوري وهي كما يلي:-
- نصف كوب من ماء الورد.
- معلقتين من الجليسرين.
- ثلاث معالق من عصير الليمون.
- معلقة من خل التفاح.
- معلقة من عصير البرتقال.
طريقة التحضير
نتعرف اليوم علي ابسط طريقة لتحضير الماسك بخطوات سهلة للغاية داخل المنول دون تعب ولا تكلفة سوف تلاحظين الفرق الكبير وهي كما يأتي:-
- نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع بداخله ماء الورد والجليسرين وعصير الليمون وخل التفاح وعصير البرتقال.
- قم بخلط جميع المكونات السابقة جيدا حتي تحصلين علي خليط متجانس بشكل كبير.
طريقة الاستعمال
نقدم افضل طريقة واسهل طريقة لاستعمال الماسك للحصول علي نتائج فعاله في التفتيح الفوري وهي كالاتي:-
- نحضر الخليط ثم نقوم بوضع الخليط علي اليدين والرجلين بتساوي حتي نغطي جميع الاطراف بشكل متناسق.
- ثم نترك الخليط علي اليدين والقدمين لمه تتراوح من بين نصف ساعة الي ساعة كامله.
- ثم نقوم بفرك الخليط من علي اليدين والقدمين بشكل دائري ثم نغسل اليدين والقدمين.
- ونقوم بتكرار الوصفة والطريقة ثلاث مرات في الاسبوع للحصول علي افضل نتائج من التفتيح.
سوف نتعرف علي بعض الفوائد والنصائح للماسك ونتائج مبهرة من اول اسبوع وتحدي وهي كالتالي:-
- يعمل الماسك علي تفتيح الفوري من أول استخدام.
- يساعد في تقشير الجلد الميت من اليدين والقدمين.
- يعمل علي إزالة تقشف القدمين بشكل بسيط جيد.
- يجب غسل اليدين والقدمين جيدا قبل الاستخدام.
- يجب تقشير وفرك الماسك الاول ثم غسل الماسك بالماء.
الوسوم
يعد ماسك لتفتيح اليدين والقدمين ، من أفضل الماسكات التي تعمل علي تفتيح اليدين والقدمين في اسبوع واحد فقط، سوف تحصلين علي أفضل نتيجة من التفتيح الفوري، حيث يعتبر من أقوي الطرق الصحية لتفتيح اليدين والقدمين، وتبحث كل فتاه علي بشرة وجسم جميل وناصع البيضاء من جميع الاطراف، ويمكن عمل اكثر من ماسك ووصفة تساعد بشكل كبير علي التفتيح الفوري، والحصول علي قدمين خالية من التجاعيد، وسوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل ماسك لتفتيح اليدين والقدمين والنتيجة فورية من اول اسبوع ستلاحظين الفرق2021.مكونات عمل ماسك لتفتيح اليدين والقدمين في أسبوع فوري
سوف نتعرف الان علي المكونات التي من خلالها سوف نقوم بتحضير الماسك الذي سوف يساعدنا في تفتيح الفوري وهي كما يلي:-
- نصف كوب من ماء الورد.
- معلقتين من الجليسرين.
- ثلاث معالق من عصير الليمون.
- معلقة من خل التفاح.
- معلقة من عصير البرتقال.
طريقة التحضير
نتعرف اليوم علي ابسط طريقة لتحضير الماسك بخطوات سهلة للغاية داخل المنول دون تعب ولا تكلفة سوف تلاحظين الفرق الكبير وهي كما يأتي:-
- نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع بداخله ماء الورد والجليسرين وعصير الليمون وخل التفاح وعصير البرتقال.
- قم بخلط جميع المكونات السابقة جيدا حتي تحصلين علي خليط متجانس بشكل كبير.
طريقة الاستعمال
نقدم افضل طريقة واسهل طريقة لاستعمال الماسك للحصول علي نتائج فعاله في التفتيح الفوري وهي كالاتي:-
- نحضر الخليط ثم نقوم بوضع الخليط علي اليدين والرجلين بتساوي حتي نغطي جميع الاطراف بشكل متناسق.
- ثم نترك الخليط علي اليدين والقدمين لمه تتراوح من بين نصف ساعة الي ساعة كامله.
- ثم نقوم بفرك الخليط من علي اليدين والقدمين بشكل دائري ثم نغسل اليدين والقدمين.
- ونقوم بتكرار الوصفة والطريقة ثلاث مرات في الاسبوع للحصول علي افضل نتائج من التفتيح.
سوف نتعرف علي بعض الفوائد والنصائح للماسك ونتائج مبهرة من اول اسبوع وتحدي وهي كالتالي:-
- يعمل الماسك علي تفتيح الفوري من أول استخدام.
- يساعد في تقشير الجلد الميت من اليدين والقدمين.
- يعمل علي إزالة تقشف القدمين بشكل بسيط جيد.
- يجب غسل اليدين والقدمين جيدا قبل الاستخدام.
- يجب تقشير وفرك الماسك الاول ثم غسل الماسك بالماء.
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