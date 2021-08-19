قلي البطاطس من غير زيت لتحضيرها بعدة طرق مختلفة مقرمشة وصحية على المعدة

قلي البطاطس من غير زيت، البطاطس من الأطعمة الشية التي يعشقها الجميع ويتم تناولها مع أغلبية أنواع الطعام، حيث يتم تقديمها كطبق جانبي أو كنوع من المقبلات، ولكن مشكلة الزيت الكثير في البطاطس تسبب الإحراج للربات المنزل وبالأخص عند تقديمها أمام الضيوف، وسوف نخبركِ عزيزتي ربة المنزل بطريقة صحية لقلي البطاطس من غير زيت، وهي صحية جدًا وسوف تشرفك أمام الجميع. قلي البطاطس من غير زيت قلي البطاطس من غير زيت هذه الطريقة أمنة جدًا وتناسب مرضي الضغط والسكر وأيضًا متبعي الدايت، وإليكِ سيدتي الوصفة: المكونات 2 ثمرة من البطاطس متوسطة الحجم.

3 ملاعق كبيرة من الخل.

1 ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

5 ملاعق من زيت الزيتون.

ربع ملعقة من الكمون.

ربع ملعقة من الثوم البودر. طريقة الإعداد يتم غسل لبطاطس وتقشيرها ثم تقطيعها إلى أصابع طويلة. بعدها يتم إضافة كمية من الماء على النار حتى يغلي، وإضافة القليل من الملح عليه، وكذلك الخل الأبيض. بعد تمام غليان الماء يتم وضع البطاطس في الماء المغلي، وتركها لمدة تتراوح بين 7-10 دقائق. بعدها يتم إخراج البطاطس من الماء وتركها في مصفاة، وذلك حتى تتخلص من كل كمية المياه الموجودة فيها. يم إحضار قالب فرن، ثم توضع فيه البطاطس والملح والكمون والثوم البودر وبالإضافة إلى ذلك زيت الزيتون، وتقلب جيدًا. يتم إدخال القالب إلى الفرن لمدة 15 دقيقة حتى ينضج. يتم إخراجه ثم تقديمه مع الأنواع المختلفة من الصوصات أو كطبق جانبي مع الطعام. أضرار تناول البطاطا المقلية المشبعة بالزيت على جسم الأنسان يجب الحرص على في تناول البطاطس المقلية لأنها تسبب بعض الأمراض في الجسم بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الزيت المقلي فهو يرفع ضغط الدم وبعض الأمراض القلبية وايضاً يسبب السمنة.

تسبب البطاطس المقلية زيادة السكر في الدم حيث ان يحذر الأطباء لعد تناول البطاطس المقلية لأصحاب مرضي السكر لأنها قد تسبب مضاعفات مثل غيبوبة السكر.

قد تسبب الكثرة في تناول البطاطس المقلية إلي بعض المشاكل في الكبد مثل تغيرات في أنزيمات الكبد وايضاً قد تسبب مشكلة في الكلي مثل الفشل الكلوي ويحدث ارتجاع في المريئي وايضاً الإصابة بأمراض الأمعاء وكل هذا يحدث بسبب الإفراط في تناول البطاطس المقلية بزيت كثير.

لهذا يفضل عد الإكثار من البطاطس المقلية وتناولها بعدد معين وايضاً يفضل صنع البطاطس بعدة طرق أخري غير المقلي بالزيت الكثير. أضرار تناول البطاطا المقلية المشبعة بالزيت على جسم الأنسان الوسوم

قلي البطاطس من غير زيت، البطاطس من الأطعمة الشية التي يعشقها الجميع ويتم تناولها مع أغلبية أنواع الطعام، حيث يتم تقديمها كطبق جانبي أو كنوع من المقبلات، ولكن مشكلة الزيت الكثير في البطاطس تسبب الإحراج للربات المنزل وبالأخص عند تقديمها أمام الضيوف، وسوف نخبركِ عزيزتي ربة المنزل بطريقة صحية لقلي البطاطس من غير زيت، وهي صحية جدًا وسوف تشرفك أمام الجميع. قلي البطاطس من غير زيت قلي البطاطس من غير زيت هذه الطريقة أمنة جدًا وتناسب مرضي الضغط والسكر وأيضًا متبعي الدايت، وإليكِ سيدتي الوصفة: المكونات 2 ثمرة من البطاطس متوسطة الحجم.

3 ملاعق كبيرة من الخل.

1 ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

5 ملاعق من زيت الزيتون.

ربع ملعقة من الكمون.

ربع ملعقة من الثوم البودر. طريقة الإعداد يتم غسل لبطاطس وتقشيرها ثم تقطيعها إلى أصابع طويلة. بعدها يتم إضافة كمية من الماء على النار حتى يغلي، وإضافة القليل من الملح عليه، وكذلك الخل الأبيض. بعد تمام غليان الماء يتم وضع البطاطس في الماء المغلي، وتركها لمدة تتراوح بين 7-10 دقائق. بعدها يتم إخراج البطاطس من الماء وتركها في مصفاة، وذلك حتى تتخلص من كل كمية المياه الموجودة فيها. يم إحضار قالب فرن، ثم توضع فيه البطاطس والملح والكمون والثوم البودر وبالإضافة إلى ذلك زيت الزيتون، وتقلب جيدًا. يتم إدخال القالب إلى الفرن لمدة 15 دقيقة حتى ينضج. يتم إخراجه ثم تقديمه مع الأنواع المختلفة من الصوصات أو كطبق جانبي مع الطعام. أضرار تناول البطاطا المقلية المشبعة بالزيت على جسم الأنسان يجب الحرص على في تناول البطاطس المقلية لأنها تسبب بعض الأمراض في الجسم بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الزيت المقلي فهو يرفع ضغط الدم وبعض الأمراض القلبية وايضاً يسبب السمنة.

تسبب البطاطس المقلية زيادة السكر في الدم حيث ان يحذر الأطباء لعد تناول البطاطس المقلية لأصحاب مرضي السكر لأنها قد تسبب مضاعفات مثل غيبوبة السكر.

قد تسبب الكثرة في تناول البطاطس المقلية إلي بعض المشاكل في الكبد مثل تغيرات في أنزيمات الكبد وايضاً قد تسبب مشكلة في الكلي مثل الفشل الكلوي ويحدث ارتجاع في المريئي وايضاً الإصابة بأمراض الأمعاء وكل هذا يحدث بسبب الإفراط في تناول البطاطس المقلية بزيت كثير.

لهذا يفضل عد الإكثار من البطاطس المقلية وتناولها بعدد معين وايضاً يفضل صنع البطاطس بعدة طرق أخري غير المقلي بالزيت الكثير. أضرار تناول البطاطا المقلية المشبعة بالزيت على جسم الأنسان

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