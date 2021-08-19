طريقة عمل البيتزا في المنزل بعجينة زي المحلات هشة وطرية

هناك حالة من البحث المستمرة على محرك جوجل لمعرفة طريقة عمل البيتزا الإيطالية، وهي أحد أهم الاكلات الايطالية، التي حازت على شهرة واسعة في المنطقة العربية، لجمالها ونكهتها ومذاقها المختلف عن المأكولات الأخرى، فهي من الوجبات المفضلة لدي الكثير من الناس وخاصه للاطفال، وعليه فأن هناك الكثير من الأمهات التي ترى في تحضير وجبة البيتزا في المنزل بسهولة ويسر، وعليه نوضح لكم طريقة عمل البيتزا في المنزل.

طريقة عمل البيتزا في المنزل بسهولة

عند تحضير البيتزا الإيطالية في المنزل لابد من الاهتمام بعمل عجينة البيتزا بالخطوات الصحيحة التي سنذكرها في هذا المقال، حيث تعتبر العجينة من أهم عوامل نجاح البيتزا، فلابد من تحضيرها بشكل خفيف وسهل المضغ بمكونات سهلة وبسيطة، وهي على النحو التالي.

مكونات عمل عجينة البيتزا طرية وهشة

4 أكواب من الدقيق الناعم

نصف كوب من الزيت

نصف معلقة صغيرة من السكر

معلقة ونصف صغيرة من خميره فورية

رشه ملح

معلقتين كبيرة من الحليب

كوب ونصف ماء دافئ.

طريقة عمل البيتزا في المنزل بطريقة صحيحة أحلي من المطاعم

في البداية قم بعمل عجينة البيتزا في المنزل من خلال خلط الدقيق والملح والخميرة والسكر في وعاء كبير بالمضرب اليدوي، ومن ثم أضف شيئاً فشيئاً الزيت والماء والحليب، وقم بعجن العجين لمده عشرة دقائق كاملة، حتى تصبح في يديك كالكرة، ومن ثم اترك العجينة لترتاح وتصبح جاهزة في مكان دافئ لمدة ساعتين ونصف.

طريقة تحضير البيتزا بالفراخ

وبعدها يمكن إضافة بعض اللمسات البسيطة من خلال وضع الدجاج على وجه البيتزا لتعطيها مذاق لا مثيل له وهي علي الخطوات الآتية.