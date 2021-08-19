طريقة مبتكرة لتحضير السمك المقلي دون تشرب الزيت

يعتبر أكثر الأسماك من حيث المذاق اللذيذ هو السمك المقلي دون عن الأصناف الأخري وطرق التحضير المتعددة، ويفضله الكثير من الأشخاص بطريقة كبيرة عن السمك المشوي وغيره من أنواع السمك، والسبب في ذلك أنه يتم تحضيره مقرمش ولذيذ ولكن العائق الوحيد الذي يواجه الأشخاص محبي السمك المقلي مشكلة الزيوت التي يحتوي عليها السمك أثناء القلي والتي تعتبر شئ غير مريح أثناء التناول، حيث يتجنب البعض تحضير السمك مقلي بالرغم من فوائده المتعددة التي يمد بها الجسم مثل البروتينات والتي يتغذي عليها معظم أعضاء الجسم، فهو من الأطباق الضرورية التي ينصح الأطباء بتناولها مرة واحده على الأقل أسبوعياً للإستفادة من فوائده التي لا تعد ولا تُحصي ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير السمك المقلي بدون زيت من خلال هذا المقال. أولاً: طريقة تنظيف السمك أولاً: طريقة تنظيف السمك الخطوات: تحضير كمية السمك المراد تنظيفها، ونحتاج مقص وسكينة للتنظيف وإزالة القشور من جميع أطراف السمكة ثم إزالة بطن السمكة. غسل السمك وتنظيفه بالماء جيداً، ثم تحضير طبق عميق ونضع فيه السمك ثم رش كمية وفيرة من الملح والخل ونتركه لمدة نصف ساعه. إضافة خلطة أو تتبيلة السمك المقلي والتي تتكون من الفلفل بعد تقطيعه وكزبرة مفرومة وملعقة من الملح بالإضافة إلي فصوص من الثوم. ثانياً: طريقة تحضير السمك المقلي بدون زيت: نقع السمك في كمية من الخل وعصير الليمون الطازج، ثم تتبيل السمك بالدقيق بالإضافة إلي رشة من الكمون، ويتم تتبيل جميع أطراف السمك ونتركه مدة عشر دقائق قبل القلي.

تحضير مقلاة أو طاسة زيت ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركه على النار حتى يصبح ساخناً ثم نحضر طبق به قطع ثلج وتمرير السمك على الثلج أولاً ثم وضعه في الزيت ونلاحظ كيف يتم قلي السمك دون تشرب الزيت بطريقة جديدة وفعالة.

يتم تقليب السمك على الوجهان والتأكيد من نضج السمك وأنه أصبح مقرمشاً وتكرار ذلك مع باقي السمك، حيث تعتبر خطوة وضع السمك في الثلج خطوة أساسية في قرمشة السمك وعدم تشربه للزيت وكذلك اختيار نوع زيت نقي للقلي. ثانياً: طريقة تحضير السمك المقلي بدون زيت: الوسوم

يعتبر أكثر الأسماك من حيث المذاق اللذيذ هو السمك المقلي دون عن الأصناف الأخري وطرق التحضير المتعددة، ويفضله الكثير من الأشخاص بطريقة كبيرة عن السمك المشوي وغيره من أنواع السمك، والسبب في ذلك أنه يتم تحضيره مقرمش ولذيذ ولكن العائق الوحيد الذي يواجه الأشخاص محبي السمك المقلي مشكلة الزيوت التي يحتوي عليها السمك أثناء القلي والتي تعتبر شئ غير مريح أثناء التناول، حيث يتجنب البعض تحضير السمك مقلي بالرغم من فوائده المتعددة التي يمد بها الجسم مثل البروتينات والتي يتغذي عليها معظم أعضاء الجسم، فهو من الأطباق الضرورية التي ينصح الأطباء بتناولها مرة واحده على الأقل أسبوعياً للإستفادة من فوائده التي لا تعد ولا تُحصي ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير السمك المقلي بدون زيت من خلال هذا المقال. أولاً: طريقة تنظيف السمك أولاً: طريقة تنظيف السمك الخطوات: تحضير كمية السمك المراد تنظيفها، ونحتاج مقص وسكينة للتنظيف وإزالة القشور من جميع أطراف السمكة ثم إزالة بطن السمكة. غسل السمك وتنظيفه بالماء جيداً، ثم تحضير طبق عميق ونضع فيه السمك ثم رش كمية وفيرة من الملح والخل ونتركه لمدة نصف ساعه. إضافة خلطة أو تتبيلة السمك المقلي والتي تتكون من الفلفل بعد تقطيعه وكزبرة مفرومة وملعقة من الملح بالإضافة إلي فصوص من الثوم. ثانياً: طريقة تحضير السمك المقلي بدون زيت: نقع السمك في كمية من الخل وعصير الليمون الطازج، ثم تتبيل السمك بالدقيق بالإضافة إلي رشة من الكمون، ويتم تتبيل جميع أطراف السمك ونتركه مدة عشر دقائق قبل القلي.

تحضير مقلاة أو طاسة زيت ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركه على النار حتى يصبح ساخناً ثم نحضر طبق به قطع ثلج وتمرير السمك على الثلج أولاً ثم وضعه في الزيت ونلاحظ كيف يتم قلي السمك دون تشرب الزيت بطريقة جديدة وفعالة.

يتم تقليب السمك على الوجهان والتأكيد من نضج السمك وأنه أصبح مقرمشاً وتكرار ذلك مع باقي السمك، حيث تعتبر خطوة وضع السمك في الثلج خطوة أساسية في قرمشة السمك وعدم تشربه للزيت وكذلك اختيار نوع زيت نقي للقلي. ثانياً: طريقة تحضير السمك المقلي بدون زيت:

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