طريقة عمل البسبوسة البيتي بالقشطة بأبسط الطرق وأفضل المكونات

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طريقة عمل البسبوسة البيتي بالقشطة، البسبوسة من أجمل الحلويات الشرقية والتي عرفت منذ قديم الزمان كما أنها مشهورة في البلاد العربية ويحبها الكثيرون، وقد تنوعت الإضافات التي تضاف إلى البسبوسة وذلك على حسب الأذواق، فهناك بسبوسة سادة، وبسبوسة بالمكسرات، وبسبوسة بالشيكولاتة، فيمكن تحضيرها في المنزل بأفضل الطرق وأبسط المكونات، فيمكن لربة المنزل تحضيرها في البيت بدلاً من شراؤها جاهزة، أما ما سنتناوله في موضوعنا هو طريقة عمل البسبوسة بالقشطة.طريقة عمل البسبوسة البيتي بالقشطة
تحضر البسبوسة بكثرة في المناسبات وأعياد الميلاد والتجمعات العائلية، بدلاً من شراؤها جاهزة مكونها الأساسي هو السميد مع إضافة بعض المكونات إليها لإكسابها طعماً لذيذاً.مقادير البسبوسة بالقشطة:
- 2 كوب دقيق سميد مرمل.
- نصف كوب من السمن البلدي أو الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- علبة زبادي الحجم الكبير.
- نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.
- ربع كوب شربات ثقيل.
- قشطة للحشو.
مقادير شربات البسبوسة:
- 2 كوب من الماء.
- كوب ونصف من السكر الأبيض.
- عصير نصف ليمونه.
- كوب لبن كامل الدسم.
- 2 ملعقة من نشا الذرة.
- علبة قشطة صغيرة، أو وش اللبن.
- كيس فانيليا بودرة.
يُمكنك صنع القشطة البيضاء في المنزل من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في قدح على النار اسكبي اللبن، وذوبي النشا في نصف كوب من الماء، ثم صبيها على اللبن.
- استمري في التقليب حتى يثقل الخليط، ومن ثم ضعي كلاً من القشطة والفانيليا.
- في بوله عميقة ضعي كلاً من السميد والسكر والسمن أو الزبدة والبيكنج بودر والشربات الثقيل وامزجيهم مع بعض جيدًا، حتى يصبح لديك خليط متماسك نسبيًا مع مراعاة عدم التقليب بكثرة.
- احضري صينية فرن مناسبة وادهنيها بالسمن، ثم افردي فيها نصف الخليط والقشطة في المنتصف وفوقها باقي خليط البسبوسة.
- ادخلي الصينية في فرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25_35 دقيقة أو إلى أن يصبح لونها بينيًا ذهبيًا.
- حينما تنضج البسبوسة أخرجيها من الفرن، واسكبي عليها الشربات الثقيل الساخن وهي ساخنة، ثم غطيها وادخليها إلى الفرن مرة أخرى.
- يُمكنك تزيين سطحها بجوز الهند أو المكسرات، ثم تقدم.
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طريقة عمل البسبوسة البيتي بالقشطة، البسبوسة من أجمل الحلويات الشرقية والتي عرفت منذ قديم الزمان كما أنها مشهورة في البلاد العربية ويحبها الكثيرون، وقد تنوعت الإضافات التي تضاف إلى البسبوسة وذلك على حسب الأذواق، فهناك بسبوسة سادة، وبسبوسة بالمكسرات، وبسبوسة بالشيكولاتة، فيمكن تحضيرها في المنزل بأفضل الطرق وأبسط المكونات، فيمكن لربة المنزل تحضيرها في البيت بدلاً من شراؤها جاهزة، أما ما سنتناوله في موضوعنا هو طريقة عمل البسبوسة بالقشطة.طريقة عمل البسبوسة البيتي بالقشطة
تحضر البسبوسة بكثرة في المناسبات وأعياد الميلاد والتجمعات العائلية، بدلاً من شراؤها جاهزة مكونها الأساسي هو السميد مع إضافة بعض المكونات إليها لإكسابها طعماً لذيذاً.مقادير البسبوسة بالقشطة:
- 2 كوب دقيق سميد مرمل.
- نصف كوب من السمن البلدي أو الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- علبة زبادي الحجم الكبير.
- نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.
- ربع كوب شربات ثقيل.
- قشطة للحشو.
مقادير شربات البسبوسة:
- 2 كوب من الماء.
- كوب ونصف من السكر الأبيض.
- عصير نصف ليمونه.
- كوب لبن كامل الدسم.
- 2 ملعقة من نشا الذرة.
- علبة قشطة صغيرة، أو وش اللبن.
- كيس فانيليا بودرة.
يُمكنك صنع القشطة البيضاء في المنزل من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في قدح على النار اسكبي اللبن، وذوبي النشا في نصف كوب من الماء، ثم صبيها على اللبن.
- استمري في التقليب حتى يثقل الخليط، ومن ثم ضعي كلاً من القشطة والفانيليا.
- في بوله عميقة ضعي كلاً من السميد والسكر والسمن أو الزبدة والبيكنج بودر والشربات الثقيل وامزجيهم مع بعض جيدًا، حتى يصبح لديك خليط متماسك نسبيًا مع مراعاة عدم التقليب بكثرة.
- احضري صينية فرن مناسبة وادهنيها بالسمن، ثم افردي فيها نصف الخليط والقشطة في المنتصف وفوقها باقي خليط البسبوسة.
- ادخلي الصينية في فرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25_35 دقيقة أو إلى أن يصبح لونها بينيًا ذهبيًا.
- حينما تنضج البسبوسة أخرجيها من الفرن، واسكبي عليها الشربات الثقيل الساخن وهي ساخنة، ثم غطيها وادخليها إلى الفرن مرة أخرى.
- يُمكنك تزيين سطحها بجوز الهند أو المكسرات، ثم تقدم.
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