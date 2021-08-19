يجعلها بدون طعم..أخطاء تجنبيها عند طهي المكرونة تفعلها جميع النساء وتجعلها بطعم غير مميز

أخطاء تجنبيها عند طهي المكرونة يوجد الكثير من الوصفات المتنوعة التي يتم الاستعانة بها في طهي المكرونة ويتم إعدادها بعدة طرق وكل ربة منزل لها طريقة معينة مثالية في القيام بها، والقيام بإضافة المكونات الخاصة من أجل ضمان الحصول على الوصفة المتميزة، ولكن على الرغم من أنها تقوم بإضافة مكونات ونكهات رائعة، ولمن تكون النتائج غير مرضية لها ولأفراد عائلتها، فعلى الرغم من أنها من أبسط الأطباق التي يتم تحضيرها بكافة أنحاء العالم، ولكن يوجد الأخطاء المتنوعة التي تعرضها لطعم مرغوب بها عند القيام بها ونحن اليوم سوف نعرضها عليكم حتى تجتنبوها وتتعرفوا على أسرار نجاح المكرونة ومذاق لا مثيل له فهذه النصائج تستخدم في المطاعم واليوم سوف نوضحها لكي سيدتي تابعينا.

من الأخطاء التي ترتكبها السيدات عند طهي المكرونة أن تكون الصلصة في طبق كبير الحجم ويزيد عن كمية المكرونة لذا يجب القيام بوضع كمية صغيرة من الصلصة تناسب كمية المكرونة حتى لا تكون طعمها لازع من كثرة الصلصة.

يجب اتباع التعليمات التي يتم تدوينها على أكياس المكرونة عند القيام بالطهي.

عند القيام بوضع الملح في المكرونة لن يتم القيام بذلك يتم مليء الوعاء بكمية من الماء وعند الدخول في الغليان وظهور فقاعات نقوم بإضافة الملح ويترك لمدة دقيقتين ومن ثم نقوم بوضع المكرونة، ويمكنك وضع القليل من الزيت حتى لا يتم التصاق المكرونة.

عند القيام بوضع الملح في المكرونة لن يتم القيام بذلك يتم مليء الوعاء بكمية من الماء وعند الدخول في الغليان وظهور فقاعات نقوم بإضافة الملح ويترك لمدة دقيقتين ومن ثم نقوم بوضع المكرونة، ويمكنك وضع القليل من الزيت حتى لا يتم التصاق المكرونة. من الأفضل أن لا يتم ترك المكرونة في الماء بعد الانتهاء من السلق، فهذا يساعدها في امتصاص المكاء لاستكمال التسوية وتعجن، ولكن يجب القيام بتصفية المكرونة من الماء فور سلقها وتنتقل لإناء جاف.

المكرونه من الاكلات والاطعمة المحببة للكبار والصغار لدي الكثيرون ولكن من الضروري أن لا نكثر من تناول المكرونة ويجب تناول كميات بسيطة أنها من أهم الأطعمة الاي تسبب السمنة وزيادة الوزن بشكل سريع، ويجعلك تعاني من مشاكل صحية كثيرة فيجب الاعتدال بتناولها فهذا هو المناسب لك حتى لا يزيد وزنك أكثر من اللازم.